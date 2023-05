Börsenmarketers GmbH erweitert Angebot für Trader

Das Unternehmen übernimmt das Angebot von New Generation Trading und bietet automatisierte Börsensoftware für aktive Traderinnen und Trader an.

New Generation Trading, der Anbieter von automatisierten Handelssystemen, auch Expert- bzw Robo-Advisor genannt, ändert seine Strategie und arbeitet unter neuer Leitung. Die auf Börsen- und Brokerangebote spezialisierte Agentur aus Frankfurt am Main, die Börsenmarketers GmbH, übernimmt das Produktangebot des für Europa aufgestellten Expert Advisor Anbieters und möchte das innovative Angebot bekannter machen und die Dienstleistung ausbauen.

David Wotzka von Börsenmarketers sagt dazu: „New Generation Trading gibt es schon länger. Wir sehen ein tolles Produkt für Anleger und Trader, welches Mitbewerbern ordentlich Konkurrenz machen kann und Trading-Interessierten einen echten Mehrwert bietet. Wir möchten die Nachfrage durch mehr Präsenz in der Börsenwelt steigern und dabei das Angebot selbst verbessern. Unserer Meinung nach sollte jeder der sich für Börse und Trading auch nur interessiert, zumindest einmal die Trading-Hilfen von New Generation Trading testen und das möchten wir nach außen tragen.“

Die Frankfurter möchten die zwei Handelsroboter, den FX Pyratrader und das „Long Term Traders Package“, optimieren lassen und weitere Börsenstrategien dem Angebot von New Generation Trading hinzufügen. Dabei sieht man starkes Wachstumspotential und möchte auch das Info- und Aufklärungsangebot rund um die Themen Robo-Advisor und automatisierter Handel bei New Generation Trading ausbauen. Dabei will man sich ausschließlich auf den deutschsprachigen Raum konzentrieren.

„New Generation Trading arbeitet bereits jetzt mit namhaften Brokern wie Markets.com und Activtrades zusammen. Diese Partnerschaften wollen wir ausbauen. Das Angebot der vollautomatischen Handelsstrategien für Klein- und Privatanleger selbst hat sich in den letzten 10 Jahren optimiert und weiterentwickelt. Es sind Robo-Advisor Anbieter wie Scalable, Quirion und Co. die den Markt der automatischen Strategien und Geldanlage bekannter gemacht haben und zu einer seriösen und echten Alternative zum diskretionären Handel verwandelt haben. Börsenstrategien, die in intelligente Software gepackt wurden, lösen das Problem der mangelnden Disziplin im Handel bei jedem Marktteilnehmer. Nun sind wir keine Vermögensverwaltung und nehmen damit dem Kunden nicht die Selbstverantwortung ab, jedoch mit einem guten Support und einer ausführlichen Einweisung in die Software vor dem Handelsstart, können auch Börsenneulinge damit solide Ergebnisse erzielen“ ergänzt Wotzka.

New Generation Trading bietet als Börsensoftware-Anbieter seine Handelsstrategien direkt zum Kauf an. Vor dem Erwerb kann eine 30-tägige Testphase unternommen werden, um sich mit dem gewünschten Robo-Advisor vertraut zu machen und die Kaufentscheidung damit zu erleichtern. Auf der Webseite finden sich Echtgeld-Ergebnisse von vergangenen Einsätzen der Trading-Roboter. Ergänzend sei erwähnt, dass sich das Angebot an risikoaffine Trader und Anleger wendet, die die vorhandenen Chancen an den globalen Kapitalmärkten maximal ausnutzen möchten und das höhere Risiko in Kauf nehmen.

Weitere Informationen zu New Generation Trading und dem Angebot finden Sie unter https://www.newgenerationtrading.eu

Anbieter von Börsensoftware (Expert Advisor, Robo-Advisor)

Börsenmarketers GmbH

David Wotzka

Berner Straße 53

60437 Frankfurt am Main

+49 69 348 677 63



https://www.newgenerationtrading.eu

