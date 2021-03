Bots and People startet HR Process Automation Bootcamp

In zwei Wochen zum HR Process Automation Champion

Berlin – Während Vertrieb, Marketing, Buchhaltung, Finanzen und Produktion schon längst bei der Automatisierungsoffensive der Unternehmen in der ersten Reihe sitzen, schlummert in den Personalabteilungen immer noch erhebliches Automatisierungspotenzial. Der Grund: Es fehlt vielfach schlicht und ergreifend der Automation Mindset. Deshalb startet Bots and People ab dem 12. April 2021 das erste Online HR Process Automation Bootcamp, in dem sich jeder HR Mitarbeiter in nur zwei Wochen zum HR Process Automation Champion fortbilden kann. Das HR Process Automation Bootcamp richtet sich an HR-Prozessexperten, HR Teamleader oder Abteilungsleiter und HR Young Professionals, die keinerlei Vorkenntnisse benötigen.

Während der zweiwöchigen Veranstaltung, mit insgesamt 12 Stunden Live-Webinar und 12 Stunden Gruppenarbeit, lernen die Teilnehmer:innen nicht nur Robotic Process Automation (RPA), sondern viele weitere Varianten der Prozessautomatisierung kennen. Process Automation- und HR-Expert:innen mit langjähriger Erfahrung vermitteln im Rahmen des Bootcamps einen Einblick in das nötige Mindset, um Process Automation als effektiven Teil von Human Ressources zu implementieren. Die Teilnehmer:innen lernen wie die Prozessanalyse funktioniert an ihrem eigenen HR-Prozess und bekommen im Schnellgang die notwendigen Skills vermittelt, um Process Automation als Teil der Human Ressources in ihrem Unternehmen zu etablieren. Am Ende des HR Process Automation Bootcamps haben alle Teilnehmer:innen nicht nur ihren eigene HR-Prozess automatisiert, sondern verfügen auch über das Grundwissen für Prozessoptimierung und Automatisierung in ihrer HR-Abteilung – belegt durch ein HR Automation Champion Zertifikat.

“Das Fortbildungsziel unseres HR Automation Bootcamps ist die Ausbildung von HR-Mitarbeitern zu Automation Champions. Hierbei geht es in erster Linie darum, einen Automation Mindset zu vermitteln, der den Mitarbeiter in die Lage versetzt, Prozesse zu er-kennen, zu analysieren, zu bewerten und letztendlich auch zu automatisieren. Es geht um das Verständnis der Möglichkeiten der Automatisierung im Unternehmen und um die potenziellen Vorteile. Mit der Weiterbildung zum HR Automation Champion können auch HR-Mitarbeiter kleinerer Unternehmen ohne ein Center of Excellence in die Prozessautomatisierung einsteigen und einzelne Prozesse automatisieren,” erklärt Nico Bitzer, CEO von Bots and People.

Bots and People wurde im Januar 2020 von Nico Bitzer und Oliver Nagel in Berlin gegrün-det. Im Sinne von “a purposeful Job for everyone” hat sich Bots and People zur Aufgabe gemacht, Menschen bei der Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse zu unterstützen. Bots and People ist die erste 360°-Weiterbildungsacademy im Bereich der Geschäftspro-zessautomatisierung. Teilnehmer der Weiterbildungsprogramme lernen den Einsatz von Robotic Process Automation, Automatisierung in der Cloud und Process Mining. Teilneh-mer können sich bei Bots and People zum Automation Strategist oder Automation Cham-pion weiterbilden.

