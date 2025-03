Bohrbeginn sorgt für Kursschub – Börsenstar setzt auf diese Aktie. Neuer 346% Hot Stock nach 91.220% mit Curaleaf

19.03.25 13:06

AC Research

Vancouver ( www.aktiencheck.de, Anzeige)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.001.png

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Bohrbeginn_sorgt_fuer_Kursschub_Boersenstar_setzt_auf_diese_Aktie_Neuer_346_Hot_Stock_91_220_Curaleaf-18324816

Executive Summary 19.03.2025

Bohrbeginn sorgt für Kursschub – Börsenstar setzt auf diese Aktie

Neuer 346% Hot Stock nach 91.220% mit Curaleaf

Der heute Morgen gemeldete Bohrbeginn dürfte für einen Kursschub bei den Aktien unseres neuen Hot Stock Q Precious & Battery Metals Corp. (ISIN CA74739W2013 / WKN A40QEV, Ticker: 0NB, CSE: QMET, $QMET) sorgen.

Unser Aktientip Q Precious and Battery Metals Corp. hat gemeldet, dass die Mobilisierung einer Diamantbohranlage für das La Corne South Projekt, nördlich von Val d’Or, Quebec, im Gange ist. Das Unternehmen hat kürzlich neue Zufahrtswege und Bohrplattformen für die Kernbohrung und Probenahme von zwei priorisierten geophysikalischen Zielen fertiggestellt, die vom Explorationsteam des Unternehmens identifiziert wurden.

First Class Diamond Drilling Inc. wurde beauftragt, die Diamantbohrungen auf dem La Corne South Projekt durchzuführen. First Class Drilling hatte im Jahr 2024 bereits erfolgreich die ersten drei Bohrlöcher auf dem Projekt abgeschlossen, und QMET freut sich, dass sie die Bohrungen auch 2025 fortsetzen werden.

Die Diamantbohrungen von TDEM- und magnetischen Anomalien im Jahr 2024 führten erfolgreich zu Durchschneidungen signifikanter massiver und disseminierter Sulfide mit Kupfer, Silber, Zink und Gold. Diese nächste Phase der Bohrungen im La Corne South Projekt ist darauf ausgerichtet, ähnliche geophysikalische Anomalien etwa zwei Kilometer südlich der Bohrungen von 2024 zu testen.

Unser neuer Aktientip Q Precious & Battery Metals Corp. (ISIN CA74739W2013 / WKN A40QEV, Ticker: 0NB, CSE: QMET, $QMET) steht an der Schnittstelle zweier Megatrends: der rasant wachsenden Nachfrage nach Batteriemetallen und der Revolution im Energiesektor durch grünen Wasserstoff. Mit einem diversifizierten Portfolio an erstklassigen Explorationsprojekten in Québec, einer der rohstoffreichsten und investorenfreundlichsten Regionen der Welt, bietet Q Precious & Battery Metals enormes Potenzial für zukünftiges Wachstum.

Doch was Q Precious & Battery Metals besonders spannend macht, ist die erfahrene Führung unter Börsenstar Richard Penn. Als einer der entscheidenden Akteure hinter dem spektakulären Erfolg von Curaleaf Holdings Inc. (ISIN: CA23126M102, WKN: A2N8GY, Symbol:CURA, OTC:CURLF, $CURA) bewies er bereits ein untrügliches Gespür für hochskalierbare Geschäftsmodelle. Die Aktie von Curaleaf explodierte um 91.220 % von 0,025 CAD auf in der Spitze 22,83 CAD – ein Investment von 10.000 EUR hätte in der Hochphase über 9 Millionen EUR erbracht. Mit Q Precious & Battery Metals setzt Richard Penn nun auf einen ebenso dynamischen Sektor mit gigantischen Wachstumsaussichten.

Q Precious & Battery Metals ist perfekt positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach Lithium, Nickel, Kobalt und Gold zu profitieren – allesamt essenzielle Rohstoffe für Elektromobilität, erneuerbare Energien und Hightech-Industrien. Gleichzeitig sorgt eine erstklassige Infrastruktur in Québec für ideale Rahmenbedingungen, um Explorationsprojekte schnell und effizient voranzutreiben.

Doch das größte Ass im Ärmel könnte das Wasserstoff-Projekt Matane sein! Der weltweite Energiesektor steht vor einer fundamentalen Transformation, und grüner Wasserstoff wird als Schlüsseltechnologie der Zukunft gehandelt. Q Precious & Battery Metals ist hier frühzeitig aktiv und könnte mit bahnbrechenden Entwicklungen schon bald für Schlagzeilen sorgen. Wegweisende Nachrichten sind in naher Zukunft zu erwarten, die das Unternehmen auf eine völlig neue Bewertungsebene heben könnten.

Q Precious & Battery Metals überzeugt mit visionärem Management, strategisch wertvollen Ressourcen und einer klaren Zukunftsstrategie. Der geringe Börsenwert von gerade mal 3,07 Mio. EUR bietet cleveren Anlegern jetzt genau den richtigen Zeitpunkt, sich frühzeitig zu positionieren.

10 Gründe jetzt die Aktien von Q Precious & Battery Metals zu kaufen:

1. Pionierstellung im Zukunftsmarkt für natürlichen Wasserstoff

Das Matane-Wasserstoff-Projekt von Q Precious & Battery Metals könnte einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten. Natürlich gewonnener Wasserstoff bietet enorme wirtschaftliche Vorteile gegenüber grünem Wasserstoff, da er direkt aus geologischen Prozessen entsteht und keine teure Elektrolyse erfordert. Das Unternehmen positioniert sich hier frühzeitig als Vorreiter in einem aufstrebenden Markt mit enormem Potenzial.

2. Wissenschaftlich bestätigte geologische Strukturen für Wasserstoffbildung

Das Matane-Projekt liegt in einer 26 Kilometer langen geologischen Struktur, die optimale Bedingungen für die natürliche Speicherung und Entstehung von Wasserstoff bietet. Studien zeigen, dass ultramafische Gesteine, tiefe Verwerfungen und hohe geothermische Gradienten perfekte Voraussetzungen für signifikante Wasserstoffvorkommen schaffen.

3. Enorme Marktdynamik im Wasserstoffsektor

Der Markt für Wasserstoff wächst rasant und wird als entscheidender Baustein der Dekarbonisierung betrachtet. Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen könnte natürliche Wasserstoffquellen wie Matane in den Fokus großer Energieunternehmen und staatlicher Förderprogramme rücken. Eine frühe Investition könnte sich langfristig auszahlen!

