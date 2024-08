Britta Klüber erhält BZTB-Auszeichnung „Top-Experte 2024“

Ein Zeichen der Anerkennung für Exzellenz und Innovation als Apothekentrainerin

Krefeld, 07.08.2024 – Der BZTB e.V. (Bundesverband zertifizierter Trainer & Business Coaches) vergab jüngst erstmals seine Auszeichnung als „Top Expertin“ an Britta Klüber, eine anerkannte Apothekerin, Apothekentrainerin und Coach sowie Inhaberin von „jukendu“. In der Apothekenbranche gehört Britta Klüber mit ihrer Expertise und ihrem Engagement längst zu den prägenden Persönlichkeiten.

Exzellenz und Engagement

Britta Klüber, die seit über 25 Jahren in der Apothekenbranche tätig ist, hat sich durch ihre praxisnahen und innovativen Coaching- und Trainingsprogramme einen hervorragenden Ruf als Apothekentrainerin erarbeitet. Ihre Arbeit zielt darauf ab, Apotheken dabei zu unterstützen, sich in einem zunehmend digitalisierten und wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Sie ist eine Bestätigung für die harte Arbeit und Leidenschaft, die ich in jedes meiner Projekte stecke,“ erklärt Klüber. „Mein Ziel ist es, Apothekenteams zu stärken und ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie brauchen, um ihre Kunden noch besser zu beraten und zu begeistern.“

Vielfalt an Angeboten

Klübers umfangreiches Angebotsspektrum umfasst maßgeschneiderte Apothekenschulungen, Team- und Führungskräftetraining sowie individuelle Coachings. Besonders hervorzuheben sind ihre Workshops, die auf dem DISG-Modell basieren oder mit der innovativen Lego® Serious Play®-Methode, welche die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team signifikant verbessern.

Ein Meilenstein für die Apothekenbranche

Diese Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung der Arbeit von Britta Klüber für die Apothekenbranche. Durch ihr Engagement hat sie maßgeblich dazu beigetragen, die Qualität der Kundenberatung und die Effizienz in Apotheken zu verbessern. Dies ist nicht nur für die Apotheken selbst von Vorteil, sondern auch für deren Kunden, die von einer kompetenten und ganzheitlichen Beratung profitieren.

Die Ehrung als Top-Expertin ist daher nicht nur eine Auszeichnung für Britta Klüber, sondern auch ein Zeichen der Anerkennung für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung der Apothekenlandschaft in Deutschland.

Weitere Informationen unter https://www.jukendu.com/

Über Britta Klüber und jukendu

Britta Klüber ist Apothekerin und Inhaberin von „jukendu“, einer Marke, unter der sie ihr praxisorientiertes Apotheken-Coaching anbietet. Neben ihrer Tätigkeit als Kommunikationstrainerin steht sie weiterhin in der Offizin einer vor-Ort-Apotheke und bringt so stets aktuelle Praxiserfahrungen in ihre Trainings ein. Ihr Engagement und ihre Fähigkeit, Apothekenteams zu motivieren und weiterzuentwickeln, machen sie zu einer wertvollen Stütze der Apothekenbranche.

Mit dieser Ehrung festigt Britta Klüber ihre Position als führende Expertin im Bereich Apothekentraining und Coaching und wird sicherlich auch in Zukunft weiterhin einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung und Optimierung von Apotheken leisten.

Über den BZTB e.V.

Der Bundesverband zertifizierter Trainer & Business-Coaches e.V. ist die Plattform für professionelle Trainer, Business Coaches und Speaker in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der BZTB e.V. hat sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Aus- und Weiterbildung im deutschsprachigen Raum nachhaltig zu fördern und neue Maßstäbe in Qualitätsfragen zu setzten.

Mit dem Qualitätssiegel des BZTB e.V. dokumentiert man seine Mitgliedschaft im Kreis der anerkanntesten Akteure in der Aus- und Weiterbildung.

Kontakt

Britta Klüber

britta.klueber@jukendu.com

Jukendu ist eine spezialisierte Marke, die von Britta Klüber gegründet wurde und sich auf Apotheken-Coaching konzentriert. Ihr Angebot umfasst praxisnahe Trainings und Workshops, die darauf abzielen, die Kommunikationsfähigkeiten und Teamdynamik in Apotheken zu verbessern und so die Kundenbindung und den Umsatz zu steigern. Jukendu unterstützt Apotheken dabei, sich durch effektive Beratung und moderne Kommunikationsstrategien im wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten und zu wachsen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.