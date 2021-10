Boomi zum achten Mal in Folge Leader im Magic Quadrant™ von Gartner®

Boomi™, ein führendes Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, ist zum achten Mal in Folge Spitzenreiter im Gartner Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS).[1] Boomi wurde erneut für die Vollständigkeit seiner Vision und für seine Fähigkeit zur Umsetzung ausgezeichnet.

“Wir freuen uns, abermals von Gartner als iPaaS-Marktführer anerkannt zu werden”, sagt Chris McNabb, CEO von Boomi. “Boomi hat iPaaS und seine Weiterentwicklung EiPasS als Kategorie überhaupt erst ins Leben gerufen und treibt die wichtigsten Entwicklungen bis heute durch kontinuierliche Innovationen voran. Wir sind überzeugt, dass intelligente Konnektivität und Automatisierung die Grundlage für eine positive Kunden- und Mitarbeitererfahrung sind und der Schlüssel zu einer erfolgreichen digitalen Transformation. Die Auszeichnung im Leaders Quadrant bestätigt unsere Vision und unsere Fähigkeit, die Verbindungen zwischen Daten, Anwendungen, Menschen und Dingen im gesamten digitalen Ökosystem zu beschleunigen und zu vereinfachen.”

Die Marktentwicklungen der letzten Monate, einschließlich der COVID-19-Pandemie, haben Unternehmen dazu veranlasst, neue Möglichkeiten zur Beschleunigung der digitalen Transformation und zum Bereitstellen von Integrated Experiences zu finden. Neue Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Self-Service-Apps, Remote und Hybrid-Umgebungen, On-Demand Delivery Services, Office Apps, automatisierte Compliance-Prüfung und viele mehr, benötigen in der Regel Monate in der Entwicklung und Bereitstellung, wenn sie traditionelle Integrationslösungen nutzen. Die Low Code-basierte Boomi AtomSphere™ Platform nutzt intelligente Konnektivität und Automatisierung, um schnell und einfach alles im digitalen Ökosystem zu verbinden. Neue Geschäftsideen können so in Wochen, wenn nicht sogar Tagen, bereitgestellt werden – für eine schnellere Time-to-Market und bessere Geschäftsergebnisse.

Einzig Boomi basiert auf der Erfahrung von mehreren hundert Millionen Integrationen, die jeden Monat Millionen von Transaktionen verarbeiten. Boomi ist heute in der Lage, Innovationen und Marktentwicklungen weiter voranzutreiben und seinen Kunden einen noch größeren Mehrwert zu liefern.

[1] Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29. September 2021

Gartner Haftungsausschluss:

Gartner unterstützt keinen der in unseren Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Boomi

Boomi verbindet mit seiner Cloud-basierten, einheitlichen und transparenten Plattform schnell und einfach alles im digitalen Ökosystem. Die von Boomi entwickelte Integration Platform as a Service (iPaaS) wird von mehr als 17.000 Kunden weltweit für Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten geschätzt. Als Pionier im Bereich der intelligenten Datennutzung ist es das Ziel von Boomi, Kunden und Partnern die schnelle und einfache Erfassung von Daten, das Verwalten und Orchestrieren zu ermöglichen. Anwendungen, Prozesse und Menschen werden sinnvoll integriert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com

© 2021 Boomi Inc. Dell, Dell Technologies, Boomi, das “B”-Logo, Atom, Boomiverse, AtomSphere, Molecule, und Dell Boomi sind eingetragene Marken der Dell Inc., oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

