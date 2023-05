Bodenversand24 informiert über Historie RZ Chemie GmbH

Bodenversand24 informiert über die Historie der Firma RZ Chemie GmbH und deren Bodenpflegemittel.

Das im Jahr 1980 gegründete Unternehmen „RZ Chemie GmbH“ mit Sitz in Meckenheim bei Bonn wurde von der UZIN UTZ Gruppe in 2008 zusammen mit der „Genial Produkte GmbH“ akquiriert und in die Marke UZIN integriert.

Zuvor, im Jahr 2004 wurden die „Pallmann GmbH & Co. KG“ und die „Lackfabrik Hch. Jordan GmbH“ zur „JP Coatings“ zusammengeführt.

August 2011 erfolgte dann die Verschmelzung von „RZ Chemie GmbH“ mit der „JP Coatings GmbH“ und noch im gleichen Jahr wurde der Sitz nach Würzburg verlegt.

In Würzburg hat Firma „Pallmann GmbH“ ihren Sitz. Nach einer weiteren Verschmelzung wurde die „JP Coatings GmbH“ rückwirkend zum Februar 2013 auf die „Genial Produkte GmbH“ zusammengeführt und die Gesellschaft firmiert seither unter den Namen „Pallmann GmbH“.

Wer RZ Chemie Bodenpflege-Produkte sucht, wird auf der Webseite von UZIN UTZ auf die Webseite von „Pallmann GmbH“ geleitet, da ab 2022 die Bodenpflegeprodukte unter dieser Marke weitergeführt werden. Mit einem neuen Label „rz PALLMANN“ und neuer Aufmachung werden auch gleich neue Gebindegrößen ausgelobt.

Unter rz PALLMANN werden für elastische Bodenbeläge, Parkett – und Korkböden Grundreiniger, Unterhaltsreiniger und Oberflächenversiegelung angeboten. Des Weiteren gibt es für textile Bodenbeläge Vorreiniger, Hauptreiniger und Faserschutz. Für die Profis gibt es Reinigungsmaschinen und das passende Zubehör. Was mit Schuhen „getreten“ wird, braucht eine gute Pflege und damit der Bodenbelag lange schön erhalten bleibt, ist es wichtig, mit Produkten zu arbeiten, bei denen Qualität und Preis stimmen.

Mit dem hübschen Emblem unter dem Titel „THE ART OF FLOOR SYSTEMS“ zeigt UZIN UTZ, dass es eine Gruppe von unterschiedlichen Produkten und Marken ist und neben der gegenseitig nutzbringenden Zusammenarbeit es elementar ist, die Handwerkskunst aktiv zu fördern.

Bodenversand24 bietet eine große Auswahl an rz PALLMANN Reinigungsmittel und -Maschine an. Der Frühjahrsputz kann beginnen …

