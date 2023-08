Boston Micro Fabrication sichert sich 24 Millionen Dollar D-Serienfinanzierung, um hochkarätige Anwendungen voranzutreiben

Die Finanzierung fördert die Entwicklung von Endprodukten in den Bereichen Biowissenschaften, Zahnmedizin und Elektronik

Boston/München. Boston Micro Fabrication (BMF), ein führender Anbieter von fortschrittlichen Fertigungslösungen für Anwendungen, die ultrahohe Präzision erfordern, hat in einer D-Serienrunde unter der Führung von Guotai Junan Securities eine Finanzierung von 24 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Mit diesen Mitteln wird BMF die Forschung und Entwicklung verschiedener innovativer Endprodukte vorantreiben und ausbauen. Weltweite Kooperationen in Medizintechnik und High-End-Fertigung werden verstärkt.

BMF wurde 2016 gegründet und ist derzeit das einzige Unternehmen der Additive Fertigung, das in der Lage ist, hochpräzise Bauteile im 2μm-Maßstab herzustellen. Fast 2.000 wissenschaftliche Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen aus 35 Ländern auf der ganzen Welt arbeiten mit BMF zusammen, um Rapid Prototyping oder eine effizientere Produktion von Teilen im Mikrobereich zu ermöglichen. Die aktuelle Finanzierung folgt nach nur einem Jahr auf die C-Serienrunde im Jahr 2022, in der BMF 42 Millionen US-Dollar erhalten hat.

„Wir haben bewiesen, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen können. Wir wissen aber auch, dass unsere Technologie noch mehr leisten kann. Mit unserem Forschungsinstitut in San Diego und zahlreichen anderen, weltweiten Entwicklungsprojekten, beginnt eine Ära der selbstgesteuerten Innovation. Wir identifizieren neue Anwendungen, die einzig unsere Technologie ermöglicht“, sagt John Kawola, CEO-Global von BMF. „Mit dieser Finanzierung können wir unser unermüdliches Engagement für unsere Kunden und Partner fortsetzen und erhalten zugleich Ressourcen, um neue Innovationen voranzutreiben.“

Die besonders genauen und präzisen, hochauflösenden Ergebnisse erreichen die 3D-Drucker von BMF mit der Projektionsmikro-Stereolithografie. Die PμSL-Technologie kombiniert ultraviolettes Licht, anpassbare Optiken und eine hochwertige Bewegungsplattform zu einem kontrollierten Verarbeitungsvorgang. Hochleistungsmaterialien und entsprechender Nachbehandlungsprozesse runden die Lösung von BMF für die Präzisionsfertigung ab.

„Miniaturisierung, hohe Präzision und zunehmende Komplexität von Geräten sind wichtige Trends der industriellen Entwicklung. Mit herkömmlichen Fertigungsverfahren stoßen Unternehmen gerade bei dem geforderten kleinen Maßstab auf Schwierigkeiten, den Markttrends gerecht zu werden“, sagt Xiaoning He, Mitbegründer und CEO von BMF. „Die Technologie von BMF kann eine wesentliche Rolle dabei spielen, diese Anforderungen zu erfüllen. Mit der fortlaufenden Unterstützung unserer Investoren werden wir weiterhin neue Produkte in entsprechenden Anwendungsbereichen zur Marktreife entwickeln und intensiv mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um die additive Fertigung im Mikrobereich voranzutreiben.“

Wenn Sie mehr über den einzigartigen Ansatz von BMF für hochpräzise Fertigung von Prototypen und Serienteilen erfahren möchten, besuchen Sie bitte www.bmf3d.com/de/

Über BMF – Boston Micro Fabrication

Boston Micro Fabrication (BMF) hat sich auf 3D-Druck mit Mikropräzision spezialisiert. Das microArch-System des Unternehmens beruht auf einer 3D-Drucktchnologie namens PμSL (Projection Micro Stereolithography). Diese Technologie, ermöglicht eine schnelle Photopolymerisation einer Schicht flüssigen Polymers mittels eines UV-Lichtblitzes in mikroskaliger Auflösung. Durch anpassbare Optiken, eine hochwertige Bewegungsplattform und eine kontrollierte Verarbeitungstechnologie, entstehen genaue, hochauflösende 3D-Drucke für die Produktentwicklung, Forschung und industrielle Kleinserienproduktion. Dieser Durchbruch der Branche verschafft Herstellern die Vorteile des 3D-Drucks ohne Abstriche an Qualität oder Skalierbarkeit.

BMF wurde 2016 gegründet und unterhält Niederlassungen in Singapur, Boston, Shenzhen und Tokio. Für weitere Informationen über BMF besuchen Sie bitte www.bmf3d.de

