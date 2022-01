Blindes Vertrauen in der Finanzberatung – keine gute Idee

Menschen wünschen sich gerade in Krisenzeiten eine sichere und ertragreiche Geldanlagemöglichkeit. Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle. Fakt ist, dass die wenigsten Menschen über eine ausreichende finanzielle Bildung verfügen, um die richtigen Geldanlageformen für sich auszuwählen. Eine FinanzberaterIn soll dieses Problem lösen und daher beginnt die Suche im Bekannten- und Verwandtenkreis oder im Internet. Was bei der Auswahl einer geeigneten BeraterIn zu berücksichtigen ist und wie böse Überraschungen vermieden werden, erklärt Honorarberater und Finanzexperte Uwe Löffeld.

Was eine gute BeraterIn ausmacht

Viele Menschen haben schlechte Erfahrungen gemacht und sind deshalb verunsichert. Doch es gibt Merkmale, die dabei helfen eine sichere und gute Auswahl zu treffen. Für viele FinanzberaterInnen ist der Beruf zur Passion geworden und daher steht die KundIn im Vordergrund. Eine gute BeraterIn glänzt nicht ausschließlich durch ein gutes und sicheres Auftreten, sondern vor allem durch ihre Expertise, Fachwissen und durch ein ehrliches Interesse an ihrem Gegenüber. Es ist ihr wichtig, eine langfristige Kundenbeziehung zu pflegen. Zudem erklärt sie komplexere Zusammenhänge verständlich.

Kein blindes Vertrauen in Sachen Geld

Schwarze Schafe gibt es überall, doch wer die Merkmale einer guten Beratung beherzigt, kann durch eine erfolgreiche Suche fündig werden. Wenn jemand keine Transparenz bei der Beratung zeigt, dass ohne schriftliche Beratungsunterlagen und auf eine Unterschrift drängt, ist Vorsicht geboten. Finanzentscheidungen sind gewichtig und können nicht von heute auf morgen getroffen werden. Um herauszufinden, ob eine Beratung seriös ist, könnten folgende Fragen gestellt werden: Welches ist ihr Spezialgebiet? Nach welchen Kriterien entscheiden sie, welche Produkte sie anbieten?

Über den Experten Uwe Löffeld

Honorarberatungen haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber klassischen Finanzberatungen. Sie gewährleisten die besten und maßgeschneiderten Lösungen. Beraten wird umfangreich und unter Berücksichtigung der persönlichen und individuellen Situation. Finanzexperte Uwe Löffeld verfügt über eine langjährige Expertise in der Finanzdienstleistungsbranche. Seine Honorarberatung und Vermögensverwaltungstätigkeit folgt rein wissenschaftlichen und mathematischen Investmentansätzen. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Experten www.hb-loeffeld.de.

