Brandwache bei Ausfall von Sprinkleranlage und Brandmeldeanlage (BMA) Wenn in einem Gebäude plötzlich sowohl die Sprinkleranlage als auch die Brandmeldeanlage (BMA) außer Betrieb gehen, kippt die Risikolage innerhalb von Minuten. Stellen Sie sich ein

Brandwache bei Ausfall von Sprinkleranlage und Brandmeldeanlage (BMA)

Wenn in einem Gebäude plötzlich sowohl die Sprinkleranlage als auch die Brandmeldeanlage (BMA) außer Betrieb gehen, kippt die Risikolage innerhalb von Minuten. Stellen Sie sich ein voll belegtes Büro- und Logistikgebäude vor: Im laufenden Betrieb meldet die Wartungsfirma einen gravierenden Defekt an der Sprinklerzentrale, kurz darauf muss die BMA wegen eines technischen Fehlers abgeschaltet werden. Die Feuerwehr fordert „kompensierende Maßnahmen“ – sprich: eine durchgehende Brandwache. Der Betreiber hat dafür weder Personal noch ein vorbereitetes Konzept. Produktion und Logistik laufen weiter, aber faktisch ist das Gebäude brandschutztechnisch ungeschützt.

Genau für diese Situation gibt es die professionelle Brandwache bei Ausfall von Sprinkleranlagen und Brandmeldeanlagen. Happe Sicherheitsdienste hat dieses Szenario in der Praxis immer wieder erlebt – in Industriehallen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Einkaufszentren und Tiefgaragen. Auf den spezialisierten Brandwache-Seiten des Unternehmens werden solche Einsätze als eigene Einsatzart geführt, etwa als „Brandwache bei Ausfall der Brandmeldeanlage“ und „Brandwache bei Ausfall der Sprinkleranlage“ – ausführlich dargestellt auf der Seite

Brandwache & Brandschutz von Happe Sicherheitsdienste.

Warum der Ausfall von Sprinkleranlage und Brandmeldeanlage so kritisch ist

Im Normalbetrieb bilden Sprinkleranlage und BMA gemeinsam die technische Basis des Brandschutzkonzepts. Die Brandmeldeanlage erkennt Rauch oder Hitze, alarmiert intern und – je nach Aufschaltung – direkt die Feuerwehr. Die Sprinkleranlage begrenzt oder löscht einen Brand bereits in der Entstehungsphase. Fällt eines dieser Systeme aus, ist das Risiko erhöht. Wenn beide Systeme gleichzeitig außer Betrieb sind, bricht die automatische Schutzkette vollständig weg.

Das bedeutet: Ein Entstehungsbrand kann länger unentdeckt bleiben, Flucht- und Rettungswege verrauchen schneller, und die Feuerwehr wird später informiert. Versicherer und Behörden verlangen deshalb in der Regel „kompensierende Maßnahmen“, bis die Technik wieder in Betrieb ist. In vielen Fällen ist eine durchgehende Brandwache die einzig praktikable Lösung, um den weiteren Betrieb des Gebäudes überhaupt aufrechtzuerhalten.

Professionelle Anbieter wie Happe Sicherheitsdienste verstehen Brandwache in diesem Kontext als Kombination aus frühzeitiger Gefahrenerkennung, sofortigem Eingreifen, enger Abstimmung mit der Feuerwehr und der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben – genau das, was notwendig ist, wenn die automatischen Systeme zeitweise nicht zur Verfügung stehen.

Was eine Brandwache bei Ausfall von Sprinkleranlage und BMA leisten muss

Eine Brandwache in dieser Lage ist kein „bisschen zusätzlicher Objektschutz“, sondern eine hochkonzentrierte Sicherheitsbewachung mit klaren Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Sie ersetzt für einen begrenzten Zeitraum wesentliche Teile des technischen Brandschutzes.