4. Lithium-Projekt Pontax – Positionierung im wachsenden Batteriemetall-Sektor

Neben Wasserstoff engagiert sich Q Precious & Battery Metals stark in der Exploration von Lithium – einem Schlüsselelement für die Elektromobilität. Das Pontax-Projekt in Québec liegt in einer Region, die bereits bedeutende Lithiumfunde aufweist. Sollte das Unternehmen hier erfolgreich sein, könnte dies eine massive Neubewertung der Aktie nach sich ziehen.

5. Strategischer Standort in Québec – eine der besten Bergbau-Regionen der Welt

Alle Projekte des Unternehmens befinden sich in Québec, einer Region mit stabilen gesetzlichen Rahmenbedingungen, hervorragender Infrastruktur und starker Unterstützung für kritische Mineralien und saubere Energie. Québec gilt als einer der besten Standorte weltweit für Rohstoffexploration und -abbau.

6. Visionäres Management mit nachweisbarem Erfolg

Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das bereits mehrfach bewiesen hat, wie man Explorationsunternehmen auf Wachstumskurs bringt. Die Strategie ist klar: frühzeitig in Märkte mit enormem Zukunftspotenzial eintreten und Projekte gezielt weiterentwickeln.

7. Stark unterbewertete Aktie mit riesigem Aufholpotenzial

Die aktuelle Börsenbewertung von nur 3,07 Mio. EUR spiegelt das enorme Potenzial der Projekte nicht annähernd wider. Erfolgreiche Explorationsergebnisse oder strategische Partnerschaften könnten zu einer schnellen Neubewertung und deutlichem Kursanstieg führen.

8. Diversifikation durch ein breites Rohstoffportfolio

Neben Wasserstoff und Lithium ist das Unternehmen auch in der Exploration von Gold, Nickel, Kobalt, Kupfer und Molybdän aktiv – allesamt gefragte Rohstoffe für High-Tech-Industrien, erneuerbare Energien und Infrastrukturprojekte. Diese Diversifikation minimiert Risiken und bietet mehrere Wachstumsperspektiven gleichzeitig.

9. Erstklassige Infrastruktur für schnelle Entwicklung

Die Projekte sind gut erschlossen, mit direkter Anbindung an Straßen, Energieversorgung und logistische Netzwerke. Dies reduziert Explorations- und Entwicklungskosten und erleichtert eine spätere Produktion. Kurze Wege, große Chancen!

10. Starke Zukunftsperspektive mit anstehenden Meilensteinen

In den kommenden Monaten stehen wichtige Explorationsfortschritte, Bohrergebnisse und mögliche strategische Partnerschaften an. Solche Entwicklungen könnten das Unternehmen schnell auf den Radar größerer Investoren und Industriepartner bringen. Wer früh dabei ist, kann von dieser Dynamik profitieren!

Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,25 EUR – 346% Aktienchance

Investment Highlights – Investitionsvorteile von Q Precious & Battery Metals

Perfekte Mischung, um von Megatrends wie Elektrifizierung und erneuerbaren Energien zu profitieren

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.002.jpeg

Unser neuer Hot Stock Q Precious & Battery Metals Corp. (ISIN CA74739W2013 / WKN A40QEV, Ticker: 0NB, CSE: QMET, $QMET) bietet Investoren die perfekte Mischung von Rohstoff-Projekten, um von Megatrends wie Elektrifizierung und erneuerbaren Energien zu profitieren.

1. Vollständig kontrollierte Projekte in erstklassigen Rohstoffregionen

Q Precious & Battery Metals besitzt sieben zu 100 % kontrollierte Explorationsprojekte in Québec, einer der gefragtesten Regionen für Gold- und Kupfervorkommen. Diese strategisch günstige Lage sichert dem Unternehmen langfristiges Wachstumspotenzial.

2. Unterstützung durch die kanadische Regierung für kritische Mineralien

Kanada hat 31 Elemente als entscheidend für neue Energietechnologien eingestuft, darunter Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer und Graphit. Sechs dieser Elemente stehen auf der Prioritätenliste – genau die Rohstoffe, auf die sich Q Precious & Battery Metals konzentriert.

3. Enorme Wachstumsprognosen für Kupferpreise

Die weltweite Kupfernachfrage steigt rapide durch Dekarbonisierungsstrategien und den Ausbau erneuerbarer Energien. Analysten von Bank of America prognostizieren, dass der Kupferpreis bis 2025 über 10.000 USD pro Tonne steigen könnte – eine riesige Chance für Unternehmen mit Kupferprojekten.

4. Québec investiert Milliarden in den Bergbau

Die Investitionen in Québecs Bergbausektor sind 2021 um 55,2 % auf 4,293 Milliarden USD gestiegen und sollen über 4 Milliarden USD bleiben. Die starke staatliche Unterstützung sorgt für eine stabile, wachstumsfreundliche Umgebung für Explorationsunternehmen.

5. Lithium-Nachfrage explodiert weltweit

Der globale Lithiumbedarf wird bis 2030 auf 2,7 Millionen Tonnen steigen, angetrieben durch Elektrofahrzeuge und Energiespeicher. Gleichzeitig prognostiziert die IEA eine Batterieproduktion von 3,2 Terawattstunden. Das Pontax Lithium-Projekt von Q Precious & Battery Metals befindet sich in einer der besten Explorationsregionen weltweit.

6. Exzellente Infrastruktur für kosteneffiziente Exploration

Québec bietet erstklassige Infrastruktur mit gut ausgebauten Straßen, funktionaler Logistik und rohstofffreundlicher Politik. Dies senkt die Betriebskosten erheblich und erleichtert den Übergang von der Exploration zur Produktion.

7. Wachsende industrielle Nachfrage nach Gold

Gold bleibt nicht nur ein sicherer Hafen, sondern wird durch technologische Entwicklungen immer wichtiger. Fortschritte in Elektronik und erneuerbaren Energien treiben die Nachfrage weiter an und sorgen für langfristige Wertsteigerung.

8. Rekordhohe Goldpreise mit weiterem Aufwärtspotenzial

Gold hat Allzeithochs erreicht, getrieben durch wirtschaftliche Unsicherheiten, geopolitische Spannungen und Zentralbankkäufe. Analysten sehen weiteres Potenzial für steigende Preise, was Goldexplorationsunternehmen wie Q Precious & Battery Metals besonders attraktiv macht.

