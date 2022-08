Boomi unter den wachstumsstärksten amerikanischen Privatunternehmen auf der Inc. 5000-Liste 2022

– Führender, weltweiter SaaS-Anbieter setzt seine Reihe von Auszeichnungen fort – nach Anerkennungen für Produktleistung und Firmenkultur und einer aktuellen Nennung als einer der besten Arbeitgeber unter Inc. Magazine“s Best Workplaces

– Nach einer auf 4 Mrd. US-$ bezifferten Transaktion für die Umwandlung in ein eigenständiges Unternehmen stellte Boomi vor kurzem den Branchenrekord für den größten Kundenstamm unter Anbietern für Integrationsplattformen auf, ergänzt durch die Aufnahme als World Class Leader und den Ausbau seiner globalen Präsenz mit einer weiteren Investition in Japan

– Bei zunehmender Nachfrage nach Lösungen für digitale Konnektivität, Integration und intelligente Automation setzt Boomi seine schnelle Skalierung und Personalerweiterung weltweit fort.

CHESTERBROOK, Pennsylvania —- Boomi™, ein führendes Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automation, gibt bekannt, dass das Unternehmen in der jährlich erscheinenden Inc. 5000-Liste geführt wird. Dabei handelt es sich um die prestigeträchtigste Rangliste der wachstumsstärksten amerikanischen Privatunternehmen. Die Liste würdigt Innovationskraft und ein Netz von führenden Unternehmen in der amerikanischen Wirtschaft. In die Inc. 5000-Liste 2022 wurden Unternehmen mit einem wirtschaftlich gesunden und vorausschauenden Momentum aufgenommen, die im Zeitraum von drei Jahren – von 2019 bis 2022 – ein signifikantes prozentuales Umsatzwachstum vorweisen konnten.

„Die Leistung eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA aufzubauen, kann angesichts der derzeitigen wirtschaftlich schwierigen Entwicklungen nicht hoch genug eingeschätzt werden“, erklärt Scott Omelianuk, Chefredakteur von Inc. „Inc. freut sich sehr, die Unternehmen auszuzeichnen, die sich durch Innovation, harte Arbeit und die Bewältigung der heutigen Herausforderungen bewährt haben.“

„Die weltweit innovativsten Unternehmen und bekanntesten Marken wählen Boomi aufgrund unserer Produktleistung und marktführenden Position“, sagte David Meredith, CEO bei Boomi. „Ihr Vertrauen, kombiniert mit unserer preisgekrönten Unternehmendkultur, gibt unserem Firmenwachstum weiteren Auftrieb.“

Boomi stellte kürzlich einen Branchenrekord für den größten Kundenstamm unter Anbietern für Integrationsplattformen auf. Das Unternehmen verfügt über eine User Community von mehr als 100.000 Mitgliedern, ein weltweites Netz von rund 800 Partnern und eines der größten Aufgebote an globalen Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Umfeld, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake. Hinzu kommen Partnerschaften mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Providern wie Amazon Web Services, Google, Microsoft und weiteren Anbietern. Die cloud-native, low code Plattform von Boomi hilft Unternehmen aller Branchen bei der intelligenten Vernetzung von Daten und Anwendungen, Optimierung von Arbeitsabläufen und Bereitstellung von besserer integrierter Nutzererfahrungen.

Boomi wird seit acht Jahren in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ in der Kategorie „Enterprise Integration Platform as a Service“ (EiPaaS) gelistet.

Boomi hat kürzlich erstklassiges Führungspersonal mit Erfahrung bei PayPal, Red Hat, VMware und Accenture für sich gewinnen können, um das schnelle Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Zudem wurde Boomi vor kurzem mit dem Gold Globee® Award in der Kategorie „Platform as a Service“ (PaaS) ausgezeichnet und hat das begehrte 5-Sterne-Rating im CRN Partner Program Guide erhalten, eine umfassende Liste der bemerkenswertesten Partnerprogramme von branchenführenden Technologieanbietern, die innovative Produkte und flexible Dienstleistungen über den IT-Channel anbieten.

Boomi hat auch zahlreiche Auszeichnungen als bevorzugter Arbeitgeber erhalten, darunter eine Nennung unter den Inc. Magazine’s Best Workplaces sowie zwei Comparably-Awards für Best CEOs for Diversity und Best Company for Career Growth. Bei zunehmender Nachfrage nach Lösungen für digitale Konnektivität, Integration und intelligente Automation setzt Boomi seine schnelle Skalierung und Personalerweiterung weltweit fort.

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29. September 2021

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Hinweis: Boomi war von 2014 bis 2019 als Dell Boomi bekannt.

Die auf der Inc. 5000-Liste 2022 aufgeführten Unternehmen sind nach dem prozentualen Umsatzwachstum von 2018 bis 2021 geordnet. Für die Aufnahme müssen Unternehmen vor dem 31. März 2018 gegründet worden, in den USA ansässig, im Privatbesitz, gewinnorientiert und unabhängig sein, d. h. keine Tochtergesellschaft und kein Geschäftsbereich eines anderen Unternehmens, und zwar mit Stand vom 31. Dezember 2021. (Seit diesem Datum können einige Unternehmen auf der Liste an die Börse gegangen oder übernommen worden sein.) Der erforderliche Mindestumsatz für 2018 lag bei 100.000 US-Dollar, für 2021 bei 2 Millionen US-Dollar. Wie immer behält sich Inc. das Recht vor, Bewerber aus subjektiven Gründen abzulehnen.

Boomi ist bestrebt, die Welt durch die Vernetzung von allen Menschen und Dingen überall zu verbessern. Als Pionier einer cloud-basierten Integrationsplattform-as-a-Service (iPaaS) und heute als führender, weltweit tätiger Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS) verfügt Boomi über den umfangreichsten Kundenstamm aller Anbieter von Integrationsplattformen und über ein weltweites Netz von rund 800 Partnern – darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft. Weltweit tätige Organisationen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu orchestrieren, während Anwendungen, Prozesse und Menschen für bessere, schnellere Ergebnisse miteinander verbunden werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.boomi.com

