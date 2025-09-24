Breites Angebot und neue Kooperationen: Westcon-Comstor auf der it-sa 2025

Der Distributor präsentiert an Stand 9-334 seine Value-Added Services – und gibt zusammen mit den whitelisthackers spannende Einblicke in moderne Bedrohungslandschaften

Paderborn – 22. September 2025 – Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, kehrt nach seinem einjährigen „it-sa-battical“ zurück auf das Nürnberger Messeparkett – und präsentiert auf der it-sa 2025 vom 7. bis 9. Oktober an Stand 9-334 die Top-Trends der Cybersecurity. Gemeinsam mit Cisco und den Partnern Verizon und Conscia gibt der VAD Einblicke in neue Technologien und Lösungsansätze und bietet in Kooperation mit den whitelisthackers ein aufregendes Rahmenprogramm.

„Nach einem Jahr it-sa-Auszeit freuen wir uns sehr darauf, 2025 in Nürnberg wieder dabei zu sein. Die IT lebt nun einmal von persönlichen Begegnungen und direktem Austausch – und wir schätzen die Messe als wertvolle Plattform für den Dialog mit Partnern, Herstellern und Kunden“, erklärt Robert Jung, Managing Director Dach & EE bei Westcon. „An unserem Stand zeigen wir unseren Channelpartnern, wie sie ihre Security-Projekte mit uns als VAD schnell, effizient und nachhaltig umsetzen und dabei von neuen Märkten profitieren.“

Service- und Lösungsportfolio im Fokus

Westcon-Comstor präsentiert auf der it-sa maßgeschneiderte Services und innovative Angebote für Channelpartner und Endkunden. Dazu zählen unter anderem:

– Die Westcon 3D Labs, in denen sich innovative Security-Architekturen und herstellerübergreifende Komplettlösungen praxisnah testen lassen

– Die Tech Xpert-Community als breites Expertennetzwerk, das Hersteller und Resellerpartner für tiefgehenden Wissensaustausch zusammenbringt

– Die Finanzierungslösung Westcon Flex, die Partner bei der Umsetzung hochvolumiger Security-Projekte unterstützt

– Das AWS-Programm von Westcon, mit dem der VAD den Channel beim erfolgreichen Einstieg in den AWS Marketplace unterstützt.

Starke Partner am Stand

Am Stand von Westcon-Comstor zeigen darüber hinaus die Partner Cisco, Verizon und Conscia Flagge – und geben den Besuchern umfassende Einblicke in ihre aktuellen Technologien und Services. So können sich Channelpartner aus verschiedenen Perspektiven über zeitgemäße Security-Strategien, praxisnahe Use-Cases und herstellerübergreifende Lösungsansätze informieren.

Für Fragen zu nicht am Stand (oder auf der it-sa) vertretenen Herstellerpartnern stehen den Besuchern die BU- und Produkt-Experten von Westcon zur Verfügung und stellen auf Anfrage gerne den Kontakt zu den Herstellern her.

Hacking-Vorträge beim besten Messe-Kaffee

Ein besonderes Highlight des diesjährigen Messeauftritts sind die whitelisthackers, die am Westcon-Stand auf einer eigenen Bühne im Stundentakt ein spektakuläres Live-Hacking-Programm präsentieren. Die Cybersecurity-Experten sind bekannt für ihre realistischen Angriffssimulationen – und versprechen wertvolle Einblicke in aktuelle Bedrohungsszenarien und Abwehrmaßnahmen.

Zudem erwartet Messebesucher am Stand von Westcon-Comstor wie gewohnt der „beste Kaffee der Messe“ – ideal, um mit den Experten in angeregte Fachgespräche abzutauchen.

Unter https://p.westconcomstor.com/de_corp_it-sa-2025.html können Interessierte einen Termin auf der it-sa vereinbaren und ein Besucherticket reservieren.