9. Hochkarätige Projekte mit großem Entdeckungspotenzial

Die Flaggschiff-Projekte McKenzie East Gold, LaCorne Copper und Pontax Lithium befinden sich in erstklassigen Explorationsgebieten. Diese Kombination aus Edelmetallen und kritischen Batteriemetallen bietet Diversifikation und Wachstumspotenzial.

10. Aktionärsfreundliche Strategie mit Absicherung und Wachstumschancen

Q Precious & Battery Metals kombiniert Gold-, Kupfer- und Lithium-Projekte, um von Megatrends wie Elektrifizierung und erneuerbaren Energien zu profitieren. Gleichzeitig sichert Gold das Investment gegen Marktvolatilität ab, was es zu einer perfekten Mischung aus Sicherheit und Wachstum macht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.003.jpeg

Innovativ, nachhaltig, wirtschaftlich – Matane könnte den Wasserstoffmarkt revolutionieren

Natürlich gewonnener Wasserstoff ist eine der vielversprechendsten Energielösungen der Zukunft

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.004.jpeg

Das Matane-Wasserstoff-Projekt – Ein vielversprechender Schritt in die Zukunft der sauberen Energie

Mit dem Matane-Wasserstoff-Projekt betritt Q Precious & Battery Metals einen der spannendsten Zukunftsmärkte: natürlicher Wasserstoff. Während die Welt zunehmend auf nachhaltige Energielösungen setzt, könnten geologische Formationen wie jene in Matane eine Schlüsselrolle spielen. Die einzigartige Lage und Struktur dieses Explorationsgebiets bietet außergewöhnliche Voraussetzungen für die Bildung und Förderung von natürlichem Wasserstoff, einer potenziell kosteneffizienten und nachhaltigen Alternative zur konventionellen Wasserstoffproduktion.

Was macht das Matane-Projekt so besonders?

1. Optimale geologische Bedingungen für Wasserstoffbildung

Das Projektgebiet liegt in den Appalachen von Québec, in einer geologisch vielversprechenden Übergangszone zwischen Cambro-Ordovizischen und Siluro-Devonischen Formationen. Besonders hervorzuheben ist die Präsenz von ultramafischen Gesteinen wie Peridotiten und Basalten, die nachgewiesenermaßen durch geochemische Prozesse Wasserstoff freisetzen können.

2. Großflächiges Explorationsgebiet mit hohem Potenzial

Das Matane-Projekt erstreckt sich über 26 km entlang der Shickshock-Süd-Verwerfung, einer bedeutenden geologischen Struktur, die die Region zu einem aussichtsreichen Standort für Wasserstoffexploration macht. Die dort vorhandene tiefe geologische Struktur mit einer vertikalen Absenkung von rund 500 Metern begünstigt die Speicherung und mögliche Förderung von Wasserstoff aus natürlichen Prozessen.

3. Wissenschaftlich belegte Wasserstoff-Hotspots

Die Region weist durch die Kombination von tiefen Verwerfungen, hohem geothermischem Gradienten und wasserstoffhaltigen Gesteinen bereits nachgewiesene geochemische Merkmale auf, die als Indikatoren für das Vorhandensein von natürlichem Wasserstoff gelten. Zudem deuten Gravitations- und Magnetfeldanomalien auf interessante unterirdische Strukturen hin, die in der Lage sein könnten, größere Mengen Wasserstoff zu binden.

4. Strategisch günstige Lage und gute Infrastruktur

Das Projekt befindet sich in der Region Lower St. Lawrence und ist über die Route 195 leicht erreichbar. Dies erleichtert sowohl die weitere Exploration als auch eine mögliche zukünftige Entwicklung der Lagerstätte erheblich. Zudem liegt das Gebiet in einer bergbaufreundlichen Region mit stabilen politischen Rahmenbedingungen.

5. Wasserstoff als Schlüsseltechnologie der Energiewende

Natürlicher Wasserstoff könnte eine kosteneffiziente und nachhaltige Lösung im Energiemarkt werden. Im Gegensatz zu grünem Wasserstoff, der durch Elektrolyse erzeugt wird, wäre natürlicher Wasserstoff ohne energieintensive Produktionsprozesse direkt nutzbar, was wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen könnte. Sollte sich das Potenzial des Matane-Projekts bestätigen, könnte dies eine strategisch bedeutende Ressource für die künftige Wasserstoffversorgung darstellen.

Warum das Matane-Projekt die Aktie von Q Precious & Battery Metals besonders attraktiv macht

– Erste gezielte Wasserstoff-Exploration in Kanada: Q Precious & Battery Metals gehört zu den ersten Unternehmen, die sich auf die natürliche Wasserstoffgewinnung konzentrieren – ein potenzieller Wettbewerbsvorteil in einem aufstrebenden Markt.

– Stark unterbewertetes Unternehmen mit hohem Potenzial: Die aktuelle Börsenbewertung von nur 3,07 Mio. EUR spiegelt das große Potenzial des Unternehmens noch nicht wider. Positive Explorationsergebnisse könnten zu einer Neubewertung führen.

– Steigende globale Nachfrage nach Wasserstoff: Die Energiewende und der Trend zur Dekarbonisierung sorgen für eine wachsende Nachfrage nach kostengünstigem, nachhaltigem Wasserstoff. Die Entdeckung wirtschaftlich nutzbarer natürlicher Vorkommen wäre ein bedeutender Fortschritt für diesen Sektor.

– Erste Explorationsarbeiten liefern vielversprechende Indikatoren: Das geologische Modell zeigt alle erforderlichen Bedingungen für Wasserstoffansammlungen. Anstehende Untersuchungen und Bohrprogramme könnten diesen Verdacht weiter untermauern.

Fazit

Das Matane-Wasserstoff-Projekt vereint eine günstige geologische Lage, wissenschaftliche Indikatoren für Wasserstoffvorkommen und eine strategisch gute Infrastruktur. Sollte sich das Potenzial bestätigen, könnte dies ein Meilenstein für die natürliche Wasserstoffgewinnung in Nordamerika werden. Mit einer frühen Positionierung in diesem Bereich könnte Q Precious & Battery Metals eine bedeutende Rolle in der künftigen Wasserstoffwirtschaft einnehmen – eine vielversprechende Gelegenheit für langfristig orientierte Investoren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.005.jpeg

La Corne South-Projekt

Strategisch bedeutende Metalle, die essenziell für die Elektrifizierung und die Energiewende sind

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.006.jpeg

Das La Corne South-Projekt unseres Aktientips Q Precious & Battery Metals Corp. (ISIN CA74739W2013 / WKN A40QEV, Ticker: 0NB, CSE: QMET, $QMET) stellt eine hochattraktive Investitionsmöglichkeit in einem der gefragtesten Bergbaureviere Nordamerikas dar. Gelegen in der rohstoffreichen Region Val d’Or, Québec, kombiniert das Projekt mehrere strategisch bedeutende Metalle – darunter Kupfer, Zink, Silber, Gold und Lithium – die essenziell für die Elektrifizierung und die Energiewende sind.