Kernpunkt ist die permanente Überwachung der betroffenen Bereiche durch geschulte Kräfte. Diese müssen Brandgefahren erkennen, beurteilen und im Ernstfall sofort handeln können – vom Absetzen des Notrufs über erste Löschmaßnahmen bis hin zur Unterstützung bei der Evakuierung. Auf den Brandwache-Seiten von Happe wird genau diese Kombination beschrieben: 24/7-Präsenz, geschulte Brandschutzkräfte, enge Anbindung an die Feuerwehr und lückenlose Dokumentation aller Maßnahmen.

Wenn die Sprinkleranlage außer Betrieb ist, bedeutet das in der Praxis: Brandlasten und besonders gefährdete Bereiche müssen engmaschig kontrolliert werden. Heißarbeiten wie Schweißen oder Trennschleifen sollten nur noch unter Auflagen oder gar nicht mehr stattfinden. Werden sie dennoch durchgeführt, sind zusätzliche Sicherungsposten und eine verstärkte Brandwache notwendig – Happe bündelt solche Leistungen unter dem Bereich „Sicherungsposten / Brandschutz-Brandwache“, inklusive Objektschutz nach Ausfall der Brandmeldeanlage.

Ist gleichzeitig die Brandmeldeanlage abgeschaltet, übernimmt die Brandwache de facto die Aufgaben der automatischen Brandfrüherkennung. Das bedeutet, dass Rundgänge, Kontrollintervalle und Beobachtungsschwerpunkte deutlich dichter organisiert werden müssen, als man es aus einem normalen Objektschutz kennt. Moderne Sicherheitsdienstleister orientieren sich dabei an individuell erstellten Brandschutzkonzepten und halten die Vorgaben von Betreibern, Versicherern und Behörden konsequent ein.

Typischer Ablauf: Vom Störfall zur organisierten Brandwache

In der Praxis hat sich ein klarer Ablauf bewährt, wenn Sprinkleranlage und/oder BMA ausfallen. Zunächst meldet die Technik oder das Wartungsunternehmen die Störung. Der Betreiber informiert seine interne Brandschutzorganisation, die verantwortliche Führungsebene und – sofern vorgeschrieben – die Feuerwehr. Parallel wird mit dem Wartungsbetrieb geklärt, warum die Anlage ausfällt und wie lange die Störung voraussichtlich dauern wird.

Steht fest, dass Sprinkler oder BMA nicht unmittelbar wieder in Betrieb gehen können, muss entschieden werden, ob der Betrieb eingeschränkt, teilweise geräumt oder mit kompensierenden Maßnahmen aufrechterhalten werden kann. Spätestens an diesem Punkt kommt die Brandwache ins Spiel. Ein professioneller Sicherheitsdienst erstellt auf Basis des bestehenden Brandschutzkonzepts und der Gefährdungsbeurteilung einen Interventionsplan:

Welche Bereiche müssen dauerhaft besetzt werden?

Wo genügen eng getaktete Rundgänge?

Welche Löschmittel müssen bereitstehen?

Welche Betriebsprozesse dürfen nur noch eingeschränkt stattfinden?

Gerade in komplexen Gebäuden mit vielen Personen – etwa Krankenhäusern, Pflegeheimen, Einkaufszentren oder großen Verwaltungsgebäuden – erfordert das Erfahrung und Routine. Happe Sicherheitsdienste beschreibt auf seiner Seite „Brandwache & Brandschutz“, wie solche Einsätze individuell geplant und auf die Risiken vor Ort zugeschnitten werden – von der Analyse über die Planung bis zur tatsächlichen Durchführung der Brandwache.

Wichtig ist außerdem die saubere Dokumentation: Wann wurde wo kontrolliert, was wurde festgestellt, welche Maßnahmen wurden ergriffen? Diese Nachweise sind nicht nur für Behörden und Versicherer entscheidend, sondern helfen auch im Nachgang, die Wirksamkeit der Maßnahmen zu bewerten und das Brandschutzkonzept weiterzuentwickeln.

Warum ein spezialisierter Sicherheitsdienst hier den Unterschied macht

Theoretisch könnte ein Betreiber versuchen, eine Brandwache mit eigenem Personal abzudecken. Praktisch scheitert das häufig an mehreren Punkten: fehlende Ausbildung im Brandschutz, keine 24/7-Verfügbarkeit, mangelnde Routine in der Kommunikation mit Feuerwehr, Behörden und Versicherern.

