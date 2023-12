Bormio: Wintermärchen auf Italienisch

Bormio – schon der Name klingt wie ein Versprechen. Und in der Tat kann der auf 1225 Metern über Meereshöhe gelegene Ferienort in den lombardischen Alpen mit einer höchst attraktiven Kombination aufwarten. Bormio ist Bergsport-Paradies und Thermalkurort zugleich.

In dem italienischen Ferienort, der im Stilfserjoch-Nationalpark nahe der Schweizer und österreichischen Grenze liegt, locken legendäre Weltcup-Skipisten. Nach dem weißen Vergnügen lässt es sich im Wasser der seit über 1000 Jahren hochgeschätzten Thermalquellen von Bormio herrlich entspannen. Zudem bezaubert der 4000-Einwohner Ort mit seinem historischen Ortskern. Palazzi, Türme und uralte Bauernhäuser verbreiten italienisches Flair. Echtes Italien kann man selbstverständlich auch kulinarisch erleben. Hier, in der Valtellina, wird eine unverwechselbare Bergbauernküche gepflegt, aus der Pizzoccheri, Nudeln aus Buchweizenmehl, und Polenta ebenso wenig wegzudenken sind wie die regionalen Wurstspezialitäten Bresaola und Slinziga. Zu den regionalen Köstlichkeiten munden die roten und weißen Weine der Valtellina.

Ski-Saison von Dezember bis April

Anfang Dezember beginnt die Skisaison in Bormio und dauert bis in den Frühling hinein. So wird die aktuelle Saison erst am 7. April 2024 ihren Abschluss finden. Bis dahin stehen Wintersportfans mehr als 180 Pistenkilometer für Abfahrt- und Langlaufski sowie Snowboard-Spaß zur Verfügung und selbst im Sommer können Brettsport-Enthusiasten ihrer Leidenschaft frönen und auf dem Gletscher des Stelvio-Passes über die Pisten gleiten. Gemeinsam mit den Nachbargemeinden Santa Caterina Valfurva und Cima Piazzi-San Colombano hat Bormio unter dem Slogan „Drei Skigebiete – ein einziger Pass“ eine Eintrittskarte an den Start gebracht, die aus drei Skigebieten praktisch eines macht. Und was für eines! Inmitten der geschützten Natur des genießen Wintersportfans die grandiosen Bergschönheiten des Parco Nazionale dello Stelvio (Stilfserjoch-Nationalpark) und ein vielfältiges Wintersportparadies – von den Pisten für Adrenalin-Freaks bis hin zu sanften, familienfreundlichen Hängen, auf denen sich Einsteiger jeden Alters ausprobieren können. Selbstverständlich braucht es kein Auto, um das facettenreiche Skigebiet auszuschöpfen. Skibusse pendeln zwischen Bormio, Santa Caterina Valfurva und Cima Piazzi – San Colombano und können kostenlos genutzt werden.

Legendäre Weltcup-Pisten und Olympia 2026

Manche mögen“s steil, schnell und rekordverdächtig. Adrenalinverliebte Könner haben Glücksgefühle auf der Piste, die von der Station Bormio 3000 runter in den Ort Bormio führt. Mit rund 1800 Meter Höhenunterschied hält sie den italienischen Rekord. Kein Wunder, dass sich in dieser Gegend auch die Weltspitze misst. Mit der Stelvio-Piste besitzt Bormio eine Abfahrtstrecke, die seit 40 Jahren als Arena für den ganz großen „Weißen Zirkus“ genutzt wird. Hier wurden schon viele internationale Wettbewerbe ausgetragen. Das nächste Mega-Event steht 2026 ins Haus. Im Rahmen der von Mailand und Cortina ausgerichteten XXV. Winter-Olympiade werden Athletinnen und Athleten rund um Bormio in den Disziplinen Abfahrtslauf und Skibergsteigen um Medaillen kämpfen.

Langlauf, Freeride, Hundeschlitten & Co

Mit der „pista di fondo Valtellina“ im benachbarten Santa Caterina Valfurva bietet sich allen, die auf Langlaufski stehen, ein Winterspielplatz vom Feinsten. Loipen – je nach Geschmack stark, mittel oder wenig präpariert – führen durch das Winterwunderland des Stelvio-Nationalparks. Ganz entschleunigt lässt sich der alpine Winterzauber auch beim Schneeschuhwandern erleben, solo oder im Rahmen einer geführten Wanderung. Freerider finden hier ebenfalls ein Dorado. Mit höchster Sicherheit zu den spannendsten Passagen können sie sich von zertifizierten Guides führen lassen. Eisklettern, Fat-Bike-Tour, Rodelpartie, mit dem Hundeschlitten durch verschneite Wälder sausen? Aber sicher! Auch diese Winterträume lassen sich rund um Bormio erfüllen.

Ski-Pass plus wohlige Wärme

Weil frostige Temperaturen und wohlig warmes Wasser eine unschlagbar gute Kombination sind, können sich Skipass-Inhaber über einen freien Eintritt ins Thermalbad freuen. Das Angebot gilt, wenn ein Skipass mindestens drei Tage im Voraus online erworben wird. Darüber hinaus bietet der Online-Kauf weitere Vorteile – vor allem Preisnachlässe von bis zu 25 Prozent im Vergleich zum Preis am Ticketschalter vor Ort. Alle Preise und Details finden sich auf der Website www.bormioski.eu, wo die Ski-Pässe auch gekauft werden können.

Weiter Informationen unter www.bormio.eu

Tourismusamt Bormio

Firmenkontakt

Associazione Promozione Turistica Bormio Marketing

Susanne Kilimann

Via Roma 131/B

23032 Bormio

+49 030 44044398



https://www.bormio.eu/en

Pressekontakt

Maggioni Gretz GmbH

Susanne Kilimann

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 3

10407 Berlin

+49 030 44044398



https://maggioni-gretz.de

Bildquelle: Roby Trab