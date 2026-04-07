Bootsurlaub neu gedacht: Wie digitale Plattformen das Chartern revolutionieren

Der Bootsurlaub wird digitaler und damit für viele Reisende einfacher zugänglich. Plattformen wie SamBoat ermöglichen es heute, Boote ähnlich unkompliziert zu buchen wie Ferienwohnungen oder Mietwagen.

Das Unternehmen betreibt selbst keine eigene Flotte, sondern vermittelt Boote von privaten Eigentümern sowie professionellen Charteranbietern weltweit. Dieses Modell schafft ein besonders großes Angebot und sorgt dafür, dass Reisende unterschiedliche Bootstypen und Preisklassen vergleichen können: von einfachen Motorbooten bis hin zu luxuriösen Yachten.

Auch in Deutschland wächst der Markt für Bootsvermietungen stetig. SamBoat verzeichnet nach eigenen Angaben jährlich steigende Buchungszahlen. Ein Trend, der zeigt: Immer mehr Reisende suchen nach Alternativen zum klassischen Pauschalurlaub. Statt fester Hotelprogramme stehen heute flexible Reiseformen im Fokus – mit mehr Freiheit, echter Entschleunigung und einem Hauch Abenteuer.

Besonders gefragt sind dabei Motorboote. Rund 83 Prozent der Vermietungen entfallen auf diese Kategorie, da sie im Vergleich zu Segelbooten als besonders einsteigerfreundlich gelten. Für viele Urlauber ist der Einstieg zudem unkompliziert: In einigen Regionen, etwa auf der Mecklenburgischen Seenplatte, können Boote auch ohne Bootsführerschein gemietet werden, nachdem vor Ort eine kurze Einweisung erfolgt ist.

Zur SamBoat-Gruppe gehört auch der deutsche Charteranbieter Argos Yachtcharter, der auf langjährige Erfahrung im Yachtcharter zurückblickt. Die Kombination aus digitaler Plattform, privater Vermietung und professionellen Charterpartnern macht Bootsurlaub damit zunehmend zu einer Option für spontane Kurztrips, auch innerhalb Deutschlands.

SamBoat ist das führende Online-Portal zum Mieten und Vermieten von Booten. Mehr als 50 000 Boote von privaten und gewerblichen Anbietern ermöglichen das Chartern von Segelbooten, Katamaranen und Motorbooten zum besten Preis. Yachtcharter mit oder ohne Skipper und Bootsverleih weltweit. SamBoat bringt Anbieter und Mieter digital zusammen und ermöglicht eine einfache und sichere Buchung von Bootsurlauben.

Kontakt

SamBoat

Cedric Trilling

Gartenstraße 1

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