Die ersten Bohrergebnisse liefern überzeugende Hinweise auf wirtschaftlich bedeutende Mineralisierungen. Besonders hervorzuheben sind 4,2 % Kupfer und 4% Zink, ergänzt durch Gold- und Silbergehalte, die eine Kupferäquivalenz von 0,83% über 25,45 Meter ergeben. Diese hochgradigen Abschnitte belegen das Potenzial für eine wirtschaftlich tragfähige Ressource. Zusätzliche Nickelvorkommen könnten den wirtschaftlichen Wert des Projekts weiter steigern.

Das Explorationsgebiet erstreckt sich über 2.484 Hektar und liegt innerhalb eines geologisch vielversprechenden VMS-(Volcanogenic Massive Sulphide)-Systems. Solche geologischen Formationen sind bekannt für ihre großen und wirtschaftlich bedeutenden Metallvorkommen. Frühere Explorationsarbeiten und moderne geophysikalische Untersuchungen haben gezeigt, dass La Corne South alle Merkmale eines potenziell ergiebigen Multi-Element-Vorkommens besitzt.

Neben Kupfer und Zink deutet das Projekt auch auf ein signifikantes Lithium-Potenzial hin. Historische Bohrungen und jüngste Gesteinsproben weisen Lithiumgehalte von bis zu 622 ppm nach. Dies ist besonders vielversprechend, da sich das Projekt am Rand des La Corne Batholiths befindet – einem bekannten, lithiumhaltigen Granitmassiv mit mehreren aktiven Lithiumprojekten in unmittelbarer Nähe.

Seit 2021 hat Q Precious & Battery Metals bedeutende Explorationsmaßnahmen umgesetzt. Dazu gehören 426 Meter Bohrungen, eine detaillierte magnetische Luftvermessung, tiefenbasierte elektromagnetische Untersuchungen sowie systematische Gesteinsprobenahmen. Diese Arbeiten haben mehrere Explorationsziele mit Mehrfachmineralisierung identifiziert, die nun weiter untersucht werden.

Mit einer stetig steigenden Nachfrage nach Batteriemetallen und strategischen Rohstoffen bietet La Corne South eine starke Wertschöpfungsperspektive. Kupfer ist ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Infrastruktur für erneuerbare Energien und Elektromobilität, während Zink eine Schlüsselrolle in Korrosionsschutz und Energiespeicherung spielt. Die Nähe zu bestehenden Bergbauprojekten, eine rohstofffreundliche Regierung und eine erstklassige Infrastruktur machen das Projekt zu einem vielversprechenden Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Q Precious & Battery Metals verfolgt einen methodischen, datengetriebenen Explorationsansatz mit dem Ziel, langfristig nachhaltige Werte für Investoren zu schaffen. Die Kombination aus vielversprechenden Bohrergebnissen, einer geologisch vorteilhaften Lage und der steigenden Bedeutung kritischer Rohstoffe macht La Corne South zu einem Projekt mit erheblichem Wachstumspotenzial.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.007.jpeg

Vielversprechende Gold-Projekte MacKenzie E und Golden Valley

In erstklassigen Goldabbaugebieten in Québec

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.008.jpeg

Das Mackenzie E Gold Project und das Golden Valley Project unseres Aktientips Q Precious & Battery Metals Corp. (ISIN CA74739W2013 / WKN A40QEV, Ticker: 0NB, CSE: QMET, $QMET) befinden sich in erstklassigen Goldabbaugebieten in Québec und bieten ein enormes Potenzial für signifikante Goldentdeckungen. Diese Projekte positionieren das Unternehmen als einen vielversprechenden Akteur in der Exploration von Edelmetallen, was die Aktien von Q Precious & Battery Metals besonders attraktiv macht.

Das Mackenzie E Gold Project umfasst beeindruckende 3.080 Hektar und liegt in unmittelbarer Nähe des bekannten McKenzie Break-Projekts von Monarch Mining. Dieses Gebiet hat eine nachgewiesene Goldmineralisierung mit bedeutendem wirtschaftlichem Potenzial. Frühere Explorationsarbeiten haben mehrere hochgradige Goldabschnitte bestätigt, darunter bis zu 12 g/t Gold über 1 Meter, während andere historische Bohrungen signifikante Goldvorkommen mit bis zu 8,01 g/t in grobkörnigem Material ergaben. Die geologische Struktur und die nachgewiesenen Goldgehalte deuten darauf hin, dass hier eine potenziell ergiebige Goldressource erschlossen werden könnte. Q Precious & Battery Metals hat bereits umfangreiche Explorationsmaßnahmen durchgeführt, darunter geophysikalische Untersuchungen und Diamantbohrungen, um die besten Explorationsziele weiter zu testen.

Das Golden Valley Project liegt 30 km nordöstlich von Val-d’Or, einem der wichtigsten Bergbauzentren Québecs, und erstreckt sich über 1.601 Hektar. Dieses Projekt profitiert von einer geologisch vielversprechenden Lage innerhalb des Abitibi-Greenstone-Gürtels – einer der produktivsten Goldabbauregionen der Welt, die seit 1901 über 170 Millionen Unzen Gold produziert hat. Das Explorationsgebiet liegt zudem nahe der Casa Berardi Mine, die für hochgradige Goldfunde bekannt ist. Historische Bohrungen und jüngste Explorationsprogramme haben bereits Hinweise auf Goldmineralisierung geliefert. In einer Bohrkampagne aus dem Jahr 2019 wurden 1.458 Meter in 11 Bohrlöchern untersucht, mit positiven Ergebnissen, die weiteres Potenzial für wirtschaftlich bedeutende Goldgehalte zeigen.

Beide Projekte haben das Potenzial, erhebliche Goldressourcen zu liefern. Gold bleibt ein entscheidender Vermögenswert, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Inflation. Die steigende Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen sowie seine zunehmende industrielle Nutzung in Technologie und erneuerbaren Energien sorgen für langfristige Wertsteigerung.

