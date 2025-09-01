BONITAS: Neue Standards in Ästhetik & Brustchirurgie

Spanische Präzision und deutsche Qualität: BONITAS vereint internationale Expertise und moderne Technik für natürliche Ergebnisse.

BONITAS Plastische und Ästhetische Chirurgie in Nürnberg informiert über aktuelle Entwicklungen und Behandlungsmöglichkeiten in der Brustchirurgie und Ästhetik. Unter der Leitung des international anerkannten Facharztes aus Spanien, Alejandro Marti, bietet die Klinik ein breites Spektrum moderner, narbensparender Verfahren an. Interessierte finden alle Informationen direkt bei BONITAS Kornmarkt 4, 90402 Nürnberg 0911 45050475.

Maßgeschneiderte Brustchirurgie für natürliche Ergebnisse

BONITAS bietet ein umfassendes Angebot in der Brustchirurgie: von Brustvergrößerung über Bruststraffung bis hin zur Brustverkleinerung. Der Einsatz innovativer und gewebeschonender Techniken ermöglicht die Erreichung harmonischer Proportionen und eines natürlichen Erscheinungsbildes. Jede Behandlung wird individuell geplant, um die persönlichen Wünsche und körperlichen Voraussetzungen der Patientinnen zu berücksichtigen.

Ästhetik mit internationaler Handschrift

Neben der Brustchirurgie umfasst das Leistungsportfolio Bauchdeckenstraffungen, Lipödem-Behandlungen, Fettabsaugungen und Body Contouring für Bauch, Beine und Arme. Zusätzlich bietet BONITAS Augenlidstraffungen sowie minimal-invasive Behandlungen wie Faltenunterspritzung mit Botox oder Hyaluronsäure und Lippenmodellierungen an und ermöglicht ästhetische Lösungen für verschiedene Bedürfnisse.

Sicherheit, Präzision und individuelle Beratung

Im Mittelpunkt jeder Behandlung steht die Patientensicherheit. Modernste Operationsmethoden, sterile OP-Standards und eine umfassende Nachsorge bilden die Grundlage für nachhaltige Ergebnisse. Vor jeder Operation findet ein ausführliches Beratungsgespräch statt, in dem die medizinischen Möglichkeiten, Risiken und Resultate besprochen werden.

Neue Maßstäbe für Ästhetik in Nürnberg

Mit Alejandro Martis internationaler Erfahrung und einem Team aus qualifizierten Fachkräften setzt BONITAS in Nürnberg neue Standards für plastische und ästhetische Chirurgie. Die Verbindung spanischer Ästhetik und deutscher Qualitätsansprüche macht die Klinik zu einer gefragten Adresse für Patientinnen aus dem In- und Ausland.

Über BONITAS Plastische und Ästhetische Chirurgie

BONITAS Plastische und Ästhetische Chirurgie hat ihren Sitz in Nürnberg und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum von Brustchirurgie über Body Contouring bis hin zu minimal-invasiven Behandlungen.

Kontakt

BONITAS Plastische und Ästhetische Chirurgie

Alejandro Marti

Kornmarkt 4

90402 Nürnberg

https://bonitas.clinic/

