Börsengang mit dem eigenen Unternehmen in den USA

Börsengang am OTC Venture Market in New York: Eine Alternative mit Potenzial

> Als Unternehmer träumen Sie vielleicht davon, Ihr Unternehmen an der Börse in New York zu platzieren und dem wirtschaftlichen Epizentrum der Finanzwelt anzugehören. Doch nicht jedes Unternehmen ist für einen Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE) geeignet. In solchen Fällen kann der Weg zum „Going Public“ am OTCQB (Over-the-Counter Quality Business) Venture Market in New York eine interessante Alternative sein, insbesondere wenn Sie hauptsächlich amerikanische Investoren ansprechen wollen.

>

> ** OTC Markets: Eine vielversprechende Option**

>

> Das OTC auch als „Venture Market“ bekannt, ist ein mittleres Segment des OTC-Marktes und bietet eine Plattform für junge kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs), die nicht den strengeren Anforderungen anderer Börsen genügen. Im Jahr 2010 ins Leben gerufen, hat das OTCQB das OTC Bulletin Board (OTCBB) als den Hauptmarkt für OTC-Aktien abgelöst. Es zeichnet sich durch vergleichsweise niedrige Zugangsvoraussetzungen aus und ermöglicht transparentes Trading für Anleger über ein großes Netzwerk aktiver Broker-Dealer.

>

> **Vorteile eines Börsengangs am OTC Markets **

>

> Ein Börsengang am OTC bietet verschiedene Vorteile:

>

> 1. **Transparentes Trading**: Anleger profitieren von einer hohen Sichtbarkeit der gehandelten Aktien, da Real-Time-Kursabfragen über ein umfangreiches Broker-Dealer-Netzwerk möglich sind.

>

> 2. **Niedrige Zugangsvoraussetzungen**: Im Vergleich zu anderen Börsenplätzen sind die Anforderungen an Shareholder-Zahlen, den minimalen Listing-Wert und den Prozentsatz der Aktien im öffentlichen Umlauf vergleichsweise niedrig.

>

> 3. ** Up listing an Nasdaq**: Unternehmen haben die Möglichkeit, an die Nasdaq aufzusteigen, sobald sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen.

>

> **Konnektivität und Handelbarkeit**

>

> Obwohl OTC Markets viele Vorteile bietet, ist ein Börsengang hier für internationale Unternehmen manchmal unpraktisch, da die Handelbarkeit eingeschränkt sein kann. Aktienkäufe sind nur über bestimmte Broker-Konten möglich, die wiederum an die Börse angeschlossen sind. Alledings sind die Handelsvolumen enorm im Vergleich zu Venture Börsenplätze in Deutschland. Ein Unternehmen profitiiert auch von dessen Handelsbolumen und forciert somit das Interesse von tradern und Investoren.

>

> **Dauer des Börsengangs**

>

> Die Dauer eines Börsengangs am OTC Market kann variieren, aber in der Regel dauert dieser Vorgang zwischen 8 und 12 Monaten. Eine gründliche Vorbereitung ist entscheidend für einen erfolgreichen Börsengang bzw. einem sogeannten Direct Listings.

>

> **Fazit**

>

> Ein Börsengang am OTC Venture Market in New York ist eine vielversprechende Alternative für Unternehmen, die nicht den strengen Anforderungen anderer Börsen entsprechen. Es ermöglicht eine breitere Investorenbasis und bietet die Möglichkeit eines späteren Wechsels in höhere Segmente oder sogar an die „Big Player“ NYSE und Nasdaq.

>