Mit den strategisch positionierten Mackenzie E und Golden Valley Goldprojekten bietet Q Precious & Battery Metals eine vielversprechende Investmentchance für Anleger, die von der wachsenden Nachfrage nach Edelmetallen profitieren möchten. Die Kombination aus vielversprechenden Explorationsgebieten, einer stabilen, rohstofffreundlichen Region und dem steigenden Goldpreis macht das Unternehmen zu einem attraktiven Kandidaten für langfristiges Wachstum.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.009.jpeg

Pontax Lithium-Projekt

Kaum erkundetes Gebiet mit großem Potenzial

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.010.jpeg

Pontax Property – Lithium

Explorationsplan:

Es wird empfohlen, vor Beginn der Feldarbeiten eine umfassende Zusammenstellung aller verfügbaren Informationen, Berichte und historischen Daten durchzuführen. Das Gebiet ist bisher kaum erforscht, mit nur wenigen Oberflächenstudien, jedoch wurden bereits einige regionale Untersuchungen abgeschlossen. Sobald alle Daten zusammengetragen sind, können erste Explorationsziele definiert und vor Ort durch geologische Kartierungen sowie geochemische Probenprogramme untersucht werden.

Um gezielt nach lithiumhaltigen Pegmatiten zu suchen, sind detaillierte mineralogische Analysen sowie geochemische Untersuchungen von Gesteinen, Böden und Sedimenten essenziell. Dabei werden mineralogische Phasen, Freisetzungseigenschaften sowie geochemische Indikatoren wie K/Rb-, Nb/Ta- und Zr/Hf-Verhältnisse untersucht, um hoch entwickelte, mit Lithium, Cäsium und Tantal angereicherte Gesteine mit wirtschaftlichem Potenzial zu identifizieren.

Ein Großteil des Gebiets ist von einer flachen Gletscherschicht und dichter Vegetation bedeckt, die sich über die gesamte Umgebung erstreckt. Moderne geophysikalische Technologien wie Magnetik- und LiDAR-Scans sowie geochemische Sedimentuntersuchungen ermöglichen es jedoch, diese Oberflächenbarrieren effektiv zu durchdringen.

Ein umfangreiches Explorationsprogramm mit Kartierungen, Prospektierungen und Sedimentprobenahmen ist geplant. Zusätzlich wird ein Base of Till (BoT)- und ein Top of Bedrock-Probenahmeprogramm durchgeführt, um verborgene lithiumhaltige Pegmatite unter der Gletscherüberdeckung zu lokalisieren. Diese fortschrittlichen Methoden ermöglichen es, Pegmatite unter der Gletscherschicht und Vegetation zu identifizieren, indem Gebiete mit hoher bis moderater Lithiumanomalie kartiert werden.

Sobald diese Anomalien bestätigt und mit anderen gesammelten Daten abgeglichen wurden, wird ein Diamantbohrprogramm gestartet, um die Mineralisierung in der Tiefe zu überprüfen.

Warum das Pontax Lithium-Projekt die Aktie von Q Precious & Battery Metals attraktiv macht.

1. Hohe Nachfrage nach Lithium

Lithium ist ein unverzichtbarer Rohstoff für die Produktion von Batterien, insbesondere für Elektrofahrzeuge. Die steigende weltweite Nachfrage nach nachhaltiger Energie macht Lithium-Projekte wie Pontax besonders wertvoll.

2. Kaum erkundetes Gebiet mit großem Potenzial

Das Pontax-Projekt befindet sich in einem untererforschten, aber vielversprechenden Gebiet in Québec. Frühphasige Lithiumexplorationen bieten das Potenzial für bedeutende Entdeckungen und massive Wertsteigerungen.

3. Modernste Explorationsmethoden

Durch den Einsatz fortschrittlicher geophysikalischer Technologien wie Magnetik, LiDAR und geochemischer Analyse kann Q Precious & Battery Metals effizient nach wirtschaftlich abbauwürdigen Lithiumvorkommen suchen.

4. Québec – einer der besten Bergbaustandorte weltweit

Québec bietet eine stabile politische Umgebung, günstige Investitionsbedingungen und starke staatliche Unterstützung für Batteriemetallprojekte, was das Risiko minimiert und die Entwicklung beschleunigt.

5. Lithiumprojekt in direkter Nähe zu erfolgreichen Vorkommen

In der Umgebung des Pontax-Projekts wurden bereits wirtschaftlich abbaubare Lithiumvorkommen entdeckt, was die Erfolgsaussichten für Q Precious & Battery Metals erheblich erhöht.

6. Frühe Einstiegsmöglichkeit mit hohem Potenzial

Die Aktie ist mit einer Börsenbewertung von nur 3,07 Mio. EUR stark unterbewertet. Sollten positive Bohrergebnisse veröffentlicht werden, könnte das Unternehmen eine signifikante Neubewertung erfahren.

7. Unterstützung durch staatliche Förderprogramme

Québec setzt stark auf den Ausbau der Batterie-Wertschöpfungskette und unterstützt Explorationsunternehmen, die zur Sicherung der Rohstoffversorgung für die Elektromobilität beitragen.

8. Erfahrenes Management mit nachgewiesener Erfolgsgeschichte

Unter der Leitung von Börsenstar Richard Penn, der bereits mit Curaleaf Holdings eine sagenhafte Kurssteigerung von 91.220 % realisierte, wird auch dieses Projekt mit strategischem Weitblick entwickelt.

9. Synergien mit anderen Q Precious & Battery Metals Projekten

Neben Lithium besitzt das Unternehmen weitere Gold- und Batteriemetallprojekte, was das Risiko streut und zusätzliche Wertsteigerungschancen bietet.

10.Anstehende Meilensteine & positive Nachrichten erwartet

Das Explorationsprogramm läuft auf Hochtouren, und in naher Zukunft könnten wegweisende Bohrergebnisse das Unternehmen und den Aktienkurs in eine neue Dimension katapultieren.

Pontax könnte das nächste große Lithium-Projekt werden – eine perfekte Gelegenheit für clevere Investoren, jetzt einzusteigen.

Sehr erfahrenes Top-Management

mit exzellentem Track Record

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.011.jpeg

Unser Aktientip Q Precious & Battery Metals Corp. (ISIN CA74739W2013 / WKN A40QEV, Ticker: 0NB, CSE: QMET, $QMET) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.

