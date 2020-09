Boxspringbetten von Traumwelt in hochwertigem Design

Boxspringbetten als ideales Liegesystem. Hochwertige Manufakturfertigung

Traumwelt Boxspringbetten sind handwerklich hochwertige Betten mit dem typischen Doppelmatratzen- System. Die in Deutschland gefertigten Boxspringbetten werden mit einer Federkern-Obermatratze und einer Federkern-Unterpolsterung ausgestattet. In dieser Kombination werden eine ausgewogene Punktelastizität und eine gute Klimaregulierung mit einem optimalen Härtegrad verbunden, wodurch eine gleichbleibende Unterstützung des Körpers entstehen kann. Die Traumwelt Bettenmanufaktur bietet vier verschiedene Varianten von Boxspringbetten an. Angefangen bei dem Modell Faenum, über das Plaza, Bristol und das Einsteigermodell “foryou”, das schon fertig konfiguriert zu kaufen ist. Alle Modelle bestehen aus qualitativ hochwertigen Stoffen und Materialien und variieren in Steppung, Materialauswahl und Höhen. Zum Grundgerüst kommen noch moderne Kopfteile hinzu, die in Breite, Höhe, Stärke und natürlich im Look konfiguriert werden können. Außerdem können Kunden einen individuellen Bezug auswählen. Des Weiteren können die Boxspringbetten z.B. für Umzüge problemlos ab -und aufgebaut werden, ohne Verschleißerscheinungen. Die Traumwelt Boxspringbetten sind eine optimale Basis für einen gesunden und erholsamen Schlaf. Das Boxspring-System ist ein Garant für angenehmen und perfekt ausbalancierten Schlaf. Die Bettenmanufaktur kann Ihren individuellen Wunsch nach einem Boxspringbett federkern-leicht erfüllen, mit deutschem Gütesiegel und aus hauseigener Bettenmanufaktur.

Traumwelt Bettenmanufaktur seit 1885

Firmenkontakt

TRAUMWELT® W. Lonsberg GmbH & Co. KG

Traumwelt Lonsberg

Detmolder Straße 1

33397 Riet Rietberg

+49 (0) 52 44 / 52 52

info@traumwelt.com

https://www.traumwelt-bettenmanufaktur.de/boxspringbetten/

