Brasilianische Schmelztiegel in Europa

Der brasilianische Hersteller von Schmelztiegeln CORONA CADINHOS LTDA. hat sich entschieden seine Marktpräsenz in Europa auszubauen. Dazu wurde mit der MCK in Köln (Management Consulting Kastner GmbH & Co. KG) ein entsprechendes Abkommen für den europäischen Markt vereinbart. Neben der reinen Betreuung der Kunden und der Aufbau eines Vertriebsnetzwerks ist u.a. vorgesehen, ein lokales Lager aufzubauen, damit die Kunden vor Ort schneller bedient werden können.

CADINHOS wurde 1989 gegründet und begann mit der Herstellung einer kleinen Reihe von Siliziumkarbidprodukten, darunter Tiegel, Ständer, Ausgüsse und Zement für kleinere Reparaturen. Die Ziele des Unternehmens waren stets darauf ausgerichtet, den Kunden einen optimalen Service zu bieten, die Produkte schnell zu liefern und sich auf Qualität zu konzentrieren. CADINHOS war das erste Unternehmen aus seinem Segment in Brasilien, das das ISO 9000-Zertifikat (1996) erhielt, ein Prozess, der für die Suche nach Qualität unerlässlich war. 1991 begann CADINHOS mit dem Export nach Südamerika und 1994 war es das erste brasilianische Unternehmen, das an der Internationalen Gießerei-Messe Metals Engineering in England / Großbritannien teilnahm.

1997 konnte CADINHOS seine Position auf dem internationalen Markt festigen, indem sie an der GIFA in Deutschland teilnahm. CADINHOS ist führend auf dem nationalen Markt und international für die Qualität seiner Produkte anerkannt. Hauptkunden sind Gießereien für Nichteisenmetalle, die Automobilindustrie und deren Zulieferer.

MCK – Management Consulting Kastner steht für Interim Management sowie Beratung in strategischen und operativen Fragestellungen mit Fokus auf unmittelbare und direkte Implementierung. Beginnend mit der Ausarbeitung einer Strategie, der Weiterentwicklung zu einem konkreten Umsetzungsprojekt und dann auch mit der aktiven Begleitung der Implementierung begleitet MCK seine Kunden aktiv bei deren Erfolgsgeschichte. MCK unterstützt aktiv das brasilianische Unternehmen CORONA CADINHOS aus São Paulo beim Markteintritt in Europa für Schmelztiegel.

06.08.2020

