Böckmann Solar GmbH baut individuelle PV Anlagen für den Garten

Die Böckmann Solar GmbH erweitert ihr Angebot und ist ab sofort auch regionaler Partner für PV Anlagen im Garten. Mit einem individuellen Ständerwerk aus Aluminium bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen auch für den privaten Gebrauch. Die Nachfrage nach PV Anlagen für den Garten steigt immer mehr und die Böckmann Solar GmbH hat sich auf diese Bedürfnisse eingestellt:

Eine Aufständerung für Flachdächer, Gärten, Balkone, Fassaden und Terrassen, die 2-10 PV-Module in Reihe hochkant verlegt aufnehmen kann. Die Aufständerung ist extrem stabil und dauerhaft flexibel verstellbar in den Winkeln 15-35 Grad (erweiterbar).

Das Ständerwerk ist eine ideale Lösung für alle, die ihre PV-Module in einer optimalen Position aufstellen möchten. Durch die flexiblen Winkel kann die Aufständerung an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden. Zudem ist sie sehr robust und kann auch bei starken Winden und Wetterbedingungen standhalten.

Die Anlagen sind modular aufgebaut und können je nach Bedarf erweitert werden. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und können individuell angepasst werden. Diese sind nicht nur eine umweltfreundliche Alternative zur Belegung einer Dachfläche, sondern bieten auch die Möglichkeit deutlich größere Solaranlagen zu errichten.

Weiterhin sind Sie sind eine nachhaltige Möglichkeit, um den eigenen Strombedarf zu decken und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Böckmann Solar GmbH setzt dabei auf höchste Qualität und eine professionelle Umsetzung.

„Wir freuen uns, unseren Kunden mit der neuen Aufständerung eine innovative Lösung für die Installation von PV-Modulen anbieten zu können“, sagt Geschäftsführer Bolt. „Die Aufständerung ist flexibel, stabil und einfach zu montieren. Damit können unsere Kunden ihre PV-Anlage optimal ausrichten und den maximalen Ertrag erzielen.“

Bei der Konzeption der Aufständerung wird besonderen Wert auf eine einfache Montage gelegt. So kann die Aufständerung schnell und einfach aufgebaut werden, ohne dass viele spezielle Werkzeuge benötigt werden. Auch die Erweiterung der Anlage ist problemlos möglich.

Die Böckmann Solar GmbH – Energiekonzepte ist ein zuverlässiger Partner für Photovoltaik Projekte und bietet ihren Kunden eine umfassende Beratung und Planung. Auch bei den PV Anlagen für den Garten steht die Kundenzufriedenheit im Vordergrund.

Böckmann Solar GmbH – Ihr regionaler Partner für Solaranlagen

Kontakt

Böckmann Solar GmbH

Dirk Bergmann

Gartenkamp 16

49292 Westerkappeln

05404 9739618



https://boeckmann-solar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.