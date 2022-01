bluehands – wir machen´s einfach

Bei bluehands wird Leidenschaft für Softwareentwicklung gelebt – als Task Force und Resulter liefern sie kreative Ideen für komplexe Herausforderungen.

Täglich tauchen die Menschen bei bluehands in den Mikrokosmos des Codes ein und behalten das gesamte All im Blick. Sie kennen die Domäne ihrer Kunden und verstehen die Rolle, welche die Softwareentwicklung dabei einnimmt. Die Branchen, in denen bluehands tätig ist, sind vielfältig. Darunter befinden sich beispielsweise die Energiewirtschaft, Labordiagnostik, Fahrgastinformationssysteme oder Ultraschallprüftechniken für Stahlerzeugnisse.

„Wir lieben komplexe Herausforderungen, schaffen mit vielen kreativen Ideen gemeinsam mit unseren Kunden die passende Lösung und bringen sie in die Umsetzung“, erläutert Aydin Mir Mohammadi, Geschäftsführer bei bluehands. Neben jahrelanger Erfahrung und umfassender Expertise in Softwareentwicklung sind es die Menschen, die bluehands auszeichnen, wie Lars Kaufmann, Geschäftsführer bei bluehands, akzentuiert: „Was uns verbindet, ist die Leidenschaft und Begeisterung für Softwareentwicklung. Wir bekommen glänzende Augen, wenn wir im Flow durch den Coding-Tunnel surfen und uns in freundschaftlichen Diskussionen gegenseitig inspirieren.“ „Es begeistert uns, neue Möglichkeiten zu schaffen. Engagiert diskutieren wir beim Mittagessen über Hypermedia, Ports & Adapters und darüber, wie man Aggregated Roots in GraphQL abbilden kann. Wenn schwierige Herausforderungen vor uns stehen, dann zündet unser Kreativitätsmotor“, verrät Alexander Wiedemann, Softwarearchitekt bei bluehands.

In der Rolle der Taskforce bringt bluehands Softwareentwickler:innen, Product Owner und alle anderen relevanten Stakeholder zusammen, um gemeinsam und zielgerichtet Herausforderungen zu meistern. Aydin Mir Mohammadi gibt weitere Einblicke in die Arbeit der Taskforce: „Softwareentwicklung ist eine Kunst, die Fachwissen, detaillierte Planung und handwerkliches Können in Eleganz und Funktion gießt. Die Taskforce aus Fachexpert:innen weiß, was die Kunden brauchen, versteht ihr System, kennt die Ziele und denkt aus der Schublade heraus.“

Als Resulter behalten die Softwarentwickler:innen das Ziel im Blick und liefern echte Ergebnisse in Time, Budget und Function. Mit dem Fundament des richtigen Verständnisses hinsichtlich der Fachlichkeit, einer darauf aufbauenden Auswahl von Best-Practice-Verfahren und ungewöhnlichen wie kreativen Ansätzen, sorgt bluehands für effektive, schnelle und kostengünstige Lösungen.

Der Anspruch von bluehands ist klar: „best Software in town“. Bei ihnen trifft visionäres Denken auf solides Handwerk. „Wir gehen mit Verständnis, Kreativität und Leidenschaft für unsere Kunden ins Ziel – garantiert“, fügt Lars Kaufmann abschließend hinzu.

