Branchentreffen für Steuer-, Finanz- und IT-Führungskräfte zu den Trends digitaler Steuer-Compliance

Vertex Exchange Europe 2026 in Wien: 21.-22. April 2026, Andaz Vienna Am Belvedere

London, UK – 31. März, 2026 – Vertex, ein weltweit tätiger Anbieter von Technologien zur Automatisierung indirekter Steuern und Compliance-Prozesse, lädt am 21. und 22. April 2026 zur Vertex Exchange Europe nach Wien ein. Die Konferenz bringt Steuer-, Finanz- und IT-Führungskräfte aus ganz Europa an einen Ort. Im Fokus stehen die Herausforderungen neuer regulatorischer Anforderungen in Zeiten der digitalen Transformation. Dazu gehören Themen wie Umsatzsteuer (ViDA), kontinuierliche Transaktionskontrollen, verpflichtende e-Invoicing-Regelungen, Echtzeit-Reporting und vor allem auch Künstliche Intelligenz.

Die neuen regulatorische Vorgaben und technologische Entwicklungen werfen eine Reihe zentraler Fragen auf: Was müssen Unternehmen bis wann umsetzen und wie bleiben sie konform? Was bedeutet regulatorischer Wandel für die Art und Weise, wie Daten verwaltet werden? Wie können Steuer-, Finanz- und IT-Teams effektiver zusammenarbeiten? Die Vertex Exchange Europe bietet eine Plattform, um diese Fragen gemeinsam zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und neue Perspektiven auf die Zukunft digitaler Steuer-Compliance zu gewinnen. Zudem geben die Experten von Vertex einen Einblick, wie moderne Tax-Technology aktuelle Herausforderungen meistern kann und gleichzeitig das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft sein muss.

Auf der zweitägigen Konferenz präsentieren Experten praktische Einblicke in die Transformation indirekter Steuerprozesse. Dazu gehören Strategien zur Integration von Steuertechnologie in bestehende ERP- und Finanzsysteme sowie Ansätze zur Automatisierung der Steuerbestimmung über moderne Tax Engines. Weitere Themen sind datengetriebene Steuerprozesse, Datenqualität für indirekte Steuern sowie Trends rund um Echtzeit-Reporting und kontinuierliche Steuer-Compliance.

Die Vertex Exchange Europe 2026 findet am 21. und 22. April 2026 im Andaz Vienna Am Belvedere in Wien statt. Als Teil der jährlichen Konferenzreihe gilt sie als etablierter Treffpunkt für Fachleute aus Steuer, Finanzen und Tax Technology. Weitere Informationen zur Agenda sowie zur Registrierung finden Sie hier.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Compliance-Technologie für Unternehmen im globalen Handel. Die Mission des Unternehmens besteht darin, die vertrauenswürdigste Steuertechnologie bereitzustellen, die es internationalen Unternehmen ermöglicht, Transaktionen durchzuführen, gesetzliche Anforderungen einzuhalten und mit Zuversicht zu wachsen. Vertex bietet Lösungen, die auf spezifische Branchen zugeschnitten werden können und die wichtigsten Bereiche indirekter Steuern abdecken, darunter US Sales & Use Tax, Umsatzsteuer sowie lohnbezogene Steuern. Mit Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa unterstützt Vertex weltweit führende Marken dabei, die Komplexität der kontinuierlichen Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu vereinfachen.

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