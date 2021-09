BMF kündigt hochauflösenden Mikro-3D-Drucker microArch S230 an

Boston/München – 13. September 2021 – Boston Micro Fabrication (BMF), der Pionier im Bereich mikroskaliger 3D-Drucksysteme, stellt heute den microArch™ S230 vor, der eine Reihe von 3D-Druckern mit Mikropräzision für den industriellen Einsatz vom Prototyping bis zur Kleinserien-Produktion ergänzt. Dieses System der nächsten Generation wurde von BMF für Anwendungen entwickelt, die Ergebnisse mit ultrahoher Auflösung (bis zu 2μm), hoher Genauigkeit, Präzision und Geschwindigkeit erfordern.

Der microArch S230 bietet Forschungslaboren und Herstellern, die Mikroteile mit engen Toleranzen als Prototypen oder Serienteile benötigen, eine nie dagewesene Designfreiheit und Detailauflösung. Der Drucker basiert auf der patentierten Technologie der Projektions-Mikro-Stereolithografie (PµSL) von BMF, die eine schnelle Photopolymerisation einer ganzen Schicht flüssigen Polymers unter Verwendung eines UV-Lichtblitzes mit mikroskaliger Auflösung ermöglicht. Er bietet jedoch ein größeres Bauvolumen (50x50x50mm) und bis zu fünfmal schnelleres Drucken, als die Vorgängermodelle der 2μm-Serie.

Zu den weiteren Hauptmerkmalen des microArch S230 gehören eine aktive Schichtnivellierung, automatische Laserkalibrierung und die Fähigkeit, Materialien mit höherem Molekulargewicht und einer Viskosität von bis zu 20.000 Cp zu verarbeiten, was die Herstellung von stärkeren Funktionsteilen ermöglicht. Der 3D-Drucker arbeitet mit einem wachsenden Portfolio an technischen und keramischen Harzen, die sich für Endanwendungen eignen. Drei neue Materialien werden mit der heutigen Markteinführung angekündigt:

– AL (Aluminiumoxid) Keramik – Ein biokompatibles und chemikalienbeständiges keramisches Harz für Anwendungen mit hohen Temperaturen, großer Festigkeit und hoher Steifigkeit, wie im Werkzeugbau (Spritzguss), bei Gehäusen und medizinische Geräten.

– HT 200 – Ein haltbares, hochtemperaturbeständiges und hochfestes Harz, das gelötet werden kann und für die Endanwendung bei elektrischen Steckverbindern und elektrischen Komponenten vorgesehen ist.

– MT (Magnesiumtitanat)-Keramik – Die Kombination aus hoher Dielektrizitätskonstante und geringem dielektrischen Verlust macht MT-Keramik geeignet für Millimeterwellenanwendungen wie Antennen, Wellenleiter und andere elektronische Komponenten.

“Als aktueller BMF-Kunde sind wir von der Leistung unseres microArch S130-Druckers begeistert, der uns im Mikrodruck von Keramik unterstützt und die für unsere Teile erforderliche Auflösung, Genauigkeit und Präzision bietet. Als erster Kunde des neuen microArch S230, dem 2µm-System der nächsten Generation, freuen wir uns darauf, unsere Teilekapazität mit dem größeren Bauvolumen zu erhöhen und unsere Druckzeiten zu verkürzen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem BMF-Team und ihrer Produktlinie von Mikropräzisions-3D-Druckern, um unsere Anforderungen an Mikroteile zu erfüllen”, sagt Toby Schaedler, Manager, Architected Materials and Structures Department bei HRL Laboratories, LLC.

BMF hat sein microArch-System im Februar 2020, nur wenige Wochen vor der Pandemie, weltweit auf den Markt gebracht und inzwischen über 125 Einheiten installiert. Die Nachfrage steigt weiterhin sprunghaft an. Mit PµSL werden komplizierte Teile exakt und reproduzierbar hergestellt. Die Technologie eignet sich optimal für Endanwendungen und Prototypen in Branchen, die vorher ohne additive Fertigung auskommen mussten, wie etwa Medizintechnik, Mikrofluidik, MEMS, Biotechnologie und Pharmazeutik, Elektronik und elektrische Verbindungen sowie Forschung und Entwicklung.

“Der Trend zur Miniaturisierung zeigt sich nach wie vor in fast jeder Branche. Je kleiner die Teile werden, desto schwieriger wird die Entwicklung, desto komplizierter und teurer wird die Herstellung. In meisten Anwendungsfällen haben technologische Barrieren die additive Fertigung bisher ausgeschlossen”, erklärt John Kawola, CEO von BMF. “Wir haben den 3D-Druck in Branchen eingeführt, die ihn bisher nicht nutzen konnten. Der microArch S230, der bisher fortschrittlichste unserer Drucker mit der höchsten Auflösung, wird noch mehr Türen für neue Anwendungen in kleinstem Maßstab öffnen.”

Weitere Informationen über den microArch S230 und die drei neuen Materialien von BMF finden Sie unter www.bmf3d.com

Über BMF – Boston Micro Fabrication

Boston Micro Fabrication (BMF) hat sich auf 3D-Druck mit Mikropräzision spezialisiert. Das microArch-System des Unternehmens beruht auf einer 3D-Drucktchnologie namens PμSL (Projection Micro Stereolithography). Diese Technologie, ermöglicht eine schnelle Photopolymerisation einer Schicht flüssigen Polymers mittels eines UV-Lichtblitzes in mikroskaliger Auflösung. Durch anpassbare Optiken, eine hochwertige Bewegungsplattform und eine kontrollierte Verarbeitungstechnologie, entstehen genaue, hochauflösende 3D-Drucke für die Produktentwicklung, Forschung und industrielle Kleinserienproduktion. Dieser Durchbruch der Branche verschafft Herstellern die Vorteile des 3D-Drucks ohne Abstriche an Qualität oder Skalierbarkeit.

BMF wurde 2016 gegründet und unterhält Niederlassungen in Singapur, Boston, Shenzhen und Tokio. Für weitere Informationen über BMF besuchen Sie bitte www.bmf3d.de

