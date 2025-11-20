Award prämiert – Qualität, die überzeugt.

Bodenbett ENNO erhält den PLUS X AWARD – Der Innovationspreis für Markenqualität

Der PLUS X AWARD ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung aus.

Eine Fachjury, bestehend aus verschiedenen Vertretern der unterschiedlichen Branchen, vergibt die Gütesiegel des Innovationspreises: Innovation, Design, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie.

Diese Herangehensweise des PLUS X AWARD ist einzigartig. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerben, welche sich hauptsächlich als Designawards sehen, hat der PLUS X AWARD mit seinen sieben Gütesiegeln einen differenzierteren Ansatz. So sind die Gütesiegel nicht nur ein Maßstab der besten Produkte, sondern auch ein untrügliches Zeichen für Markenqualität.

Verdient und mit großem Stolz verkündet das Traditionsunternehmen M.J. Oster GmbH nun den Gewinn des Awards mit dem Boden- und Hausbett ENNO.

Das prämierte Bodenbett ENNO setzt neue Maßstäbe im Bereich der Kindermöbel. Es kombiniert eine moderne, klare Formensprache mit durchdachter Funktionalität und sicherheitsorientierter Konstruktion. Durch seine bodennahe Bauweise unterstützt es die kindliche Bewegungsfreiheit, fördert die Selbständigkeit und schafft gleichzeitig ein geschütztes Schlafumfeld. Hochwertige Materialien, die massive Bauweise und eine nachhaltige Fertigung runden das Produktkonzept ab.

„Wir freuen uns außerordentlich über diese Auszeichnung“, sagt Matthias Oster, Geschäftsführer der M.J. Oster GmbH. „Der Plus X Award bestätigt unseren Anspruch, mit tiSsi® Produkte zu entwickeln, die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen und Eltern zugleich höchste Sicherheit und Qualität bieten. Das Bodenbett ENNO ist ein Ergebnis unserer konsequenten Ausrichtung auf Innovation und Kundennähe.“

Mit dem Award stärkt tiSsi® erneut seine Position als verlässliche Marke im Bereich hochwertiger Kindermöbel. Die M.J. Oster GmbH sieht die Auszeichnung zugleich als Motivation, ihre Entwicklungsarbeit weiter voranzutreiben und auch künftig Produkte zu schaffen, die Familien im Alltag sinnvoll begleiten.

Bei der Herstellung aller Artikel stehen Sicherheit und Qualität an oberster Stelle.

Auf den Einsatz belastender Stoffe wird vollkommen verzichtet,

Die Sicherheit und die Verwendung von ökologischen unbedenklichen Materialien sind in der Produktion der tiSsi®-Artikel oberste Priorität, zum Wohle der Kinder und Familien – getreu dem Leitbild:

Kontakt

M.J. Oster GmbH

Matthias Oster

Calmontstraße 8

56814 Bremm

026759114414

026759114415



http://www.tissi.de

