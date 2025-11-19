BRE Stiftung: Soziales Engagement seit über 20 Jahren

Förderung von über 30 Projekten für Kinder, Senior*innen und Menschen mit Behinderung

Grünwald, November 2025 – Bereits seit 2004 engagiert sich die BRE Kinder- und Seniorenstiftung für soziale Projekte – leise, konkret und wirksam. Gegründet mit dem Ziel, gesellschaftliche Verantwortung über das Alltagsgeschäft hinaus wahrzunehmen, unterstützt die Stiftung seit über zwei Jahrzehnten Einrichtungen und Initiativen, die sich für benachteiligte oder gesundheitlich beeinträchtigte Menschen einsetzen.

Begonnen mit einem Kinderhospiz – gewachsen durch viele Partnerschaften

Das erste Projekt der Stiftung war die Mitfinanzierung des Kinderhospizes St. Nikolaus im Allgäu, dessen Grundsteinlegung im Jahr 2004 von Karin Stoiber, der Ehefrau des damaligen Bayerischen Ministerpräsidenten, begleitet wurde. Seitdem konnten über 30 Projekte mit nahezu einer halben Million Euro unterstützt werden – getragen aus Mitteln, die die Better Real Estate GmbH als Gründungsgesellschaft regelmäßig in die Stiftung einbringt.

Ein Auszug der geförderten Projekte

-Tablet-Führerschein für Senior*innen in Kooperation mit Alten- und Service-Zentren (ASZ) der Stadt München

-Finanzierung eines rollstuhlgerechten Transportfahrzeugs gemeinsam mit dem BRK Starnberg

-Unterstützung von Menschen mit halbem Herzen über das Projekt Fontanherzen

-Behindertenschwimmen, Ferienfreizeiten für Kinder mit Beeinträchtigungen, Urlaubscamps für rheumakranke Kinder

-Förderung von Bewegungsangeboten wie OMY!Yoga 60+ – einem barrierefreien Gesundheitsformat für ältere Menschen in urbanem Raum

-Ausflüge für Behindertengruppen, ehrenamtliche Besuchsdienste, Hilfe für Alleinerziehende und vieles mehr

Es ging uns darum, der Gesellschaft etwas zurückzugeben

Die Stiftung wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass unternehmerischer Erfolg auch Verpflichtung bedeutet. Dies galt bereits, lange bevor ESG-Kriterien zum Standard in Planungen wurden.

„Uns war früh klar, dass wirtschaftliche Stabilität die Chance mit sich bringt, nachhaltig zu helfen – nicht punktuell, sondern strukturell. Die Stiftung ist unser Instrument dafür. Wir unterstützen, wo Hilfe gebraucht wird – unabhängig davon, ob es Aufmerksamkeit bringt oder nicht“, sagt Andreas Schmid, Stiftungsgründer

Auch im Tagesgeschäft legt die Better Real Estate GmbH Wert auf soziale und ökologische Verantwortung – insbesondere bei der Schaffung dringend benötigten Wohnraums im Großraum München. Das unternehmerische Engagement und die Arbeit der Stiftung folgen dabei demselben Grundverständnis: gesellschaftlicher Beitrag, der über das Minimum hinausgeht.

Verlässlicher Partner der Stadtgesellschaft

In den vergangenen Jahren wurde die Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Landeshauptstadt München kontinuierlich ausgebaut – insbesondere mit den ASZ (Alten- und Service-Zentren). Der Fokus liegt hier auf Teilhabe, Bildung und Gesundheitsvorsorge im Alter – unter dem Leitgedanken: Würde im Alter bedeutet Zugang, Beteiligung und Begegnung.

Strukturelle Unabhängigkeit, treuhänderisch verwaltet

Die BRE Kinder- und Seniorenstiftung ist eine Stiftung und wird treuhänderisch durch die Stiftung Kinderfonds verwaltet – unabhängig, gemeinnützig und ausschließlich dem Stiftungszweck verpflichtet.

Förderanfragen können ganzjährig eingereicht werden – bevorzugt von anerkannten Trägern mit konkreten Projekten in den Bereichen Jugend- und Altenhilfe, Bildung, Gesundheit und Inklusion.

Kontakt & Informationen

BRE Kinder- und Seniorenstiftung

Luise-Ullrich-Straße 8

82031 Grünwald

Die Better Real Estate GmbH mit Sitz in München ist ein integrierter Projektentwickler für Wohnimmobilien im süddeutschen Raum. Das Unternehmen begleitet Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Der Anspruch: Immobilien mit Substanz schaffen, die wirtschaftlich tragfähig, gestalterisch durchdacht und langfristig werthaltig sind.

Kontakt

Better Real Estate

Andreas Schmid

Luise-Ulrich-Straße 4

82031 Grünwald

015779783948



https://www.better-real-estate.de

Bildquelle: @BRE