Richard Penn

CEO, Board Director & Direktor

Herr Richard Penn begann seine Karriere in der Kapitalmarktbranche im Jahr 2009 als Börsenmakler. Richard Penn arbeitete bei Mackie Research Capital, nachdem er die Zertifizierungen der Canadian Securities Institute (Wertpapierkurs & Vermögensmanagement-Zertifizierungen) abgeschlossen hatte. Bevor Richard Penn 2014 die Maklerbranche verließ, half Herr Richard Penn dabei, Star Diamonds (TSX-V: STAR) an die TSX Venture Exchange zu bringen und das Unternehmen schließlich an die Börse zu führen. Später, im Jahr 2014, brachte Herr Richard Penn das Unternehmen Maccabi Ventures an die Börse, das später zu Curaleaf Holdings (CSE: CURA) wurde. Derzeit ist Herr Richard Penn Direktor von Rain City Resources (CSE: RAIN), einem Mineralexplorationsunternehmen, das an der CSE gehandelt wird. Zudem ist Richard Penn Direktor bei Abitibi Metals Corp. Herr Richard Penn ist einer der Gründungsdirektoren von Q Battery Metals Corp. und der Präsident & CEO des Unternehmens.

Krystal Pineo

CFO, Chief Financial Officer

Krystal Pineo ist die Gründerin von KP Capital Inc., einer Familienfirma und einem Beratungsunternehmen. Krystal Pineo war Mitbegründerin und Direktorin von Yield Growth Corp., einem an der CSE notierten Unternehmen, das eine Sammlung hochwirksamer, pflanzlicher und natürlicher Gesundheits- und Wellnessprodukte entwickelte. Krystal Pineo war zudem Mitbegründerin von Ultra Brands Ltd., einem an der CSE gelisteten Unternehmen für funktionelle Lebensmittel und Innovationen, das patentierte Technologien in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. 2021 gründete Krystal Pineo Quarter Minerals Inc., ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung natürlicher und funktioneller Produkte konzentriert. 2022 initiierte Krystal Quarter Minerals Inc., einen privat gehaltenen Projektgenerator für Batteriemetalle und Edelmetalle.

Perry B. Grunenberg, B. Sc.

Chief Explorationsgeologe

B.Sc. Geologie, University of British Columbia. Professioneller Geowissenschaftler. Präsident der Kamloops Exploration Group und Direktor der Association for Mineral Exploration in BC. Ehemaliger Chef-Geologe bei Chenal Gold mit umfangreicher Erfahrung in der Goldexploration in BC. Experte für die Exploration sedimentgebundener Mineralien in der gesamten nordwestlichen Region. Umfangreiche Erfahrung in der Verwaltung geophysikalischer, geochemischer und Bohrprogramme für verschiedene Edelmetall-, Silber-Blei-Zink-, Molybdän-, Kupfer- und Massivsulfidvorkommen.

Dr. Mathieu Piche

Direktor, Geologe

Dr. Mathieu Piche hat über 25 Jahre Erfahrung in der Exploration von Mineralvorkommen als Geologe und veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten. Dr. Mathieu Piche wurde mit dem „Prix Mérite Géoscientifique“ der Quebec Mineral Exploration Association ausgezeichnet. Seine Erfahrung umfasst Goldmineralexploration und Bergbaugeologie. Dr. Mathieu Piche ist Mitglied des Quebec Order of Geologists und des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum.

Berater (Advisors)

Ken Kulper

Senior Advisor

Herr Ken Kulper ist Gründer von Ellis Park Media, einer GIS- und Luftvermessungsfirma, die sich auf die Ressourcenkartierung konzentriert. Während seines Studiums der Erd- und Umweltwissenschaften an der Universität von Western Ontario sammelte Ken Kulper internationale Erfahrung bei verschiedenen Unternehmen, darunter die Vereinten Nationen und MAG Silver. Zudem war Ken Kulper an mehreren bedeutenden Akquisitionen beteiligt, darunter der Übernahme von West Timmins Mining (verkauft für 319 Mio. $), Northern Empire (verkauft für 150 Mio. $), Balmoral Resources (verkauft für 150 Mio. $) und Corvus Gold (verkauft für 375 Mio. $).

Gary MacDonald

Director, MBA

Herr Gary MacDonald verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Rohstoffbranche und ist auf den Betrieb von Minengesellschaften auf globaler Ebene spezialisiert. Er besitzt einen Bachelor of Commerce von der University of British Columbia sowie eine Master-Ausbildung in internationalem Handel von der Erasmus-Universität in Rotterdam. Herr Gary MacDonald hat Führungspositionen in verschiedenen Bergbauunternehmen weltweit übernommen und ist derzeit Präsident & CEO von American Mining Corp. sowie Direktor in zahlreichen Unternehmen der Rohstoffbranche.

Earnest Brooks

BSc, P.Geo, QP

Herr Earnest Brooks bringt umfassende Erfahrung und Wissen zu Q Precious & Battery Metals Corp. Earnest Brooks arbeitete an Projekten wie der TWP-Immobilie für Explor Resources, wo er sich auf Goldexploration konzentrierte. Earnest Brooks war zudem leitender Geologe für Freewest Resources und beaufsichtigte Programme zur Gold- und Basismetall-Exploration in Kanada. Herr Earnest Brooks war Präsident der New Brunswick Prospectors and Developers Association und wurde für seine Arbeit in den Jahren 1997 und 1998 als Prospektor des Jahres in New Brunswick ausgezeichnet.

Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,25 EUR – 346% Aktienchance

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.012.jpeg

Bohrbeginn sorgt für Kursschub – Börsenstar setzt auf diese Aktie

Neuer 346% Hot Stock nach 91.220% mit Curaleaf

Der heute Morgen gemeldete Bohrbeginn dürfte für einen Kursschub bei den Aktien unseres neuen Hot Stock Q Precious & Battery Metals Corp. (ISIN CA74739W2013 / WKN A40QEV, Ticker: 0NB, CSE: QMET, $QMET) sorgen.

Unser Aktientip Q Precious and Battery Metals Corp. hat gemeldet, dass die Mobilisierung einer Diamantbohranlage für das La Corne South Projekt, nördlich von Val d’Or, Quebec, im Gange ist. Das Unternehmen hat kürzlich neue Zufahrtswege und Bohrplattformen für die Kernbohrung und Probenahme von zwei priorisierten geophysikalischen Zielen fertiggestellt, die vom Explorationsteam des Unternehmens identifiziert wurden.

First Class Diamond Drilling Inc. wurde beauftragt, die Diamantbohrungen auf dem La Corne South Projekt durchzuführen. First Class Drilling hatte im Jahr 2024 bereits erfolgreich die ersten drei Bohrlöcher auf dem Projekt abgeschlossen, und QMET freut sich, dass sie die Bohrungen auch 2025 fortsetzen werden.

