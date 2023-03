Brights wird Autorisierter Trainingspartner von Pega

Brights bildet neue Pega-Consultants nach garantiert hohen Standards aus

München, 21. März – Brights, Spezialist für Reskilling, Upskilling und Learning Consulting hat die Zertifizierung als autorisierter Trainingspartner im Partnerprogramm von Pega erhalten. Pega ist Anbieter einer Low-Code-Plattform, die die Agilität weltweit führender Unternehmen steigert. Künftig unterstützt Brights zusammen mit seiner Schwester Academic Work die Expansion von Pega durch das Ausbilden von Quereinsteigenden und neuen Talenten. Pega wählt autorisierte Partner wie Brights mit großer Sorgfalt, um fundiertes Fachwissen und spezialisierte Expertise zu sichern.

Brights zählt damit zu den wenigen europäischen Trainingspartnern, die von Pega dafür zertifiziert sind, Nachwuchstalente für das Pega-Ökosystem auszubilden. Kunden von Pega können dank der Zertifizierung im Partnerprogramm einfacher aus spezialisierten und zuverlässigen Unternehmen auswählen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Das Zertifikat als Autorisierter Partner garantiert, dass die von Brights ausgebildeten Quereinsteigenden und Talente den Standards von Pega entsprechen.

„Dass wir uns nun autorisierter Partner von Pega nennen dürfen, unterstreicht die hohen Standards, nach denen Brights Wissen vermittelt“, sagt Philipp Leipold, Managing Director bei Brights. „Wir orientieren uns in unseren Trainings so nahe wie möglich an den tatsächlichen Bedürfnissen aus der Praxis. Neben den relevanten technologischen Kompetenzen wollen wir auch Beratungskompetenzen vermitteln. Dieser Ansatz passt perfekt zu Pega, das durch Workflow-Optimierung und den Einsatz von KI in der täglichen Praxis ebenfalls für hohe Effizienz steht.“

„Wir sind stolz auf Partner wie Brights, die hart dafür gearbeitet haben, die strengen Kriterien unseres neuen Pega-Partnerprogramms zu erfüllen“, sagt Carola Cazenave, Head of Global Partner Ecosystem & Pega Channel Chief bei Pegasystems. „Durch die Hervorhebung als Autorisierter Partner wissen Kunden von Pega, dass ein Partner unser Vertrauen verdient hat, qualitative und hochwertige Pega-Lösungen mit nachgewiesenen Ergebnissen zu liefern. Wir freuen uns, dass Brights künftig neue Talente für unsere Anwendungen ausbildet.“

Über Pegasystems

Die leistungsstarke Low-Code-Plattform von Pegasystems (NASDAQ: PEGA) macht führende Unternehmen weltweit agiler, so dass sie schneller auf Veränderungen reagieren können. Durch KI-gestützte Entscheidungsfindung und Workflow-Automatisierung lösen Anwender vielfältige geschäftliche Herausforderungen – von der Optimierung des Kundenservice über die Automatisierung von Dienstleistungen bis hin zur Steigerung der betrieblichen Effizienz. Pegasystems entwickelt seit 1983 seine skalierbare und flexible Architektur ständig weiter, um Unternehmen dabei zu helfen, die heutigen Kundenanforderungen zu erfüllen und sich gleichzeitig kontinuierlich auf die Zukunft vorzubereiten. Weitere Informationen sind unter www.pega.com/de verfügbar.

Brights ist Spezialist für berufliche Bildung und hilft Unternehmen dabei, Prozesse der Aus- und Weiterbildung besser zu organisieren und das Lernen in ihrer DNA zu verankern. Das Angebot von Brights umfasst Programme zu Re-Skilling, Up-Skilling und Learning Consulting. Bereits über 3.000 Teilnehmende haben mit dem beschleunigten Lernmodell von Brights in den Bereichen IT und Technologie neue Kompetenzen erlernt. Brights ist in sechs europäischen Ländern vertreten, deutsche Büros sind in München und Hamburg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://brights.com/de-de

Firmenkontakt

Brights

Caroline Rosencrantz

Seidlstraße 8

80335 München

+49 (0)89 693 341 000



https://brights.com/de-de

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Straße 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 30



http://www.hbi.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.