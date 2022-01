Brille kann durchaus schick und sexy sein

Optiker Carl Müller GmbH – Brillenfachgeschäft in Frankfurt

Brillen in Profilfotos von Flirtportalen werden nach Aussagen der Betreiber besonders häufig von Usern angeklickt. Auch eine Studie des Online-Optikers Mister Spex kommt zu dem Ergebnis. Demnach finden 41 % der befragten Männer Frauen mit Brille sexy.

Der sogenannte „Geek Chic“ ist das Sinnbild der Sekretärin mit dickrandiger Brille und der ist bei den Männern ausgesprochen begehrt. Und Frauen finden einen Mann rund zehnmal attraktiver, wenn er eine Brille trägt.

Eine schöne Brille fällt sofort auf und damit ist sie für modebewusste Menschen ein wirkungsvolles Gestaltungselement. In unserem Brillengeschäft in Frankfurt helfen wir täglich bei der Auswahl des passenden Brillengestells.

Dabei kommt es häufig auf das Styling an, damit die Brille gut zum Typ passt. In unserem Brillengeschäft bieten wir eine 360°-Versorgung und eine große Auswahl an Labels und Manufakturen.

Brillen sind gut fürs Image. Durch interessante Fassungen in vielen Formen, unterschiedlichen Farben und von ausgewählten Marken darf jeder probierfreudig seinen persönlichen Favoriten wählen.

Die richtige Brille finden – Kontraste schaffen

Ein ungeschriebenes Gesetz besagt, dass man bei der Wahl der Brille auf Kontraste setzen soll. Wir finden für jedes Outfit die passende Brille. Das gilt auch für elegante Veranstaltungen mit Dresscode. Wie wäre es zu einem solchen Anlass mal mit einer Nerd-Brille?

Für Modebegeisterte kann die Horn- oder Nerd-Brille ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl sein. Und wer Wert auf ein strenges, konservatives Outfit legt, sollte mal eine Hippie-Brille ausprobieren.

Auch die Wahl nach Gesichtsform ist möglich, hierzu unsere Tipps:

– Bei einem eckigen Gesicht mit ausgeprägtem Kiefer passen am besten Cateye-Modelle, Brillen mit kreisförmigen oder ovalen Gläsern sowie Pilotenbrillen. Extra-Tipp: Windsor-Brillen.

– Runde Gesichter finden in rechteckigen Brillenformen einen passenden Begleiter. Auch Brillen, die das Gesicht strecken, und besonders kantige Brillen in dunklen Tönen sind ideal.

– Mit einem herzförmigen Gesicht und spitz zulaufendem Kinn tragen sich runde Gläser hervorragend. Grundsätzlich sind aber nahezu alle Brillen bei dieser Gesichtsform harmonisch. Extra-Tipp: die Panto-Brille oder feinrahmige Metallbrillen.

– Wer ein ovales Gesicht hat, kann sich ebenfalls glücklich schätzen. Diese Menschen können fast alle Fassungen tragen, ob rund, eckig oder extravagant. Extra-Tipp: Flot-Top-Modelle oder Shield-Brillen.

Individuelle Beratung im Brillengeschäft in Frankfurt

Viele Menschen sind bei der Brillenauswahl vorsichtiger als nötig. Häufig wird ein zu unauffälliges Modell ausgewählt, das zu vielen Outfits passt. Durch unsere kompetente Beratung finden wir gezielt eine Fassung, die modische Akzente setzt, doch das Brillen-Styling sollte immer nur das Gesamtoutfit abrunden.

Kunden können bei Optiker Carl Müller in Frankfurt hochwertige optische Brillen und Sonnenbrillen von Topmarken online anprobieren. Die ausgewählten Brillenlabels stehen für präzise Handwerkskunst und hochwertige Materialien.

So kann jeder online sehen, welche Brille am besten zum eigenen Typ passt. Anschließend wird ein Termin im Geschäft vereinbart oder die ausgewählte Brille in unserem Online-Shop ganz einfach bestellt.

Optiker Carl Müller ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für Brillen, Kontaktlinsen, Vergrößernde Sehhilfen/optische Hilfsmittel und Augenuntersuchungen sowie Sehtrainings in Frankfurt am Main.

Als augenoptisches Traditionsunternehmen im Herzen der Frankfurter Innenstadt verbinden wir die Kundenorientierung und Nachhaltigkeit eines Familienunternehmens mit dem höchsten Niveau der modernen Augenoptik.

Als Ihr Optiker bieten wir Ihnen eine 360°-Versorgung in allen Bereichen der Augenoptik. Erfahren Sie auf unserer Webseite mehr über unser Unternehmen und unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter.

Firmenkontakt

OPTIKER CARL MÜLLER GMBH

Christoph Nier

Steinweg 12

60313 Frankfurt / Main

069 / 91 33 53 – 0

kontakt@optikercarlmueller.com

https://www.optikercarlmueller.com/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Asya Onatca

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt/Main

069 – 63 19 89 76

info.ffm@sellwerk.de

https://www.sellwerk-frankfurt.de/webdesign-agentur-frankfurt

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.