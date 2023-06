Bodenversand24 – Fabromont Hersteller von Kugelgarn®

Tradition und Innovation – wie alles begann und der textile Bodenbelag neu erfunden wurde … Bodenversand24 bietet das gute Kugelgarn von Fabromomt AG.

Fabromont AG wurde in den 1960 Jahren in Schmitten/Schweiz gegründet und betraten mit den Produkten Neuland. Teppiche, die bis dahin aus Wolle bekannt waren, wurden vollsynthetisch. Zuerst als Nadelvlies, dann in den 80er-Jahren die Erfindung Kugelgarn. Heute ist Fabromont mit den Marken Kugelgarn® und Kugelvlies® einer der bedeutenden Hersteller textiler Bodenbeläge. Kugelgarn® hat sich neben Tufting, Webware und Nadelvlies einen eigenen Platz in der Welt der textilen Bodenbelägen geschaffen.

Anfang der 1960er-Jahre gründete der Textilingenieur Günter Tesch im seinerzeit ländlich geprägten Schweizer Kanton Freiburg seine eigene Firma zur Herstellung textiler Bodenbeläge – die Fabromont AG. Damit blieb er seiner Herkunft und Familientradition verbunden. Schon seit Kindestagen hatte er in Berlin im Geschäft seines Vaters Erfahrungen im Einzelhandel mit Teppichen und Gardinen gesammelt.

Dem Thema Teppiche blieb er treu und konnte doch die alten Pfade verlassen. Die Wandlung zum erfolgreichen Industriellen war lang und steinig. Sein ambitionierter Anspruch war nichts Geringeres als Neues zu schaffen. Es forderte ihn stark heraus, sich von gewobenen und getufteten Teppichen zu distanzieren. Dank seiner Kreativität und über 100 Patenten (nicht nur auf dem Gebiet der Teppiche) gelang es ihm, die Fabromont AG zu einem der erfolgreichsten Hersteller textiler Objektbeläge zu machen.

Als Pionierin der Nachhaltigkeit hat sich Fabromont seit Bestehen den Grundsätzen umwelt- und menschengerechten Produzierens verschrieben. Bereits Anfang der 1990er-Jahre hat sich das Schweizer Unternehmen als Gründungsmitglied der Vereinigung für umweltbewusstes Management – Ö.B.U. – für wichtige Umweltthemen in der Industrie eingesetzt.

In der Praxis heißt das, dass keine Rohstoffe eingesetzt oder gelagert werden, die bei einem Störfall durch Auslaufen zu beträchtlichen Umweltschäden führen könnten. Eingesetzt werden spinndüsengefärbte Fasern ohne Gehalt an Schwermetallen, ohne Wasserverbrauch zum Färben.

Der Verschnitt bei der Verlegung von Kugelgarn® ist deutlich geringer als bei anderen Belägen, da Kugelgarn® richtungsfrei und nahtlos ist. Ein geringer Materialverlust ist somit garantiert.

Im Bereich der Logistik wird Wert auf kurze Transportwege gelegt. Die direkten Vorlieferanten kommen aus dem europäischen Raum und alle unterschreiben eine Lieferantenerklärung, welche die Verwendung toxikologisch und ökologisch bedenklicher Stoffe ausschliesst.

Bei Kugelgarn® handelt es sich um ein dauerhaftes Produkt. Dies ist der wichtigste Beitrag, um den „Fußabdruck“ gering zu halten. Die Entsorgung erfolgt in einer Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) unter Energierückgewinnung. Kugelgarn® ist unschädlich vernichtbar, es entstehen keine toxischen Brandgase und keine explosiven Stoffe. Die Umwandlung erfolgt in CO2 und Wasser.

Ein weiterer Vorteil ist, dass der Bodenbelag unschädlich entfernbar ist. Er wird mechanisch mit Stripper entnommen und bleibt weitestgehend staubfrei. Die Entfernung geschieht ohne Lösungsmittel und ohne Verletzungsgefahr. Bodenleger genießen diesen Vorteil.

Einen entscheidenden Schritt macht die Fabromont AG in den kommenden Monaten:

Erstmals wird ein Kugelgarn® herausgebracht, der die gewohnte Qualität mit 100 % recycelten Garnen

erreicht. Damit bleibt die Fabromont AG den Prinzipien Qualität und Nachhaltigkeit treu und stellt sich für die Zukunft auf.

Fabromont Kugelgarn® ist leicht zu verlegen und pflegen, strapazierfähig, zeitlos und in der Farbgestaltung interessant und schön. Dies beweist die Kollektion Kugelgarn Impression und erhielt den German Design Award

Die von Landschaftsbildern inspirierte Kollektion Kugelgarn Impression wurde mit dem German Design Award 2023 in der Kategorie Excellent Product Design – Material and Surfaces ausgezeichnet. Auf Basis der Fotoserie Süßwasser-Landschaften wurden für die ausgezeichnete Kollektion neue Farbmuster erarbeitet. Ein Blick in die inspirierende Broschüre „Kollektion Impression“ lohnt sich. Diese und zwei weitere Kollektionen von Fabromont sind im Onlineshop von Bodenversand24 erhältlich.