Die Diamantbohrungen von TDEM- und magnetischen Anomalien im Jahr 2024 führten erfolgreich zu Durchschneidungen signifikanter massiver und disseminierter Sulfide mit Kupfer, Silber, Zink und Gold. Diese nächste Phase der Bohrungen im La Corne South Projekt ist darauf ausgerichtet, ähnliche geophysikalische Anomalien etwa zwei Kilometer südlich der Bohrungen von 2024 zu testen.

Unser neuer Aktientip Q Precious & Battery Metals Corp. (ISIN CA74739W2013 / WKN A40QEV, Ticker: 0NB, CSE: QMET, $QMET) steht an der Schnittstelle zweier Megatrends: der rasant wachsenden Nachfrage nach Batteriemetallen und der Revolution im Energiesektor durch grünen Wasserstoff. Mit einem diversifizierten Portfolio an erstklassigen Explorationsprojekten in Québec, einer der rohstoffreichsten und investorenfreundlichsten Regionen der Welt, bietet Q Precious & Battery Metals enormes Potenzial für zukünftiges Wachstum.

Doch was Q Precious & Battery Metals besonders spannend macht, ist die erfahrene Führung unter Börsenstar Richard Penn. Als einer der entscheidenden Akteure hinter dem spektakulären Erfolg von Curaleaf Holdings Inc. (ISIN: CA23126M102, WKN: A2N8GY, Symbol:CURA, OTC:CURLF, $CURA) bewies er bereits ein untrügliches Gespür für hochskalierbare Geschäftsmodelle. Die Aktie von Curaleaf explodierte um 91.220 % von 0,025 CAD auf in der Spitze 22,83 CAD – ein Investment von 10.000 EUR hätte in der Hochphase über 9 Millionen EUR erbracht. Mit Q Precious & Battery Metals setzt Richard Penn nun auf einen ebenso dynamischen Sektor mit gigantischen Wachstumsaussichten.

Q Precious & Battery Metals ist perfekt positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach Lithium, Nickel, Kobalt und Gold zu profitieren – allesamt essenzielle Rohstoffe für Elektromobilität, erneuerbare Energien und Hightech-Industrien. Gleichzeitig sorgt eine erstklassige Infrastruktur in Québec für ideale Rahmenbedingungen, um Explorationsprojekte schnell und effizient voranzutreiben.

Doch das größte Ass im Ärmel könnte das Wasserstoff-Projekt Matane sein! Der weltweite Energiesektor steht vor einer fundamentalen Transformation, und grüner Wasserstoff wird als Schlüsseltechnologie der Zukunft gehandelt. Q Precious & Battery Metals ist hier frühzeitig aktiv und könnte mit bahnbrechenden Entwicklungen schon bald für Schlagzeilen sorgen. Wegweisende Nachrichten sind in naher Zukunft zu erwarten, die das Unternehmen auf eine völlig neue Bewertungsebene heben könnten.

Q Precious & Battery Metals überzeugt mit visionärem Management, strategisch wertvollen Ressourcen und einer klaren Zukunftsstrategie. Der geringe Börsenwert von gerade mal 3,07 Mio. EUR bietet cleveren Anlegern jetzt genau den richtigen Zeitpunkt, sich frühzeitig zu positionieren.

10 Gründe jetzt die Aktien von Q Precious & Battery Metals zu kaufen:

1. Pionierstellung im Zukunftsmarkt für natürlichen Wasserstoff

Das Matane-Wasserstoff-Projekt von Q Precious & Battery Metals könnte einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten. Natürlich gewonnener Wasserstoff bietet enorme wirtschaftliche Vorteile gegenüber grünem Wasserstoff, da er direkt aus geologischen Prozessen entsteht und keine teure Elektrolyse erfordert. Das Unternehmen positioniert sich hier frühzeitig als Vorreiter in einem aufstrebenden Markt mit enormem Potenzial.

2. Wissenschaftlich bestätigte geologische Strukturen für Wasserstoffbildung

Das Matane-Projekt liegt in einer 26 Kilometer langen geologischen Struktur, die optimale Bedingungen für die natürliche Speicherung und Entstehung von Wasserstoff bietet. Studien zeigen, dass ultramafische Gesteine, tiefe Verwerfungen und hohe geothermische Gradienten perfekte Voraussetzungen für signifikante Wasserstoffvorkommen schaffen.

3. Enorme Marktdynamik im Wasserstoffsektor

Der Markt für Wasserstoff wächst rasant und wird als entscheidender Baustein der Dekarbonisierung betrachtet. Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen könnte natürliche Wasserstoffquellen wie Matane in den Fokus großer Energieunternehmen und staatlicher Förderprogramme rücken. Eine frühe Investition könnte sich langfristig auszahlen!

4. Lithium-Projekt Pontax – Positionierung im wachsenden Batteriemetall-Sektor

Neben Wasserstoff engagiert sich Q Precious & Battery Metals stark in der Exploration von Lithium – einem Schlüsselelement für die Elektromobilität. Das Pontax-Projekt in Québec liegt in einer Region, die bereits bedeutende Lithiumfunde aufweist. Sollte das Unternehmen hier erfolgreich sein, könnte dies eine massive Neubewertung der Aktie nach sich ziehen.

5. Strategischer Standort in Québec – eine der besten Bergbau-Regionen der Welt

Alle Projekte des Unternehmens befinden sich in Québec, einer Region mit stabilen gesetzlichen Rahmenbedingungen, hervorragender Infrastruktur und starker Unterstützung für kritische Mineralien und saubere Energie. Québec gilt als einer der besten Standorte weltweit für Rohstoffexploration und -abbau.

6. Visionäres Management mit nachweisbarem Erfolg

Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das bereits mehrfach bewiesen hat, wie man Explorationsunternehmen auf Wachstumskurs bringt. Die Strategie ist klar: frühzeitig in Märkte mit enormem Zukunftspotenzial eintreten und Projekte gezielt weiterentwickeln.

7. Stark unterbewertete Aktie mit riesigem Aufholpotenzial

Die aktuelle Börsenbewertung von nur 3,07 Mio. EUR spiegelt das enorme Potenzial der Projekte nicht annähernd wider. Erfolgreiche Explorationsergebnisse oder strategische Partnerschaften könnten zu einer schnellen Neubewertung und deutlichem Kursanstieg führen.

