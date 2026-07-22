Box stellt neue Kontrollfunktionen für KI-Agenten mit Zugriff auf Unternehmensinhalte vor

• Die neuen Funktionen stärken das Sicherheits- und Governance-Framework von Box und unterstützen den sicheren Einsatz von Box- und Drittanbieter-KI-Agenten.

Redwood City, Kalifornien – München, 22. Juli 2026 — Box, Inc. (NYSE: BOX), der führende Anbieter von Intelligent Content Management, stellt heute neue Sicherheits- und Governance-Funktionen für KI-Agenten vor. Die neuen Funktionen geben Unternehmen mehr Kontrolle über KI-Agenten, die mit Unternehmensinhalten arbeiten. Dazu gehören Schutzmechanismen für Agenten, die Überwachung von Drittanbieter-Agenten, die Erkennung von Prompt-Injektionen sowie agentenbasierte Zugriffsrichtlinien. Damit erweitert Box seine bewährten Sicherheitskontrollen auf Box AI sowie KI-Agenten von Drittanbietern wie Claude, ChatGPT und Gemini und ermöglicht Unternehmen, agentenbasierte Workflows sicher und kontrolliert zu skalieren.

Einführung neuer Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Unternehmensinhalten

Laut dem Box Report „State of Enterprise AI 2026“ zählen Sicherheit und Datenschutz zu den größten Hürden für den breiten Einsatz von KI-Agenten. 90 % der befragten IT-Führungskräfte nennen Sicherheits-, Compliance- und Vertrauensbedenken als zentrales Hindernis für den Zugriff von KI-Agenten auf Unternehmensinhalte. Die neuen Sicherheits- und Governance-Funktionen von Box begegnen diesen Herausforderungen mit integrierten Kontrollen auf Inhaltsebene. So können Unternehmen KI-Agenten, sowohl von Box als auch Drittanbietern, sicher einsetzen und produktiv skalieren, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Governance einzugehen.

Die neuen Sicherheits- und Governance-Funktionen von Box erfordern keine zusätzlichen Tools für die Bereitstellung oder Verwaltung und umfassen:

– Agent-Sicherheitsgrenzen definieren, welche Aktionen KI-Agenten abhängig von Inhaltssensibilität und Unternehmensrichtlinien ausführen dürfen.

– Erkennung von Prompt-Injektionen identifiziert und blockiert Angriffe, bevor sie das KI-Modell erreichen.

– Sicherheitsrichtlinien für externe KI-Agenten steuern den Zugriff und die Berechtigungen von über den Box MCP-Server verbundenen Agenten.

– Klassifizierungsbasierte Zugriffsrichtlinien verhindern den Zugriff auf besonders sensible Inhalte.

– Überwachung von Agentenaktivitäten schafft Transparenz und ermöglicht die schnelle Erkennung verdächtiger Aktivitäten.

– Prüfpfade und Sitzungsprotokolle sorgen für eine lückenlose Nachvollziehbarkeit und unterstützen Compliance-Anforderungen.

– „Human-in-the-Loop“-Kontrollen verlangen eine menschliche Freigabe für besonders sensible oder weitreichende Aktionen.

„ 83 Prozent der Unternehmen experimentieren bereits mit KI-Agenten bei ihren kritischsten Aufgaben“, sagte Manoj Asnani, Vice President AI Security, Privacy, Compliance und Governance Products bei Box. „Mit der zunehmenden Verbreitung agentenbasierter Workflows werden Sicherheit und Governance zu entscheidenden Erfolgsfaktoren. Unsere neuen Funktionen ermöglichen Unternehmen, KI-Agenten von Box und Drittanbietern sicher und kontrolliert einzusetzen, ohne Kompromisse beim Schutz ihrer Unternehmensdaten.“

„Mit dem zunehmenden Einsatz von KI-Agenten erwarten wir von Box Sicherheits- und Governance-Funktionen, die den produktiven Einsatz dieser Technologien zuverlässig unterstützen“, sagt Tatsutoshi Murata, Head of IT Strategy Division beim Nomura Research Institute. „Box hat seine Plattform konsequent weiterentwickelt und bietet heute umfassende Schutzmechanismen für die sichere Zusammenarbeit mit KI. Besonders wichtig ist für uns die Unterstützung verschiedener KI-Anbieter. So können wir flexibel zwischen Modellen wechseln und gleichzeitig sicherstellen, dass unsere Unternehmensinhalte durchgängigen Schutz genießen. Das gibt uns die Sicherheit, den Einsatz von KI-Agenten unternehmensweit auszubauen.“

Mit den neuen Sicherheits- und Governance-Funktionen unterstützt Box Unternehmen in regulierten Branchen beim sicheren Einsatz von KI-Agenten:

– Finanzdienstleister schützen sensible Transaktions- und Finanzdaten durch granulare Zugriffsrichtlinien und die Überwachung von KI-Agenten.

