Bodenbeläge vor Ort und Online ansehen und kaufen

Ein Team. Eine Leidenschaft. Die Welt der Bodenbeläge.

Bei meinBodenbelag.de findest du nicht nur den passenden Boden für jeden Raum – sondern auch Terrassen, Türen, Deckenpaneele, Wandverkleidungen und Zubehör. Online oder vor Ort beraten wir dich persönlich – kompetent, ehrlich und immer mit einem Ziel: das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Geführt von Toni, zählt unser Team heute 38 Mitarbeiter – davon 15 im hauseigenen Montageteam. Kunden aus ganz Deutschland und Europa vertrauen auf unsere Markenprodukte, starken Eigenmarken und Profiqualität zu fairen Preisen – ohne Zwischenhandel, ohne Verbandsabgaben.

Seit dem Relaunch 2018 wächst meinBodenbelag.de stetig. 2022 begann der größte Umbau in unserer 160-jährigen Geschichte – mit dem Ziel: Next Level.

Heute: über 3.000m² Ausstellungsfläche, 1.000 Bodenmuster zum Anfassen und Ausprobieren, ein klimastabiles Lager mit über 15.000m² Fläche – nachhaltig betrieben mit eigener PV-Anlage und Hackschnitzel-Heizung.

In unserer Ausstellung darf man Schuhe ruhig ausziehen – denn hier wird Wohnen erlebbar. Namen wie „Lena“ oder „Teresa“ machen die Auswahl einfach. Was du siehst, ist sofort verfügbar. Und wenn du Hilfe brauchst, kümmert sich unser Profi-Montageteam um den Rest.

An sieben Tagen geöffnet – ein Besuch lohnt sich immer, auch als Familienausflug mit Kinderprogramm.

Komm vorbei. Erlebe meinBodenbelag.de – persönlich, innovativ, anders.

Mit meinBodenbelag.de finden Sie hochwertige, vielfältige Bodenbeläge, die Ihr Zuhause individuell und gemütlich gestalten – egal ob online oder vor Ort. Gerne beraten wir Sie persönlich oder bequem von zu Hause aus, um den perfekten Boden für Ihre Räume zu finden.

Firmenkontakt

meinBodenbelag.de GmbH

Toni Grimmeisen

Bahnhofstrasse 53

73450 Neresheim-Elchingen

07367 96030



http://www.meinbodenbelag.de

Pressekontakt

Josef Vetter

Josef Vetter

Am Kirchplatz 2

73479 Ellwangen

07965 802876



http://www.josefvetter.de