BollAnts – Spa im Park erweitert Wellness Bereich um neues PRANA SPA

Auf zusätzlichen 220 m² erwartet Erholungssuchende eine Oase der Ruhe und Inspiration mit einer speziell für Yoga- und Meditationseinheiten maßgefertigten Sauna sowie einem weitläufigen Erholungsbereich mit Sonnenterrasse für Aerial Yoga, Lesungen und Klangmeditationen.

München/Bad Sobernheim, 17.09.2020. Das mehrfach ausgezeichnete Traditionshotel BollAnts – Spa im Park inmitten des Naturparks Soonwald-Nahe gilt als eines der führenden Wellnesshotels in Deutschland und bestes in Rheinland-Pfalz. Mit der kürzlich fertiggestellten Erweiterung des Spa-Bereichs um das neue PRANA SPA baut das Hotel sein Wellbeing-Angebot weiter aus. Das Highlight ist die große, speziell angefertigte PRANA Sauna, die neben dem Saunieren auch als Ort für Yoga-, Meditations- und Achtsamkeitskurse dient. Der Erholungsbereich mit Lounge-Sofas und Aerial Yoga-Hängeschaukeln geht in eine weitläufige Sonnenterrasse über, von der der Blick über den malerischen Park und die umliegenden Baumwipfel schweift. Das PRANA Spa ergänzt den bestehenden 2000 m² großen Wellnessbereich des Hotels, der sich auf thematisch unterschiedliche Ruhebereiche, Behandlungsräume, In- und Outdoorpools, Saunen und Dampfbädern sowie den idyllischen Spa-Garten verteilt – konzipiert nach den Naturelementen der Felketherapie.

PRANA – für mehr Lebenskraft und inneres Gleichgewicht

“Prana” bedeutet im Hinduismus: Leben, Lebenskraft, Lebensenergie. So fokussiert sich auch das PRANA SPA-Konzept auf die Belebung der Lebensenergie mit der Kraft der sieben Chakren (Energiezentren des Körpers). Jeden Tag in der Woche wird ein Chakra in den Fokus gestellt und mit passenden Übungen, Hintergrundinformationen und durch Ansprache der Sinne aktiviert.

Spa Managerin Nicole Praß-Anton, die das Konzept entwickelt und die Umsetzung begleitet hat, freut sich über die Fertigstellung: “Mit dem PRANA SPA wollten wir einen ganz besonderen Ort für unsere Gäste schaffen, in dem jeder persönlich mit Hilfe der Energie Chakra Lehre die Vielfalt der Urkräfte spüren lernt und somit besser zu seinem inneren Gleichgewicht findet. Wichtig ist mir aber auch, dass unsere Gäste zurück zu Hause die erfahrenen Hilfestellungen mit in ihren Alltag nehmen und mit der gefundenen Balance sich selbst und anderen gegenüber achtsamer begegnen.”

Moderne Features & alte Traditionen

Das PRANA SPA befindet sich auf der zweiten Etage des weitläufigen Wellnessbereichs und ist täglich von 11.00 bis 18.00 geöffnet. Das 220 m² große “Spa im Spa” soll als spezieller Rückzugsort dienen, weshalb maximal 20 Personen zur gleichen Zeit erlaubt sind. Nach vorheriger Anmeldung erhalten die Gäste eine Mindfulness-Karte mit Anleitungen und Informationen zum Chakra des Tages. Inklusive sind je nach Chakra ausgewählte Edelsteinwasser, Tees, ein kleines Beauty-Treatment oder wechselnde Soulfood-Angebote.

Die Philosophie des Spas beruht auf alten fernöstlichen Entspannungsmethoden, die von hochmoderner Ausstattung komplettiert werden. Biofeedback Avatar Lampen messen das individuelle Entspannungslevel der Gäste und fördern die Stressreduktion durch kabellose Messung der Herzfrequenz. Auch in der Sauna führt der Einsatz von wechselnd farbigem LED-Licht zu optimalem Wohlbefinden.

Hot Yoga & Co in der maßgefertigten PRANA Sauna

In der speziell angefertigten, lichtdurchfluteten PRANA Sauna werden verschiedene Yoga- und Entspannungskurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten – von ruhigem Hatha Yoga bis zu Hot Yoga mit Auszügen des Bikram Yoga. Hierbei wird die sanfte Temperatur (30-40°) in der Sauna genutzt um die Muskeln, Bänder und Sehnen schonender zu dehnen und somit gelenkschonend mehr Flexibilität im Körper zu erreichen. Die zusätzliche Wärme erweitert die Blutgefäße, Herz und Kreislauf werden gefordert, die Sauerstoffversorgung des Körpers wird erhöht und das Atemsystem aktiviert. Im Ruhebereich mit umlaufender 110 m² großer Terrasse erwarten die Gäste verschiedene Liegemöglichkeiten darunter auch Aerial Yoga Tücher in denen man nicht nur entspannt die Seele baumeln lassen kann, sondern in denen auch Yoga und Klangmeditationen angeboten werden. Regelmäßig finden zudem Lesungen zu den Themen der Energie Chakra Lehre statt.

Über BollAnts – Spa im Park

Das mehrfach ausgezeichnete Traditionshotel in der Nähe des Naturparks Soonwald-Nahe am Rande des Städtchens Bad Sobernheim gilt als eines der führenden Wellnesshotels in Deutschland und bestes in Rheinland-Pfalz. Gegründet 1907 von Andres Dhonau, dem Großvater von Dr. med Axel Bolland, wirkt Familie Bolland-Anton (die “BollAnts”) seit Generationen an diesem einmaligen Ort und führte den 113 Jahre alten und traditionsreichsten Gründungsbetrieb der Felke-Heilkunde in Deutschland zu jetziger Blüte. Seit 2017 wird das BollAnts von der Londoner Betreibergesellschaft Hamilton Hotel Partners in bewährtem Stil weitergeführt. Eingebettet in die sanfte Fluss- und Weinlandschaft des Nahetals ist das Haus mit seinem großen Spa und der idyllischen Gartenanlage ein idealer Rückzugsort für Erholungssuchende und Genießer. Drei Restaurants, darunter das mit einem Michelin-Stern dotierte Das Jungborn sorgen mit leichten und innovativen Kreationen für kulinarischen Hochgenuss.

Informationen unter: www.bollants.de

