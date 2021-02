Britische Anwaltskanzlei treibt Service-Innovation mit OutSystems voran

Plattform für moderne Applikationsentwicklung hilft Shepherd and Wedderburn bei der Bereitstellung preisgekrönter, kundenorientierter Systeme

Frankfurt am Main, 24. Februar 2021. Die britische Anwaltskanzlei Shepherd and Wedderburn LLP nutzt die OutSystems-Plattform zur modernen Applikationsentwicklung, um innovative, kundenorientierte Systeme zu liefern, welche die Bereitstellung von Services verbessern und preisgekrönte Ergebnisse erzielen.

Die 1768 gegründete Anwaltskanzlei zeichnet sich seit über 250 Jahren durch ihre Innovativität aus und hat dafür mehrere Auszeichnungen erhalten. Dazu zählt der “Innovation Award” bei den “Law Awards of Scotland” für eines der Projekte, welche die Kanzlei mit OutSystems umgesetzt hat.

Shepherd and Wedderburn hat OutSystems 2014 eingeführt, um Lücken zwischen seinen Systemen für die Verwaltung der Betriebsabläufe, Buchhaltung und Dokumentenmanagement zu schließen und so interne Abläufe zu optimieren. Im Zuge der Firmeninitiative “Smarter Working” liegt der Fokus des Teams mittlerweile aber auch auf kundenorientierten Applikationen.

Weitere Informationen

Weitere Details finden sich in der englischsprachigen Pressemitteilung.

Über OutSystems

OutSystems wurde 2001 in Portugal mit der Mission gegründet, mithilfe von Software jedem Unternehmen Innovationen zu ermöglichen.

Die OutSystems-Applikationsplattform, die sich durch hohe Produktivität und umfangreiche Integrationsmöglichkeiten auszeichnet, basiert durchweg auf künstlicher Intelligenz. KI-unterstützte Tools helfen Entwicklern dabei, in kurzer Zeit unterschiedlichste Applikationen zu entwickeln und überall bereitzustellen, wo ein Unternehmen sie benötigt.

Mit mehr als 350.000 Community-Mitgliedern, 1.300 Mitarbeitern, 350 Partnern und mit Tausenden aktiven Kunden in knapp 90 Ländern hat der Anbieter für moderne Software-Entwicklung und Low-Code-Pionier eine globale Reichweite erzielt. Er hilft Unternehmen aus über 20 Branchen dabei, die Art und Weise der Applikationsentwicklung zu verändern.

