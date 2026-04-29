Box launcht „Box Automate“ zur automatischen Steuerung agentischer Workflows

-„Box Automate“ ist ab heute verfügbar. Die KI-Lösung für Unternehmen orchestriert Workflows auf Basis von Inhalten dynamisch, innerhalb der sicheren, einheitlichen und vertrauenswürdigen Plattform von Box.

Box, Inc. (NYSE: BOX), die führende Intelligent Content Management (ICM) Plattform, gibt die Einführung von Box Automate bekannt, einer neuen Lösung zur Workflow-Automatisierung. Box Automate ist dabei um Unternehmensinhalte und den Einsatz von KI herum aufgebaut und soll so im gesamten Unternehmen zu schnelleren Ergebnissen führen. Die Lösung steuert Aufgabenschritte dynamisch zwischen Mitarbeitenden, Box Agents und Unternehmenssystemen. Sie ermöglich damit eine durchgängige Automatisierung, die fragmentierte Workflows ersetzt und Produktivität im gesamten Unternehmen erhöht.

Als native Lösung auf der Box-Plattform integriert sich Automate reibungslos in das Box-Portfolio, darunter Box AI, Box Extract, Box Apps, Box Sign, Box Hubs, Box DocGen und weitere. Unternehmen können nun innerhalb der sicheren Umgebung von Box ihre gesamten inhaltsbasierten Prozesse für das KI-Zeitalter automatisieren.

Ab heute verfügbar: Box Automate

Box Automate verändert die Arbeitsweise von Unternehmen, indem es Inhalte als Ausgangspunkt definiert. Workflows werden ausgelöst auf Basis von Dokumentenstatus, Metadaten oder durch KI gewonnene Erkenntnisse, anstatt ausschließlich auf strukturierte Felder oder manuelle Übergaben angewiesen zu sein. Im Unterschied zu klassischen Tools, die Inhalte als statische Eingaben behandeln, reagiert Box Automate dynamisch auf Änderungen an Dateien und setzt sichere KI-Agenten ein, um repetitive und manuelle Aufgaben skalierbar zu automatisieren.

Der intuitive Drag-and-Drop-Builder von Box Automate ermöglicht eine schnelle Konzeption und Umsetzung von Automatisierungen, ohne dass Coding erforderlich ist. Gleichzeitig bleibt die menschliche Kontrolle bei kritischen Entscheidungen sowie bei der Überprüfung von KI-Ergebnissen gewährleistet.

Nutzer können im Box AI Studio zudem individuelle Agenten erstellen, basierend auf Box AI, Box Agent und Box Extract, und diese nahtlos innerhalb des sicheren Box-Ökosystems einsetzen. Weiterentwicklungen bei führenden KI-Modellen von OpenAI, Anthropic oder Google werden automatisch übernommen, wodurch sich auch Workflows kontinuierlich weiterentwickeln, ohne dass Prozesse neu aufgebaut werden müssen.

Mit Box Automate können:

-Personalabteilungen das Onboarding von Mitarbeitenden unterstützen, indem sie Dokumente validieren, zentrale Informationen extrahieren und personalisierte Unterlagen für neue Mitarbeitende erstellen.

-Finanzteams das Rechnungsmanagement optimieren, indem sie Daten aus verschiedenen Dokumenten zusammenführen, auswerten und zur mehrstufigen Freigabe weiterleiten.

-Juristische Abteilungen Vertragsanalysen beschleunigen, indem sie umfangreiche Vertragsprozesse automatisieren, Risikobewertungen unterstützen, Metadaten extrahieren und Dokumente zur Freigabe weiterleiten.

-Kreditsachbearbeiter Antrags- und Prüfprozesse durchführen, etwa durch die Überprüfung neuer Anträge auf Vollständigkeit und Korrektheit, das Kennzeichnen potenzieller Risiken sowie den Abgleich mit Belegen wie Ausweisen oder Gehaltsnachweisen.

-Öffentliche Forschungseinrichtungen operative Risikoanalysen durchführen, indem sie Metadaten zur Verwaltung von Richtliniendokumenten, technischen Berichten und Datensätzen extrahieren und so Compliance, Transparenz und kontrollierten Zugriff sicherstellen.

„Den größten KI-ROI generieren Unternehmen derzeit durch Automatisierung“, sagt Aaron Levie, Mitgründer und CEO von Box. „Sie können Aufgaben in Minuten erledigen, die früher Tage gedauert haben und das auch noch mit höherer Genauigkeit, ganz ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Unternehmen gewinnen jede Menge Zeit, die bislang für manuelle und repetitive Tätigkeiten aufgewendet wurde. Mit Box Automate können Kunden nun das gesamte KI-Ökosystem von Box nutzen, um neue, inhaltsgetriebene Prozesse zu entwickeln, die von Grund auf neu definieren, wie Arbeitsabläufe gestaltet werden. Jeder einzelne Nutzer erhält die Möglichkeit nahtlos zu mehr Effizienz beizutragen.“

Verfügbarkeit

Box Automate ist ab sofort für alle Business-Konten verfügbar. Der Funktionsumfang variiert je nach Tarif:

-Business und Business Plus: Zugriff auf Datei- und Ordnerautomatisierung, einschließlich E-Signatur-Ereignissen.

-Enterprise und Enterprise Plus: Zugriff auf metadatenbasierte Workflows und komplexe Logiken.

-Enterprise Advanced: Zugriff auf den vollständigen Funktionsumfang agentischer Workflow-Automatisierung.

Weitere Informationen finden Sie im Box Blog. Registrieren Sie sich außerdem für BoxWorks London am 30. Juni 2026, um Box Automate im Einsatz zu erleben.

Nutzerstimmen:

„Wir blicken gespannt auf das Potenzial von Box Automate, unseren Onboarding-Prozess zu transformieren“, sagt Evelyn Ngai, Head of GRC bei Samsung. „Unser Onboarding-Workflow kann dadurch deutlich skalierbarer werden. Wir können mit Automate Dokumente aus Greenhouse, Workday und aus dem Onboarding-Prozess neuer Mitarbeitender verarbeiten, ausgewählte Metadaten extrahieren und an Box DocGen weiterleiten lassen, um personalisierte Dokumente für neue Mitarbeitende zu erstellen. Darüber hinaus können wir mit Box Automate Workflows programmatisch auf Basis der extrahierten Metadaten auslösen und Aufgaben automatisch an verschiedene Teams zuweisen, was unseren gesamten Onboarding-Prozess effizienter macht.“

„Die jüngsten Ankündigungen von Box unterstreichen, dass die Bedeutung seiner Intelligent Content Management Plattform für die Automatisierung in Unternehmen kontinuierlich wächst“, sagt Alan Pelz-Sharpe, Gründer von Deep Analysis. „Box Automate führt No-Code-Workflows ein, die Aufgaben zwischen Mitarbeitenden und KI-Agenten steuern und so dazu beitragen, manuelle und repetitive Tätigkeiten in großem Ausmaß zu reduzieren. Kombiniert mit Box Extract und Box Agent stärkt dies die Plattform von Box für praxisnahe Automatisierung im Arbeitsalltag.“

Über Box:

Box (NYSE:BOX) ist der Marktführer im Bereich intelligentes Content-Management. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu schützen und Geschäftsabläufe mithilfe von KI für Unternehmen zu optimieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit führender globaler Unternehmen wie JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Box hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen.

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089 26205753

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