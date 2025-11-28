Bridal Revolution: Bridal Trends, Mikro-Feminismus & Regeln brechen

Mit der Edition Curvy Bride 2025/26 läutet PlusPerfekt die nächste Runde der Bridal Revolution ein. Die Ausgabe feiert Vielfalt, Selbstbestimmung und individuelle Schönheit – unabhängig von Kleidergröße oder klassischen Erwartungen. Sie richtet sich an Bräute, die ihren eigenen Weg gehen wollen und zeigt, wie inspirierend und facettenreich moderne Hochzeiten heute sein können.

The Romance Club – Trends für die Trauung & danach: Die Ausgabe startet mit einer atmosphärischen Modestrecke, die romantische Brautmode-Trends für den großen Tag und die After-Wedding-Momente präsentiert. Zarte Stoffe, verspielte Silhouetten und zeitlose Eleganz stehen im Mittelpunkt.

In bewegenden und überraschenden Gesprächen teilen bekannte Persönlichkeiten ihre Perspektiven auf Liebe, Mode und Selbstbestimmung: Katie Yeung, gefeierte Brautmoden-Designerin, spricht über ihre Kollektionen und darüber, was sie inspiriert hat, Brautmode zu entwerfen, die Frauen in ihrer Individualität stärkt. Die Influencer Maria und Alin erzählen von ihrer mikro-feministischen Hochzeit – inklusive selbstgenähtem Brautkleid. Unter dem Titel „120 Meter Tüll, 0 Klischees“ geben sie Einblicke in eine Feier fernab traditioneller Rollenbilder. Comedian Nicole Jäger plädiert in ihrem Interview leidenschaftlich dafür, bei der Hochzeit die eigenen Wünsche in den Mittelpunkt zu stellen: „Let Whoever Say Whatever“.

Bridal Superior – Die schönsten Kleider der Saison: Eine großformatige Fotostrecke zeigt die Bridal-Kollektionen in ihrer ganzen Vielfalt – präsentiert in Plus Size und All Size. Die Curvy Bride Edition setzt damit ein starkes Zeichen für ein inklusives Modeverständnis.

PlusPerfekt Award 2025 – Die Top 10 der Brautmodengeschäfte: In zwei Kategorien – Plus Size und All Size – verleiht PlusPerfekt den beliebten Award für die zehn besten Brautmodengeschäfte des Jahres. Das Voting der PlusPerfekt-Leserinnen zeigt, wo Curvys ihr Traumkleid finden.

Abgerundet wird die Edition durch Beauty und Self Care Tipps, Buchempfehlungen, Trendanalysen und Honeymoon-Ideen. Erhältlich ist die Edition Curvy Bride 2025/26 bundesweit in Press & Book Shops sowie online im Shop von PlusPerfekt.de

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing sowie Curvy Bride.