– Gesundheitsorganisationen sichern Patienten- und Forschungsdaten mit klassifizierungsbasierten Zugriffskontrollen und lückenlosen Prüfpfaden.

– Anwaltskanzleien steuern KI-gestützte Vertrags- und Discovery-Prozesse mithilfe richtlinienbasierter Zugriffs- und Berechtigungskonzepte.

– Versicherungsunternehmen schützen sensible Kunden- und Schadensdaten durch die Erkennung von Prompt-Injektionen und kontrollierte Zugriffsrichtlinien.

„Da Unternehmen agentenbasierte KI rasch einführen, wird die Sicherung der Inhaltsebene zur entscheidenden Grundlage für den Einsatz“, sagte Amy Machado, Senior Research Director für Content- und Wissensmanagementstrategien bei IDC. „Die neuen Sicherheits- und Governance-Funktionen von Box begegnen zentralen Herausforderungen wie Datenschutz und unbefugtem Zugriff direkt auf Inhaltsebene. Mit integrierten Schutzmechanismen, der Erkennung von Prompt-Injektionen und Human-in-the-Loop-Kontrollen können Unternehmen KI-Agenten von Box und Drittanbietern sicher für sensible Unternehmensinhalte einsetzen.“

Seit seiner Gründung stellt Box Sicherheit und Compliance in den Mittelpunkt seiner Plattform. Mit Box Shield führte das Unternehmen 2019 eine integrierte Lösung zum Schutz vor Bedrohungen und Datenverlust ein und hat diese seitdem kontinuierlich um Funktionen wie Malware-Erkennung, automatische Klassifizierung und Anomalieerkennung erweitert. Mit Box Shield Pro und den neuen Sicherheitsfunktionen für KI-Agenten baut Box diesen Schutz nun für das KI-Zeitalter weiter aus und ermöglicht Unternehmen, Inhalte, Workflows und KI-gestützte Prozesse sicher zu verwalten.

Verfügbarkeit

Die neuen Sicherheits- und Governance-Funktionen von Box für KI-Agenten stehen Kunden mit dem E-Advanced-Tarif in den kommenden Monaten zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Box-Blog.

Bildmaterial finden Sie hier.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Hierzu zählen Aussagen zu den neuen Sicherheits- und Governance-Funktionen von Box, zu den geplanten Produktfunktionen und zukünftigen Verbesserungen sowie zur Marktakzeptanz und den Vorteilen dieser Produktfunktionen und Verbesserungen. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen. (1) nachteilige Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Marktbedingungen, (2) die Fähigkeit von Box, Partnerschaften mit Dritten einzugehen, um KI-Technologien in die „Intelligent Content Management“-Plattform von Box zu integrieren, (3) Verzögerungen oder Kürzungen bei den Ausgaben für Informationstechnologie, (4) das Risiko, dass Kunden ihre Abonnements nicht verlängern, die Nutzung der Dienste nicht ausweiten oder neue Produkte oder Funktionen nicht rechtzeitig oder gar nicht einführen, (5) die Fähigkeit von Box, Produktneueinführungen, Verbesserungen, neue Funktionen und Anpassungen an seiner Plattform und seinen Diensten rechtzeitig und erfolgreich bereitzustellen, sowie (6) tatsächliche oder vermeintliche Sicherheitslücken in Box AI oder anderen Box-Diensten sowie etwaige Verstöße gegen die Sicherheitskontrollen von Box. Alle in dieser oder anderen Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnten, noch nicht veröffentlichten Dienste oder Funktionen sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise nicht rechtzeitig oder gar nicht bereitgestellt. Kunden, die Produkte von Box erwerben, sollten ihre Kaufentscheidung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Funktionen treffen. Weitere Informationen zu potenziellen Faktoren, die die Finanzergebnisse von Box beeinflussen könnten, sind in den Berichten auf den Formularen 10-K, 10-Q und 8-K sowie in anderen Unterlagen enthalten, die Box von Zeit zu Zeit bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC einreicht. Diese Dokumente sind im Bereich „SEC Filings” auf der Investor-Relations-Website von Box unter www.boxinvestorrelations.com verfügbar. Box übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum ihrer Veröffentlichung eintreten.

Über Box:

Box (NYSE:BOX) ist der Marktführer im Bereich intelligentes Content-Management. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu schützen und Geschäftsabläufe mithilfe von KI für Unternehmen zu optimieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit führender globaler Unternehmen wie JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Box hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen.

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