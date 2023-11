Börse Online: GoldSilberShop.de wieder mit Top-Bewertung im aktuellen Goldhändlerranking

Der deutsche Edelmetall-Onlinehändler überzeugt besonders als bester Anbieter in der Kategorie Sortimentsbreite und -tiefe – im Übrigen mit Bewertungen von Top bis Sehr gut.

Wiesbaden 3.11.2023 Im aktuellen Goldhändlerranking im Auftrag des Anlegermagazins „Börse Online“ erreicht GoldSilberShop.de wieder eine Top-Bewertung mit 95,4 Punkten. Damit landet der Online-Edelmetallanbieter nur um 0,8 Punkte hinter Platz 1, aber mit über 1 Punkt bzw. über 4 Punkten vor Platz drei und vier.

Das aktuelle Ranking des Deutschen Kundeninstituts im Auftrag von Börse Online wurde im Zeitraum von Juli bis September durch 120 Kundenbefragungen der Händler mittels eines Fragenkatalogs zu über 280 Einzelkriterien ermittelt. Im Fokus der Bewertung standen die Kategorien Konditionen, Handel, Transparenz und Sicherheit, Kundenservice und Altgoldankauf. In der für Kunden besonders wichtigen Kategorie „Handel“, also dem Leistungs- und Produktumfang wurde GoldSilberShop.de als absoluter Testsieger gekürt. Die Kategorie bewertet die Sortimentsbreite, also den Umfang der zum Kauf angebotenen Edelmetalle sowie die Sortimentstiefe, das heißt wie viele Münzen und Barren einer Sorte werden jeweils angeboten. Hier erhielt GoldSilberShop.de sogar über 100 Punkte durch seine besondere Sortimentsbreite und setzte sich zu seiner Konkurrenz mit über drei Punkten deutlich ab. In allen weiteren Kategorien erzielte der Wiesbadener Anbieter mindestens eine Sehr gut-, überwiegend eine Top-Bewertung.

„Die hervorragende Platzierung von GoldSilberShop.de gebe ich gerne an unser Team weiter“, so Tim Schieferstein, Geschäftsführer von GoldSilberShop.de, „das mit viel Herzblut und Engagement jeden Tag aufs Neue den Ein- und Verkauf für unsere Kunden optimiert. Wir stecken unsere eigenen Ziele hoch, damit Goldsparer und Edelmetallanleger voll informiert und mit einem guten Gefühl bei GoldSilberShop.de investieren können.“

Über GoldSilberShop.de:

GoldSilberShop.de wurde 2012 in Wiesbaden gegründet und ist heute eine

Marke der SOLIT Gruppe. Der Edelmetallhändler offeriert unter

www.goldsilbershop.de online als auch lokal, an über 100 Standorten, Direktanlagen in

Edelmetallbarren, -münzen und Diamanten sowie dazu passende Lagerlösungen. Als Mitglied

des Berufsverbandes des Deutschen Münzenfachhandels e. V. und der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. ist die Gesellschaft bestrebt,

regelmäßige Aufklärungsarbeit zum Thema Edelmetall-Investments zu leisten.

Bildquelle: @GoldSilberShop.de