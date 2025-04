Born to be free Seminar mit Ernst Crameri in St. Moritz

Born to be free

Geboren um frei zu sein

mit Ernst Crameri

vom 26. – 27.04.2025

in St. Moritz

Start ist am Samstag, den 26.04. pünktlich um 16:00 Uhr & Ende ist am Sonntag, den 27.04. pünktlich um 15.00 Uhr

„Born to be free“ ist absolut Programm, nur sieht das Leben von ganz vielen Menschen komplett anders aus. Geboren, um gefangen zu sein, privat und beruflich. Das ist einfach sehr traurig, denn Freiheit ist unser Geburtsrecht. Entscheidend ist dabei, dass wir es einfordern. Nicht einfach mal abwarten, was das Leben uns bringen wird. Diese Einstellung haben ganz viele Menschen und zerstören damit kostbare Lebenszeit.

„Wir sind geboren worden, um absolut frei zu sein in jeder Hinsicht!“

Born to be free ist nichts anderes als eine Entscheidung entfernt. Wir dürfen uns frei fühlen und danach leben. Das hat immer was mit der eigenen Einstellung zu tun. Es fängt mit den Gedanken, mit deinem Mindset an. Die große Frage hierbei ist, bist du ein Nelei oder ein Polei. Nelei, ein Mensch mit einer negativen Lebenseinstellung oder ein Polei, ein Mensch mit einer positiven Lebenseinstellung. Du hast die Wahl und das hat rein gar nichts mit den Genen zu tun.

So viele Menschen leiden oft ein ganzes Leben lang, weil sie sich gefangen fühlen und das ist alles andere als gut und erbauend. Das Seminar dient dazu, jeden Menschen in die Freiheit zu führen.

„Absolute Freiheit und Reichtum in allen Bereichen ist das absolute Geburtsrecht von jedem Menschen!“

Es ist jedoch kein Geschenk, wir dürfen es uns täglich selbst erarbeiten. Immer und immer wieder aufs Neue dürfen wir daran arbeiten. Ich kann dir dazu eines sagen, es muss kein Krampf mehr sein, sondern absolute Leichtigkeit in allen Bereichen. Nimm Dein Leben voll und ganz in Deine Hände, mache daraus eine große Meisterleistung und dies natürlich auch noch zeitlebens.

„Wahrheit und Klarheit“

Das Zauberwort auf der ganzen Linie und dann sich nur noch treu bleiben. Keine Kompromisse eingehen, denn im Wort Kompromiss ist das Wort „missen“ enthalten. Höre auf mit dem ganzen Kasperletheater, quäle dich bitte nie mehr. Raus aus dem leidigen Perfektionismus, rein in die Fülle und einfach endlich die Dinge tun, die zu tun sind.

Auf dem Seminar „BORN to be FREE“ gehen wir folgenden Fragen nach

1. Was ist deine Berufung hier auf Erden

2. Was blockiert dich all die Jahre

3. Welche negativen Glaubenssätze begleiten dich und wie lange schon

4. Wer hat dir das beigebracht

5. Was blockiert Dich immer wieder

6. Wie wäre Dein Leben, wenn Du einfach anfängst frei zu sein

7. Wie baust Du Dir diese Stärke auf

8. Wie schaffst Du es immer, komme was da wolle

9. Welche Parameter sind dazu sehr wichtig

10. Wo fängt Deine Freiheit an und was musst Du dafür tun

11. Wie stark bist Du tief in Deinem Inneren

12. Auch Du bist ein Sieger, hole ihn endlich aus Dir raus

13. Verschreibe Dich ab sofort und für immer dem Erfolg und deiner Freiheit

14. Lerne auch Du Deine persönlichen Erfolgsverhinderer kennen

15. Du bist ein Genie, musst ihn einfach nur wecken, den Genius in Dir

16. Born to be free privat

17. Born to be free beruflich

18. Born to be free finanziell

19. Born to be free gesundheitlich

20. u.v.m.

