Box und TCS geben strategische Partnerschaft bekannt:

Intelligentes Content Management als Triebfeder für die digitale Transformation

Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS), ein weltweit führender Anbieter von IT-Dienstleistungen, Beratung und Geschäftslösungen, und Box, Inc. (NYSE:BOX), die führende Plattform für intelligentes Content Management (ICM), haben eine strategische Partnerschaft angekündigt. Ziel der Partnerschaft ist es, gemeinsamen Kunden weltweit spezialisierte, branchenorientierte Dienstleistungen und Support anzubieten. Durch die Kombination der Größe und Branchenexpertise von TCS mit der KI-basierten Content-Plattform von Box werden die beiden Unternehmen ihren Kunden ermöglichen, Innovationen zu beschleunigen, wertvolle Erkenntnisse aus älteren Content-Systemen zu gewinnen und die Geschäftsergebnisse in verschiedenen Branchen zu verbessern.

Die Vorteile der Partnerschaft von TCS und Box

Mit dieser strategischen Partnerschaft unterstützen TCS und Box Unternehmen dabei, einst unstrukturierte Inhalte in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Mit fundierter Branchenexpertise und einem globalen Netzwerk von mehr als 600.000 Beratern treibt TCS komplexe Initiativen zur digitalen Transformation für viele der weltweit größten Unternehmen voran. Box bietet eine intelligente Content-Management-Plattform, die von 64 Prozent der Fortune-500-Unternehmen genutzt wird, um geschäftskritische Inhalte wie Verträge, Bilder und Betriebsdaten zu verwalten, zu sichern und daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Box und TCS werden gemeinsam integrierte End-to-End-Lösungen anbieten, die Inhalte und KI zusammenführen, um Abläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern. So werden Innovationen in zentralen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel und dem öffentlichen Sektor beschleunigt.

Mit der gebündelten Stärke von TCS und Box können:

-Finanzdienstleistungsunternehmen anpassbare Workflow-Automatisierung nutzen, um Prozesse zu optimieren und manuellen Aufwand zu reduzieren.

-Gesundheitsdienstleister die Vorteile und Effizienzgewinne der KI nutzen und gleichzeitig weiterhin die Branchenvorschriften wie DSGVO und HIPAA einhalten.

-Hersteller von mehr als 1500 sicheren Geschäftsintegrationen profitieren, was zu einer verbesserten Kostenkonsolidierung, Skalierbarkeit und Flexibilität führt.

-Einzelhändler auf fortschrittliche KI-Funktionen wie die KI-gestützte Metadatenextraktion für eine effiziente Dokumentenerstellung zugreifen.

-Behörden integrierte Funktionen für Datensicherheit, Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nutzen.

„Durch die Partnerschaft mit Box werden wir innovative, KI-gestützte Lösungen auf Grundlage der SaaS-basierten ICM-Plattform anbieten. So können wir komplexe geschäftliche Herausforderungen gezielt angehen und neue Wachstumschancen für gemeinsame Kunden weltweit erschließen“, sagte Pradeep Kamalanabhan, Global Head of Enterprise Content Management Practice bei TCS. „Die Partnerschaft zwischen Box und TCS bietet eine einzigartige Gelegenheit, erstklassige Technologie mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen KI und digitale Transformation zu kombinieren.“

„Unternehmen gehen über den KI-Hype hinaus und suchen nach echten, skalierbaren und intelligenten Lösungen, die ihre Geschäftsergebnisse verbessern“, sagte Olivia Nottebohm, Chief Operating Officer von Box. „Bei Box helfen wir Unternehmen dabei, den Wert ihrer unstrukturierten Inhalte zu erschließen. KI-gestützte Tools schaffen Struktur, liefern Einblicke und ermöglichen gezielte Maßnahmen auf Basis der wichtigsten Daten. Durch die Partnerschaft mit TCS, einem der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Systemintegratoren, liefern wir branchenspezifische Lösungen, die echte Herausforderungen unserer Kunden lösen. So fördern wir Produktivität und beschleunigen die digitale Transformation in großem Maßstab.“

Weitere Informationen darüber, wie TCS und Box das Content Management verändern, finden Sie unter www.box.com oder www.tcs.com.

Über Tata Consultancy Services Ltd (TCS):

Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS) ist ein bevorzugter Partner für digitale Transformation und Technologie für branchenführende Unternehmen weltweit. Seit seiner Gründung im Jahr 1968 hat TCS höchste Standards in Bezug auf Innovation, technische Exzellenz und Kundenservice aufrechterhalten.

TCS ist in der Tradition der Tata Group verwurzelt und konzentriert sich darauf, langfristigen Wert für seine Kunden, Investoren, Mitarbeiter und die Gesellschaft insgesamt zu schaffen. Mit mehr als 613.000 hochqualifizierten Beratern in 55 Ländern und 202 Service Delivery Centern weltweit gilt das Unternehmen als einer der besten Arbeitgeber auf sechs Kontinenten. Dank seiner Fähigkeit, neue Technologien schnell anzuwenden und zu skalieren, hat das Unternehmen langfristige Partnerschaften mit seinen Kunden aufgebaut und ihnen dabei geholfen, sich zu stets anpassungsfähigen Unternehmen zu entwickeln. Viele dieser Beziehungen bestehen seit Jahrzehnten und haben jeden Technologiezyklus durchlaufen, von Mainframes in den 1970er Jahren bis hin zur heutigen KI.

TCS sponsort 14 der weltweit renommiertesten Marathons und Ausdauerveranstaltungen, darunter den TCS New York City Marathon, den TCS London Marathon und den TCS Sydney Marathon, mit dem Schwerpunkt auf der Förderung von Gesundheit, Nachhaltigkeit und der Stärkung der Gemeinschaft.

TCS erzielte im Geschäftsjahr, das am 31. März 2025 endete, einen konsolidierten Umsatz von mehr als 30 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.tcs.com

Über Box:

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter für intelligentes Content Management. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

