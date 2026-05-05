Bremer KI-Unternehmen Synera treibt US-Expansion voran und ernennt Ubaldo Rodriguez zum Chief Revenue Officer

– US-Vertriebsteam seit Anfang 2026 um 500 Prozent gewachsen

– Rodriguez bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung aus der Engineering-Software-Branche mit

Bremen, 05. Mai 2026 – Das Bremer Unternehmen Synera, das KI-Agenten zur Automatisierung industrieller Produktentwicklungsprozesse entwickelt, erweitert seine Standorte in den USA. Ubaldo Rodriguez wurde zum ersten Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. Mit dieser Personalie treibt das in Bremen gegründete Unternehmen seine Expansion in den US-Markt weiter voran. Diese baut auf dem im Jahr 2025 eröffneten Nordamerika-Hauptsitz in Boston sowie einem weiteren Standort in San Francisco auf.

Synera wurde 2018 in Bremen gegründet und entwickelt eine KI-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, komplexe Engineering- und Produktentwicklungsprozesse zu automatisieren und bestehende Software-Umgebungen zu integrieren. Zu den Kunden von Synera zählen unter anderem Unternehmen wie BMW, Volvo, Hyundai Motor, Miele, Stihl und die US-Raumfahrtbehörde NASA. Zudem hat das Unternehmen im April 2026 eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 35 Millionen Euro abgeschlossen.

Bremer Unternehmen baut Präsenz in den USA aus

Seit Beginn des Jahres ist das US-Vertriebsteam von Synera um 500 Prozent gewachsen. Mit der Ernennung eines Chief Revenue Officers wird dieser Wachstumskurs strukturell weiter ausgebaut.

„Die USA sind ein zentraler Markt für Synera. Mit unserer Präsenz in Boston und San Francisco wollen wir näher an Kunden, Innovationsökosystemen und Talenten sein, die die Zukunft des Engineerings prägen“, sagt Dr. Moritz Maier, CEO von Synera. „Ubaldo Rodriguez bringt langjährige Erfahrung im Aufbau internationaler Vertriebsorganisationen für Engineering-Software mit und wird eine wichtige Rolle in unserer nächsten Wachstumsphase spielen.“

Erfahrung aus führenden Engineering-Software-Unternehmen

Rodriguez verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Engineering-Software-Bereich. Er hatte Führungspositionen bei PTC, Agile Software, Ansys und Altair inne und arbeitete dabei insbesondere mit Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilindustrie zusammen.

Bei Ansys war er als Vice President für Nordamerika tätig und trug dazu bei, den Umsatz von acht auf 540 Millionen US-Dollar zu steigern. Bei Altair verantwortete er die Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation hin zu einem globalen Modell.

„Ich freue mich über meine neuen Aufgaben bei Synera. Engineering-Organisationen stehen unter hohem Druck, Entwicklungsprozesse zu beschleunigen und gleichzeitig bestehende Systeme und geistiges Eigentum zu schützen“, sagt Ubaldo Rodriguez, CRO bei Synera. „Synera setzt genau dort an: Die Plattform integriert bestehende CAx- und PLM-Umgebungen und hilft Unternehmen, ihre Prozesse effizienter zu gestalten.“

Über Synera

Synera bietet eine KI-Plattform zur Automatisierung komplexer Produktentwicklungsprozesse in der Industrie. Die Software verbindet über 80 CAx- und Unternehmenssysteme und ermöglicht den Einsatz von KI-Agenten, die wie digitale Engineersarbeiten. Zu den Kunden zählen führende Unternehmen und Institutionen wie BMW, Airbus und NASA. Synera wurde 2018 in Bremen gegründet und verfügt über ein weiteres Team in Boston und San Francisco.

Weitere Informationen: www.synera.io

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