Mache Dich an den zwei Tagen so richtig stark und Du schaffst das, was Du Dir schon sehr lange vorgenommen hast. Warte nicht auf den richtigen Augenblick, er ist bereits da.

Ernst Crameri ist Erfolgscoach, Business-Experte, Begründer von zig Firmen, Buch-Autor, Top-Speaker im In- und Ausland und Naturkosmetik-Hersteller. Seit 48 Jahren als Unternehmer tätig. Gewinner des internationalen Speaker-Awards. Über 10.000 Vorträge vor einigen 100.000 Menschen in unzähligen Unternehmen in 6 Ländern und in eigenen Seminaren. 69 Bücher, eine anhaltende Beratertätigkeit, immer neue Impulse und Inspiration für Welt und Wirtschaft – das ist Ernst Crameri: Er reflektiert, denkt quer sowie geradeaus, polarisiert, stellt infrage, provoziert.

Als Erfolgsproduzent und -coach ist er im In- und Ausland tätig. Er hilft Einzelpersonen und Firmen zu wesentlich mehr Erfolg, in kürzerer Zeit. Er kennt, wie aus der Westentasche, die vielen Tücken der Selbstständigkeit und was es alles braucht, um entsprechend zum Erfolg zu gelangen. Als gefragter Speaker auf der Bühne, fesselt er Tausende von Menschen, mit seiner natürlichen, erfrischenden Art und seinem Schweizer Humor. Eines seiner großen Themen ist „Fange endlich an zu leben“ und „Ohne Durchhaltevermögen wirst du es nie schaffen!“

Für wen ist das Seminar geeignet

Für Menschen, die bereit sind ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen, und daraus eine Meisterleistung an den Tag zu legen. Die es leid sind, immer zu warten und auf Wunder zu hoffen, niemals aufgeben. Die es auch satt haben, von einer Diät zur nächsten zu rennen. Für Persönlichkeiten, die sich dem Erfolg und dem Lebensglück verschrieben haben. Für Menschen, die nur noch als Gewinner durchs Leben marschieren. Die das Verlieren und die Unfreiheit gerne anderen überlassen, es für sich gänzlich gestrichen haben.

Für wen ist das Seminar nicht geeignet

Für die vielen Menschen, die schon alles besser wissen und können. Die der Meinung sind, das bringt alles nichts und das Leben ist doch eh schon fast gelaufen. Dass man als Verlierer auf die Welt gekommen ist, immer nur Pech hat und es wahrlich keinen Sinn gibt.

Vielleicht findest Du das jetzt frech, ist es aber nicht, es ist nur sehr ehrlich und so kann jeder für sich selbst entscheiden, ob es was für ihn ist oder nicht.

Bringe deinen Partner mit

Es ist so wichtig, gemeinsam mit dem eigenen Partner zu wachsen, aus diesem Grunde darf gerne der Partner mitgenommen werden. Bitte hierzu einfach Übernachtung im DZ buchen.

Das Hotelpaket ist zu buchen: Es schlafen alle Teilnehmer im gleichen Hotel wegen der Gruppendynamik. Es ist nicht möglich, woanders zu schlafen oder zu Hause. Es ist ein Teil des so wichtigen Seminars, dass die Teilnehmer zusammenbleiben. Da das Seminar bis tief in die Nacht hineingeht. Gemeinsames Abendessen, Schlummertrunk an der Bar, am nächsten Morgen gemeinsames Frühstück, danach geht es weiter mit dem Seminar. (Wir werden darüber auch keine Korrespondenz führen und es gibt keine Ausnahme, auch nicht, wenn jemand direkt aus dem Veranstaltungsort kommen sollte)

Leistungen:

Das komplette Seminar im Raum St. Moritz

2 Tage Intensives Training

1x Übernachtung im Hotel mit Frühstücksbüffet

2x Raumnutzung

Deine Investition:

EZ: ab EUR 187,00

DZ: ab EUR 267,00

zzgl. Eventbritegebühren

Bitte beachte: Gebuchte Tickets sind nicht mehr stornierbar!!!