Spezialisierte Sicherheitsunternehmen wie Happe Sicherheitsdienste bündeln diese Anforderungen in einer Leistung: ausgebildete Brandwachen, Brandschutzhelfer und Sicherungsposten, die genau für Szenarien wie den Ausfall von Brandmelde- und Sprinkleranlagen geschult sind und die Abläufe aus vielen Einsätzen kennen. Auf der zentralen Brandwache-Seite von Happe wird hervorgehoben, dass diese Einsätze kurzfristig, bundesweit und unter zertifizierten Qualitätsstandards erfolgen – inklusive klarer Prozesse für Alarmierung, Evakuierungsunterstützung und Dokumentation.

Für Betreiber bedeutet das: Sie erhalten nicht nur „zusätzliche Augen und Ohren“, sondern eine strukturierte, fachlich abgesicherte Lösung, die sie gegenüber Behörden, Feuerwehr und Versicherern vertreten können. Für den Standort Duisburg etwa bündelt Happe diese Leistungen und Anforderungen in einer eigenen Übersicht zur Brandwache. Die Seite

Brandwache in Duisburg

zeigt exemplarisch, wie ein solches Angebot für einen konkreten Standort aufgebaut ist.

Ein weiterer Vorteil: Brandwache ist oft nur ein Baustein in einem größeren Sicherheitskonzept. Viele Betreiber kombinieren sie mit klassischem Objektschutz, Zugangskontrollen oder temporärer Baustellenbewachung, wenn zum Beispiel im Zuge der Reparatur umfangreiche Bau- oder Installationsarbeiten stattfinden. Happe kann hier aus einem breiten Portfolio an Sicherheitsdienstleistungen schöpfen und Maßnahmen sinnvoll miteinander verzahnen – von der Brandwache über Sicherungsposten bis zu ergänzendem Werkschutz.

Was Betreiber aus solchen Vorfällen lernen sollten

Der wichtigste Punkt: Der Ausfall von Sprinkleranlage und Brandmeldeanlage ist kein theoretisches Risiko, sondern Alltag in bestehenden Gebäuden. Wartungsarbeiten, Umbauten, Modernisierungen oder technische Defekte können jederzeit dazu führen, dass die automatische Brandschutztechnik stunden- oder tagelang nicht zur Verfügung steht. Wer darauf erst reagiert, wenn die Feuerwehr eine Brandwache fordert, verliert wertvolle Zeit.

Sinnvoll ist es daher, bereits im Vorfeld im Brandschutzkonzept festzulegen, wie bei einem Ausfall von BMA oder Sprinkleranlage verfahren wird:

Welche Bereiche dürfen weiterbetrieben werden?

Welche werden gesperrt?

Ab welcher Dauer des Ausfalls tritt eine Brandwache in Kraft?

Mit welchem Sicherheitsdienst ist ein entsprechendes Szenario abgestimmt?

Eine ausführliche Darstellung, wie Brandwachen in unterschiedliche Einsatzszenarien eingebettet werden können – vom Ausfall der Brandmeldeanlage über Sprinklerstörungen bis zu Heißarbeiten und Veranstaltungen – findet sich auf der

Brandwache & Brandschutz-Seite von Happe Sicherheitsdienste.

Wer diese Fragen sauber beantwortet, schafft die Grundlage dafür, in einer Störungslage strukturiert zu handeln, anstatt improvisieren zu müssen. Eine gut vorbereitete Brandwache ist dann nicht nur eine formale Ersatzmaßnahme für ausgefallene Technik, sondern ein wirkungsvolles Instrument, um Menschen, Sachwerte und den laufenden Betrieb zu schützen – solange, bis Sprinkleranlage und Brandmeldeanlage wieder zuverlässig arbeiten.

Kontakt

Happe Sicherheitsdienste GmbH

Markus Happe

Obere Kaiserswerther Straße 17

47249 Duisburg



https://www.happe-sicherheitsdienste.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.