Branchenindex von Fivetran zeigt, wie Software-Hersteller den Zugriff auf Kundendaten beschränken

Neuer Branchenindex dokumentiert API-Beschränkungen, allgemeine Restriktionen und Gebühren, die in großem Maßstab den Zugriff auf Unternehmensdaten für KI-Anwendungen einschränken

München, 22. April 2026 – Fivetran, die Datenbasis für KI, präsentiert den Open Data Infrastructure (ODI) Data Access Index. Er ist ab sofort unter opendatainfrastructure.com frei zugänglich. Der neue Branchenindex untersucht, inwiefern Anbieter von Unternehmenssoftware den Zugriff auf Kundendaten ermöglichen oder einschränken. Die Ergebnisse schaffen Transparenz hinsichtlich der technischen und kommerziellen Hindernisse, die beeinflussen, wie Unternehmen Daten für Analysen, Betriebsabläufe und KI nutzen.

Open Data Infrastructure (ODI) ist ein architektonischer Ansatz, der darauf abzielt, Unternehmen einen uneingeschränkten Zugriff auf ihre Daten sowie deren systemübergreifende Übertragung und Nutzung zu ermöglichen. Der ODI Data Access Benchmark ist Teil dieser umfassenderen Initiative und bietet einen standardisierten Rahmen zur Bewertung der praktischen Funktionsweise des Datenzugriffs auf modernen Unternehmensplattformen.

Bei der Einführung von KI in den operativen Betrieb stoßen viele Unternehmen auf einen entscheidenden Engpass: Ihre eigenen Softwareanbieter schränken den Zugriff auf die Daten ein, die für KI-Workloads benötigt werden.

Unvollständige APIs schränken den Zugriff auf zentrale Datenobjekte ein, Limits beim Datendurchsatz verlangsamen die Replikation in großem Maßstab, und Preismodelle für Datenextraktion erhöhen die Kosten für den Datentransfer. Diese Limitierungen verursachen nicht nur Reibungsverluste, sondern schränken Unternehmen auch aktiv ein, wie schnell und effektiv sie Analysen und KI im operativen Betrieb einsetzen können.

„Wir beobachten eine Entwicklung, bei der der Zugang zu Daten sowohl in technischer als auch in kommerzieller Hinsicht zunehmend eingeschränkt wird. Oft zeigen sich diese Einschränkungen in Form von versteckten Kosten oder Abhängigkeiten, die Unternehmen in bestimmte Ökosysteme drängen“, erklärt George Fraser, CEO von Fivetran. „KI wird für Unternehmen immer wichtiger. Daher brauchen Unternehmen eine offene Dateninfrastruktur. Sie müssen die Flexibilität haben, ohne Einschränkungen auf ihre Daten zugreifen, diese übertragen und nutzen zu können – ohne Lock-In.“

Für den Branchenindex werden drei zentrale Parameter berücksichtigt, basierend auf öffentlich dokumentierten Funktionen und Geschäftsbedingungen:

– Coverage: Sind alle zentralen Datenobjekte programmatisch zugänglich?

– Performance: Unterstützen die Anbieter effiziente, hochperformante Daten-Replikation, einschließlich Change Data Capture (CDC)?

– Egress-Kosten: Können Kunden ihre Daten ohne zusätzliche Gebühren und ungehindert durch restriktive Vertragsbedingungen replizieren?

Zusammen entscheiden diese Faktoren darüber, ob Daten zuverlässig für Analysen, operative Prozesse und KI-Agenten genutzt werden können.

Der ODI Data Access Benchmark setzt einen Standard für die Bewertung, wie Anbieter von Enterprise-Software den Zugriff auf Kundendaten ermöglichen oder einschränken. Das sorgt für mehr Transparenz, wie Datenzugriffsmöglichkeiten in der Branche strukturiert sind. Der Index hilft Unternehmen dabei, zu beurteilen, ob ihre Dateninfrastruktur KI in großem Maßstab unterstützen kann.

Fivetran fordert Softwareanbieter dazu auf, einen umfassenden, performanten und kosteneffizienten Datenzugriff bereitzustellen. Unternehmen dagegen sollten prüfen, ob ihre Systeme den Anforderungen des KI-Zeitalters gerecht werden können. Fivetran plant, den Benchmark im Laufe der Zeit um weitere Anbieter und Datenquellen zu erweitern.

Methodik und Transparenz

Die ODI Scorecard wird von Fivetran bereitgestellt. Fivetran ist die Plattform für Data Movement und bietet Integrationen mit vielen der bewerteten Anbieter. Als Plattform, die Hunderte von Enterprise-Anwendungen bedient, hat Fivetran direkte Einblicke hinsichtlich der Auswirkungen, die unterschiedliche Datenzugriffsmodelle in der Praxis auf die Kunden haben.

Die Bewertungen basieren ausschließlich auf öffentlich zugänglicher Dokumentation und berücksichtigen nur allgemein verfügbare Funktionen. Die Bewertungen für die Scorecard wurden nicht von Anbietern bezahlt oder beeinflusst; das Bewertungsschema wird einheitlich auf alle Anbieter angewendet, einschließlich derer, mit denen Fivetran kommerziell zusammenarbeitet. Die Bewertungen werden fortlaufend überprüft und aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.

Die vollständige Methodik sowie die Bewertungskriterien stehen unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.opendatainfrastructure.com/.

Über Fivetran:

Fivetran liefert die Datenbasis für KI. Die Fivetran-Plattform überträgt, verwaltet und transformiert Daten aus allen Unternehmenssystemen in eine sichere, zuverlässige und zukunftsfähige Grundlage. Diese kann flexibel über Clouds, Engines und Tools hinweg eingesetzt werden. Mit Fivetran basieren Analysen, Betriebsabläufe und KI auf vertrauenswürdigen, kontrollierten Daten. Führende Unternehmen wie LVMH, Pfizer, Verizon und OpenAI vertrauen auf Fivetran, um Daten in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de – und auf LinkedIn.

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Bildquelle: Fivetran