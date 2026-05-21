BranchenbuchRegional.at : Wie regionale Firmen in besser gefunden werden

Das österreichische Branchenportal hilft Unternehmen dabei, regional sichtbar zu werden und neue Kunden online zu gewinnen.

Viele regionale Unternehmen haben ein Problem: Sie bieten gute Leistungen an, werden online jedoch kaum gefunden. Genau hier setzt Branchenbuchregional.at an. Das österreichische Branchenportal unterstützt Firmen dabei, ihre regionale Sichtbarkeit zu verbessern und von potenziellen Kunden schneller gefunden zu werden.

Ob Handwerksbetrieb, Arztpraxis, Restaurant, Dienstleister oder lokales Unternehmen – Verbraucher suchen heute fast ausschließlich online nach passenden Anbietern in ihrer Region. Ein professioneller Firmeneintrag kann dabei helfen, die Auffindbarkeit zu erhöhen und Vertrauen aufzubauen.

Mit Branchenbuchregional.at erhalten Unternehmen die Möglichkeit, sich übersichtlich zu präsentieren, Kontaktdaten bereitzustellen und regional besser sichtbar zu werden. Besonders kleine und mittelständische Betriebe profitieren davon, online stärker wahrgenommen zu werden.

„Wer regional gefunden werden möchte, muss dort sichtbar sein, wo Menschen tatsächlich suchen“, so das Ziel hinter Branchenbuchregional.at.

Das Portal richtet sich an Unternehmen aus ganz Österreich und soll langfristig eine zentrale Anlaufstelle für regionale Firmensuchen werden.

Weitere Informationen unter:

branchenbuchregional.at

MKW Medien betreibt und entwickelt eigene digitale Suchnetzwerke und Branchenplattformen, auf denen Unternehmen gezielt sichtbar gemacht werden. Firmen werden regional strukturiert dargestellt, sodass potenzielle Kunden schnell passende Anbieter in ihrer Umgebung finden. Der Fokus liegt auf der strategischen Platzierung in relevanten Umkreisen und Kategorien sowie der Optimierung der Auffindbarkeit. So steigern wir nachhaltig Reichweite, Sichtbarkeit und Anfragen für unsere Kunden.

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