8. Diversifikation durch ein breites Rohstoffportfolio

Neben Wasserstoff und Lithium ist das Unternehmen auch in der Exploration von Gold, Nickel, Kobalt, Kupfer und Molybdän aktiv – allesamt gefragte Rohstoffe für High-Tech-Industrien, erneuerbare Energien und Infrastrukturprojekte. Diese Diversifikation minimiert Risiken und bietet mehrere Wachstumsperspektiven gleichzeitig.

9. Erstklassige Infrastruktur für schnelle Entwicklung

Die Projekte sind gut erschlossen, mit direkter Anbindung an Straßen, Energieversorgung und logistische Netzwerke. Dies reduziert Explorations- und Entwicklungskosten und erleichtert eine spätere Produktion. Kurze Wege, große Chancen!

10. Starke Zukunftsperspektive mit anstehenden Meilensteinen

In den kommenden Monaten stehen wichtige Explorationsfortschritte, Bohrergebnisse und mögliche strategische Partnerschaften an. Solche Entwicklungen könnten das Unternehmen schnell auf den Radar größerer Investoren und Industriepartner bringen. Wer früh dabei ist, kann von dieser Dynamik profitieren!

Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,25 EUR – 346% Aktienchance

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Q Precious & Battery Metals Corp.

Ausführliche Informationen zu den Gold-Aktien von Q Precious & Battery Metals Corp. (ISIN CA74739W2013 / WKN A40QEV, Ticker: 0NB.F, CSE: QMET) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

www.qmetalscorp.com

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 0,15 EUR

Kurschance: 168%

Kursziel 24M: 0,25 EUR

Kurschance: 346%

Kursdaten

Kurs: 0,056 EUR

52W Hoch: 0,125 EUR

52W Tief: 0,005 EUR

Stammdaten

ISIN: CA74739W2013

WKN: A40QEV

Ticker: 0NB

CSE: QMET

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 54,86 Mio.

Market Cap (€): 3,07 Mio.

Chance / Risiko

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78935/AC_QPrecious_190325.013.png

Interessenkonflikte

Es liegen Interessenkonflikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der aktiencheck.de AG

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher „Finanzanalysen“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Q Precious & Battery Metals Corp. dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Gold-Aktientips Q Precious & Battery Metals Corp. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Explorer investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Der Gold Explorer Q Precious & Battery Metals Corp. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Q Precious & Battery Metals Corp.

Q Precious & Battery Metals Corp. ist in hohem Maße von der künftigen Entwicklung des Goldpreises abhängig. Sollte der Goldpreis an Wert verlieren, so könnte dies die wirtschaftliche Machbarkeit der Projekte von Q Precious & Battery Metals Corp. gefährden. Sollte sich der Goldpreis nachhaltig negativ entwickeln, dann würde den Aktionären von Q Precious & Battery Metals Corp. im schlimmsten Fall der Totalverlust drohen.

Metallische Ressourcen sind noch keine Reserven. Ressourcen der Kategorie „Inferred Resources“ sind der Teil einer Ressource für die die Tonnage, der Metallgrad und der Metallgehalt mit einem niedrigen Wahrscheinlichkeits-Level bestimmt werden kann. Die Ressource der Kategorie „Inferred“ ist abgeleitet von geologischer Evidenz und basiert auf Vermutungen und ist nicht final verifiziert. Die Ressource der Kategorie „Inferred“ basiert auf geeigneten geologischen Techniken mit begrenzter oder unsicherer Qualität und Verlässlichkeit. Ressourcen der Kategorie „Indicated Ressources“ sind einfache ökonomische Metallvorkommen basierend auf Proben mit einem begründeten Wahrscheinlichkeits-Level hinsichtlich dem enthaltenen Metall, Metallgrad und der Tonnage. Zur Wandlung von Ressourcen in Reserven sind weitere umfangreiche und teure geologische Arbeiten wie Bohrmaßnahmen und eine Machtbarkeitsstudie erforderlich. Gelingt die Wandlung von Ressourcen in Reserven nicht, dann könnten sich die Metallvorkommen ökonomisch gesehen schlimmstenfalls als wertlos erweisen.

Als Explorations-Unternehmen ist Q Precious & Battery Metals Corp. in einem hochriskanten Geschäftsfeld tätig. Gelingt es Q Precious & Battery Metals Corp. nicht ein geeignetes Goldvorkommen zu erschließen oder scheitert die Realisierung der Minen-Projekte an der mangelnden wirtschaftlichen Machbarkeit, dann droht den Aktionären der Q Precious & Battery Metals Corp. im schlimmsten Fall der Totalverlust.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Q Precious & Battery Metals Corp. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Q Precious & Battery Metals Corp. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der Q Precious & Battery Metals Corp. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten Q Precious & Battery Metals Corp. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Q Precious & Battery Metals Corp. , die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Q Precious & Battery Metals Corp. nicht in der Lage sein könnten, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Q Precious & Battery Metals Corp. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Q Precious & Battery Metals Corp. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Q Precious & Battery Metals Corp. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Q Precious & Battery Metals Corp. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Q Precious & Battery Metals Corp. darstellen; dass Q Precious & Battery Metals Corp. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Q Precious & Battery Metals Corp. geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Q Precious & Battery Metals Corp. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Q Precious & Battery Metals Corp. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Q Precious & Battery Metals Corp. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Q Precious & Battery Metals Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Q Precious & Battery Metals Corp. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind jederzeit Aktien der Q Precious & Battery Metals Corp. kaufen oder verkaufen können, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die der aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die der aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die der aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die der aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit de dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, GeschäftsmodelleGeschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter Anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter – Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit, der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichung der aktiencheck.de AG sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach Tele-Medien-Gesetz (TMG)

Die aktiencheck.de AG ist nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die aktiencheck.de AG ist nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wir die aktiencheck.de AG diese Inhalte umgehend entfernen.

Soweit unsere Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Q Precious & Battery Metals Corp. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Q Precious & Battery Metals Corp. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Die gilt insbesondere auch für die in dieser Publikation zitierten Äußerungen der Aktienanalysten und Goldanalysten. Für die Aktualität der von den Aktienanalysten und Goldanalysten getätigten Aussagen und deren Kursziele kann keine Gewähr übernommen werden. Die Aktienanalysten und Goldanalysten können ihre Meinung jederzeit ändern. Eine Haftung für die hier wiedergegebenen Aussagen der Aktienanalysten und Goldanalysten kann daher nicht übernommen werden.

Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Q Precious & Battery Metals Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang al

