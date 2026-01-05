Bodenbett Enno von tiSsi mit „Exzellenter Produktqualität“ ausgezeichnet

Bodenbett ENNO erhält das Qualitätssiegel „Exzellente Produktqualität“

Das Deutsche Institut für Produkt und Marktbewertung GmbH hat das Bodenbett Enno der Kindermöbel-Marke tiSsi mit dem Qualitätssiegel „Exzellente Produktqualität“ ausgezeichnet. Damit würdigt das Institut die hohe Verarbeitungsqualität, die durchdachte Konstruktion sowie die besonderen Ansprüche an Sicherheit und Langlebigkeit des Produkts.

Der Award „Exzellente Produktqualität“ wird an Produkte verliehen, die in unabhängigen Prüfverfahren durch überdurchschnittliche Qualität, Funktionalität und Wertigkeit überzeugen. Grundlage der Auszeichnung ist eine strukturierte Bewertung relevanter Produkteigenschaften aus Verbraucher- und Marktsicht, mit besonderem Fokus auf Materialqualität, Verarbeitung und Praxistauglichkeit.

Das Bodenbett Enno steht exemplarisch für die Philosophie von tiSsi, funktionale und kindgerechte Möbel mit hohem Qualitätsanspruch zu entwickeln. Die Auszeichnung bestätigt den konsequenten Fokus der Marke auf hochwertige Materialien, nachhaltige Produktgestaltung und eine verantwortungsvolle Herstellung im Bereich Kindermöbel.

Das prämierte Bodenbett ENNO setzt neue Maßstäbe im Bereich der Kindermöbel. Es kombiniert eine moderne, klare Formensprache mit durchdachter Funktionalität und sicherheitsorientierter Konstruktion. Durch seine bodennahe Bauweise unterstützt es die kindliche Bewegungsfreiheit, fördert die Selbständigkeit und schafft gleichzeitig ein geschütztes Schlafumfeld. Hochwertige Materialien, die massive Bauweise und eine nachhaltige Fertigung runden das Produktkonzept ab.

„Wir freuen uns außerordentlich über diese Auszeichnung“, sagt Matthias Oster, Geschäftsführer der M.J. Oster GmbH. „Die Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, mit tiSsi® Produkte zu entwickeln, die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen und Eltern zugleich höchste Sicherheit und Qualität bieten. Das Bodenbett ENNO ist ein Ergebnis unserer konsequenten Ausrichtung auf Innovation und Kundennähe.“

Mit dem Award stärkt tiSsi® erneut seine Position als verlässliche Marke im Bereich hochwertiger Kindermöbel. Die M.J. Oster GmbH sieht die Auszeichnung zugleich als Motivation, ihre Entwicklungsarbeit weiter voranzutreiben und auch künftig Produkte zu schaffen, die Familien im Alltag sinnvoll begleiten.

Bei der Herstellung aller Artikel stehen Sicherheit und Qualität an oberster Stelle.

Auf den Einsatz belastender Stoffe wird vollkommen verzichtet,

Die Sicherheit und die Verwendung von ökologischen unbedenklichen Materialien sind in der Produktion der tiSsi®-Artikel oberste Priorität, zum Wohle der Kinder und Familien

tiSsi®- Familie beginnt mit uns.

tiSsi® – Kindermöbel für eine schöne Kindheit

„Qualität statt Quantität“ unter diesem Leitmotiv arbeitet unser Familienunternehmen nun bereits schon erfolgreich in der 7. Generation.

Seit jeher schenken Menschen uns Vertrauen in Marke und Produkt:

Wir legen Wert auf Produkte – mit viel Gespür für die Wünsche der kleinen und großen Kunden, auf sorgsamen Einsatz hochwertiger, umweltfreundlicher Materialien sowie auf kontrollierte Qualität. Für die Sicherheit unserer Kinder !

Der langen Tradition von Qualität und Sicherheit wollen wir auch in Zukunft treu bleiben:

Unsere Produkte sollen langlebig, widerstandsfähig und pflegeleicht sein und dabei gut aussehen. All dies berücksichtigen wir in der Auswahl unserer Produkte und heraus kommen Lieblingsstücke für ihre Lieblinge daheim.

Uns ist es wichtig, dass wir uns von den Massenanbietern absetzen.

Aus diesem Grund finden Sie bei uns auch nur ausgewählte und persönlich getestete und exklusive Kinderartikel.

Bei uns werden Sie in Zukunft alles an Kindermöbeln finden, was Sie für Ihren Nachwuchs benötigen.

Wir freuen uns jetzt schon, Sie zu unseren Kunden zählen zu dürfen.

Tauchen Sie nun einfach ein in die Welt der tiSsi® Kindermöbel und entdecken Sie ihr neues Lieblingsmöbel!

Ihr Team von tiSsi.de

