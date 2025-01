Brambles auf Rang 4 der Global 100 Liste der nachhaltigsten Unternehmen von Corporate Knights

Muttergesellschaft von CHEP unter den Top 5 von über 8.000 bewerteten Unternehmen

Köln, 23. Januar 2025 – Brambles hat seine weltweite Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit erneut bestätigt: Das Unternehmen sicherte sich einen Platz unter den Top 5 in der Global 100 Liste von Corporate Knights für 2025.

Brambles wurde auf Rang 4 der nachhaltigsten Unternehmen weltweit gewählt, womit das Unternehmen die Spitzenposition in seiner Branche einnimmt und zum fünften Mal in Folge zur Bestenliste gehört. Das Unternehmen schnitt in allen Bewertungskategorien hervorragend ab und erreichte 100 % in den Bereichen nachhaltig erwirtschafteter Umsatz und nachhaltige Investitionen. Gleichzeitig verbesserte es seine Werte für Treibhausgasemissionen und Abfallproduktivität.

Die jährliche Rangliste von Corporate Knights, die anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos veröffentlicht wurde, bewertet 8.359 börsennotierte Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde US$. Die Rangliste basiert auf den sozialen und ökologischen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, des Umsatzes und der Investitionen der Unternehmen.

Graham Chipchase, Chief Executive Officer (CEO) von Brambles, erklärt: „Dies ist eine herausragende Leistung in einem wettbewerbsintensiven Umfeld, in dem die wachsenden Ambitionen der Unternehmen immer höhere Nachhaltigkeitsstandards erfordern. Die Dynamik des Wandels stellt die Frage, was es bedeutet, ein nachhaltiges Unternehmen in einer von Wachstum und Wertschöpfung geprägten Welt zu sein.“

„Für Brambles und unsere Tochtergesellschaft CHEP ist diese Auszeichnung ein Zeichen für die erfolgreiche, branchenübergreifende Zusammenarbeit, die wir mit Kunden, Partnern und Lieferanten aufgebaut haben, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ebenso steht sie für die uneingeschränkte Unterstützung durch unsere Mitarbeitenden und unsere Stakeholder, die unsere langfristige Vision teilen, ein regeneratives Liefernetzwerk zu entwickeln“, führt Graham Chipchase weiter aus.

„Mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, das das Teilen, die Reparatur und die Wiederverwendung von Paletten fördert, ist Brambles das weltweit am besten bewertete Unternehmen, das die Kreislaufwirtschaft fördert – ein Schlüssel für eine nachhaltige Wirtschaft“, berichtet Toby Heaps, CEO von Corporate Knights.

Die Nachhaltigkeitsleistung von Brambles wurde auch in der jüngsten Veröffentlichung des Dow Jones Sustainability World Index hervorgehoben: Brambles erreichte Platz 2 in seiner Branchenkategorie und war das elfte Jahr in Folge Index-Mitglied.

Was ist der Global 100?

Der Global 100 ist seit 2005 eines der weltweit angesehensten und transparentesten regelbasierten Nachhaltigkeitsratings, das die Auswirkungen der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens beleuchtet. Er ist der leistungsstärkste globale Nachhaltigkeitsindex (Ticker: CKG100) mit einer über zehnjährigen Geschichte. Alle börsennotierten Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar werden anhand von 25 Leistungskennzahlen (KPIs) bewertet, die die Bereiche Ressourcenmanagement, Personalmanagement, Finanzmanagement, nachhaltige Erträge und Investitionen sowie die Leistung der Lieferanten abdecken. Unternehmen, die sich an „Red Flag“-Aktivitäten wie der Blockierung von Klimapolitik oder der Abholzung von Wäldern beteiligen, werden disqualifiziert. Die Methodik zeigt die Abweichung zwischen Aussagen und Handlungen auf. Nur Unternehmen, die nachhaltige Lösungen zu einem zentralen Bestandteil ihres Leistungsspektrums machen und sinnvolle Investitionen zur Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks tätigen, bestehen den Test.

Über Brambles

Brambles Limited (ASX: BXB) ist ein globaler Anbieter von Logistiklösungen, der das globale Liefernetzwerk durch seine Geschäftsbereiche, Mitarbeiter und Technologien verbindet.

Brambles ist in mehr als 60 Ländern aktiv, insbesondere unter der Marke CHEP, und nutzt sein branchenführendes Know-how und den einzigartigen Umfang seines Ladungsträger-Pools von 347 Millionen Paletten, Kisten und Containern über ein Netzwerk von mehr als 750 Service Centern. Durch seine regenerative Zielsetzung, die auf einer jahrzehntelangen Führungsrolle in der Kreislaufwirtschaft aufbaut, ist Brambles zu einem der nachhaltigsten Unternehmen weltweit geworden.

Seit seiner Gründung im Jahr 1875 steht Brambles an der Spitze der Innovation. Auch heute noch investiert das Unternehmen in die Zukunft und entwickelt Technologien, digitale Lösungen und Partnerschaften, um Mehrwert zu schaffen und das globale Liefernetzwerk widerstandsfähiger und regenerativer zu machen.

Brambles ist an der Australian Securities Exchange notiert und Mitglied des ASX50. Die Gruppe beschäftigt rund 13.000 Mitarbeitende, wobei sich die größten Niederlassungen in Nordamerika und Europa befinden.

