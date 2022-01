Bodyforming mit Kälte – nachhaltig und schonend

Die Reduktion von Fettgewebe – Methoden gibt es viele, jedoch sind diese nicht immer schmerzfrei und halten oft nicht, was sie versprechen. Anders ist es bei der Methode der Kryolipolyse. Der Begriff Kryo kommt aus dem Griechischen und bedeutet Kälte. Mittels dieser werden ausgewählte Bereiche des Körpers behandelt. Die Kälteanwendung wirkt auf Fettdepots und lässt diese verschwinden. Expertin und Ärztin Dr. Nicole David behandelt in der Praxis Contour erfolgreich ihre PatientInnen damit und erklärt den Ablauf und die Wirkungsweise sowie Vorteile der Behandlung mittels Kryolipolyse.

Der Ablauf der Behandlung

Der betroffene Körperbereich wird mittels eines Kälteaggregats angesaugt und es bildet sich ein leichtes Vakuum. Um das Einfrieren der Haut zu verhindern, wird zwischen dem Gerät und der Haut ein spezielles Pad aufgelegt. Die Fettzellen des ausgewählten Bereichs werden somit kontrolliert eingefroren. Für ca. 25-70 Minuten (je nach Applikator) wird die betroffene Stelle auf minus 6 bis minus 12 Grad abgekühlt. Dadurch werden Fettzellen geschädigt (sie platzen im Sinne der Apoptose) und vom Körper abgebaut, was 3 Monate dauert.

Dr. Nicole David berät ihre PatientInnen umfassend vor und während der Behandlung, sodass ein optimales Ergebnis erzielt werden kann. Die Behandlung ist schmerzarm bis schmerzfrei.

Die Vorteile der Kryolipolyse

Die Behandlung erfolgt ohne invasiven Eingriff, zudem ist keine Betäubung notwendig. Die Anwendung selbst ist risikoarm und hautschonend. Es bleiben keine Narben zurück. Grundsätzlich sind lediglich 1-2 Behandlung notwendig, bei adipöseren Menschen kann es auch mehr Behandlungen als Unterstützung zu einer Ernährungsumstellung geben. Körpergewebe wie Muskeln, Nerven oder die Haut bleiben durch die Anwendung unversehrt. In Kombination mit einer Behandlung durch die supramaximale Muskelstimulation wird die Kryolipolyse noch effektiver.

Mit medizinischer Kältetechnik Fett vereisen

Dr. Nicole David und ihr Team stellen sich aus Überzeugung in den Dienst der Anmut und der Schönheit und das an zwei Standorten in Frankfurt und in Fulda. In den Praxen für ästhetisch plastische Chirurgie stehen Ihnen das Expertenteam für Auskünfte zur Verfügung. Mehr Informationen zum Behandlungsangebot der Praxis Contour finden Sie auf der Webseite www.praxis-contour.de.

Praxis Contour – Ästhetisch plastische Chirurgie geleitet von Frau Dr. Nicole David. Mit Fachkompetenz und individueller Beratung in Sachen Schönheitschirurgie und ästhetisch plastischer Behandlungen.

