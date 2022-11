BMF enthüllt microArch S350: Mikro-3D-Drucker für höchsten Durchsatz

Der 25µm 3D-Drucker für hohe Bauteilqualität und Druckgeschwindigkeit für Serienteile

Boston/München – 8. November 2022 – Boston Micro Fabrication (BMF), Pionier im Bereich mikroskaliger 3D-Drucksysteme, stellt heute den microArch™ S350 vor, der auch auf der Formnext in Frankfurt in Halle 11.1 an Stand B38 ausgestellt wird. Das neueste Modell der Reihe von 3D-Druckern mit Mikropräzision für den industriellen Einsatz bietet eine Auflösung von 25µm und erreicht den höchsten Durchsatz von allen Druckern im Portfolio des Unternehmens. Hohe Bauteilqualität und Druckgeschwindigkeit prädestinieren das Drucksystem zur Produktion von Serienteilen für Endanwender.

Der microArch S350 basiert auf der patentierten PµSL-Technologie (Projektions-Mikro-Stereolithografie) von BMF. Diese Technik ermöglicht durch einen UV-Lichtblitz mit mikrogenauer Auflösung die schnelle Photopolymerisation von Flüssigpolymerschichten. Mit einem Bauvolumen von 100 x 100 x 50 Millimetern und weniger Projektionszonen erreicht das Drucksystem eine hohe Druckgeschwindigkeit, die sich in der Produktionsumgebung ebenso wie im Labor bemerkbar macht, sowohl bei Teilen im Mikromaßstab mit hochauflösenden Merkmalen, als auch bei kleinen Bauteilen, die hohe Genauigkeit oder Präzision erfordern. Eine neue automatisierte seitliche Membranverschiebung ermöglicht einfachere Entnahme der Bauteile oder die Integration eines Roboterarmes, was zu höherer Benutzerfreundlichkeit führt und die Automatisierung der Endteilproduktion ermöglicht. Zu den weiteren Funktionen gehören eine automatische Harzbefüllung und -anpassung, ein Laserverschiebungssensor und eine überarbeitete Walze, welche die Harzschichten mit höherer Geschwindigkeit aufträgt.

Der microArch S350 arbeitet mit einem wachsenden Portfolio an technischen und keramischen Harzen, die sich für Endprodukte eignen. Zwei neue Materialien werden mit der Markteinführung des microArch S350 angekündigt:

– BMF MED powered by 3D Systems – Ein steifes, bernsteinfarbenes Material für Anwendungen, die Biokompatibilität, Transluzenz und/oder Wärmebeständigkeit erfordern. Es ergibt Teile mit scharfen Details, die sterilisiert und bei hohen Temperaturen von über 100 °C getestet werden können.

– LOCTITE 3D 3955 HDT280 FST – Hochleistungsfähiges, halogenfreies, flammhemmendes UL94-V0 Photopolymerharz mit hohem Modul, druckbar bei 60°C.

Seit BMF das microArch-System im Februar 2020 auf den Markt gebracht hat, haben mehr als 200 Kunden auf der ganzen Welt die Mikro-3D-Drucker des Unternehmens für Prototyping, Forschung und Entwicklung sowie die Produktion für Endverbraucher installiert. Branchen, die Miniaturisierung betreiben, wie Elektronik, Optik/Photonik, medizinische Geräte, Mikrofluidik und Biowissenschaften, sind endlich in der Lage, die Vorteile der additiven Fertigung zu nutzen und auf eine Art und Weise innovativ zu sein, die vorher nicht möglich war.

„BMF hat sich zum Branchenführer für den Druck von kleinen und mikroskopisch kleinen Teilen entwickelt, die eine hohe Auflösung, Genauigkeit und Präzision im Bereich von 2µm und 10µm erfordern. Jetzt bringen wir diese Erfahrung in ein noch breiteres Spektrum von Endanwendungen im 25-µm-Bereich ein“, sagte John Kawola, CEO von BMF.

„Dieser Drucker ist zwar eher auf Industriekunden ausgerichtet, die einen schnelleren Durchsatz, ein größeres Volumen und mehr Automatisierung benötigen, aber im Ergebnis entsteht eine erstklassige Teilequalität im Vergleich zu anderen DLP-Plattformen. Wir können kaum erwarten zu sehen, was unsere Kunden damit erreichen.“

„Als einer der ersten Kunden von BMF waren wir von der Leistung ihrer hochauflösenden 3D-Drucklösungen begeistert. Vor kurzem haben wir die erste Generation der microArch P150 Drucker von BMF evaluiert, die eine Genauigkeit liefert, die kein anderes System, das wir in unserem additiven Labor verwendet haben, erreichen kann. Der microArch S350 ist mit seiner hohen Teilequalität und seinem produktionstauglichen Durchsatz sowie der größeren Vielfalt an Druckmaterialien zu einem wichtigen Werkzeug für den Druck von hochauflösenden Steckverbindern geworden“, sagte Xiaoming Luo, Principal 3D Printing Engineer, Aerospace, Defense, and Marine (AD&M) bei TE Connectivity. „Wir sind der Meinung, dass der microArch S350 TE Connectivity in die Lage versetzt, sehr hochauflösende Steckverbinder für unsere Kunden zu produzieren.“

Besuchen Sie die Formnext 2022? Kommen Sie zu BMF in Halle 11.1, Stand B38, um den microArch S350 in Aktion zu erleben und Teile zu sehen, die mit BMF MED und LOCTITE 3955 gedruckt wurden. Die Produkte microArch S350, BMF MED und LOCTITE 3955 werden im ersten Quartal 2023 lieferbar sein.

Mehr über das wachsende Produktportfolio an Mikropräzisions-3D-Druckern und Materialien von BMF erfährt man auf der microArch 350 Produktseite.

Über BMF – Boston Micro Fabrication

Boston Micro Fabrication (BMF) hat sich auf 3D-Druck mit Mikropräzision spezialisiert. Das microArch-System des Unternehmens beruht auf einer 3D-Drucktchnologie namens PμSL (Projection Micro Stereolithography). Diese Technologie, ermöglicht eine schnelle Photopolymerisation einer Schicht flüssigen Polymers mittels eines UV-Lichtblitzes in mikroskaliger Auflösung. Durch anpassbare Optiken, eine hochwertige Bewegungsplattform und eine kontrollierte Verarbeitungstechnologie, entstehen genaue, hochauflösende 3D-Drucke für die Produktentwicklung, Forschung und industrielle Kleinserienproduktion. Dieser Durchbruch der Branche verschafft Herstellern die Vorteile des 3D-Drucks ohne Abstriche an Qualität oder Skalierbarkeit.

BMF wurde 2016 gegründet und unterhält Niederlassungen in Singapur, Boston, Shenzhen und Tokio. Für weitere Informationen über BMF besuchen Sie bitte www.bmf3d.de

Firmenkontakt

BMF Precision Inc.

Laura Galloway

8 Mill and Main Suite 310

MA 01754 Maynard

(001)(978) 637-2050

info@bmf3d.com

http://www.bmf3d.de

Pressekontakt

hightech marketing e.k.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

089/4591158-0

+49 89 459 11 58 11

info@hightech.de

http://www.hightech.de

Bildquelle: BMF Precision Inc.