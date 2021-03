Brockmann Limousinenservice ist jetzt auch CO2-neutral unterwegs

Die Brockmann Limousinenservice GmbH bietet seinen Kunden Limousinen der Extraklasse. Zu dem Fuhrpark gehören Wagen der Marke Audi, aber auch mit Mercedes Benz bietet sie Autos der Extraklasse. Jetzt hat der Limousinenservice einen Mercedes-Benz der S-Klasse W223 im Fuhrpark und ist mit der DKV Card und myclimate CO2-neutral unterwegs.

Limousine fahren: Service für ganz besondere Anlässe

Ob Junggesellenabschied, Geburtstag oder Filmevent: Das Mieten einer Luxuslimousine ist ein Service für ganz besondere Anlässe und sorgt dafür, dass die Fahrgäste die Fahrt noch lange im Gedächtnis behalten. Bisher galt dieses Vergnügen als Luxus, zumal es nicht die umweltfreundlichste Reisemöglichkeit darstellt. Doch inzwischen gibt es die Möglichkeit, Emissionen durch Klimaschutzprojekte zu kompensieren. Die Idee dahinter: Für das Klima ist es unerheblich, an welcher Stelle Emissionen entstehen oder eingespart werden.

Auch die Brockmann Limousinenservice GmbH möchte sich aktiv an der CO-Kompensation beteiligen. Mit der Nutzung der DKV Card und myclimate möchte sie zeigen, dass es an der Zeit ist, bei der Personenbeförderung auf Nachhaltigkeit zu Gunsten der Umwelt zu setzen. CO2-neutrales Fahren schont nicht nur die Umwelt. Es spart auch Ressourcen und sorgt für sauberere Luft. Und das bei gleichem Fahrspaß.

Die Vorzüge der Mercedes-Benz S-Klasse

Die Mercedes-Benz S-Klasse kommt mit vielen Vorzügen daher, die durch klimaneutrale Fahrweise noch weiter aufgewertet werden. Da wären die große Beinfreiheit, ab-gedunkelte Scheiben, elektrische Jalousien für die Privatsphäre, das Panoramadach sowie Massagesitze, Sitzklimatisierung und Sitzheizung. Außerdem schätzen die Fahrgäste die elektrisch verstellbaren Komfortsitze, den Klapptisch im Fond und den temperierten Cupholder für heiße und kalte Getränke.

CO-neutral dank DKV Card CLIMATE

Da die Brockmann Limousinenservice GmbH DKV-Kunde ist, kann sie beim Tanken CO-Emissionen zu 100 Prozent kompensieren. Der Dienstleister in vielen Mobilitäts-fragen leitet den Beitrag zur CO-Emission an myclimate Deutschland weiter. Die gemeinnützige Stiftung ermittelt die Höhe der Emissionen und kompensiert sie über geprüfte und zertifizierte Klimaschutzprojekte. Die Projekte, in die myclimate investiert, sparen nachweisbar CO-Emissionen ein und unterliegen höchsten Standards. Langfristig sollen sie die Lebensbedingungen vor Ort in ökonomischer, ökologischer und sozialer Sicht positiv verändern. Sowohl das Klima als auch die Menschen vor Ort profitieren unmittelbar von der Investition.

myclimate berücksichtigt nicht nur die Verbrennung des Treibstoffes, sondern auch indirekte, sogenannte graue Emissionen. Sie fallen beim Bau des Fahrzeugs an sowie bei der Errichtung der Straßeninfrastruktur durch Rohöltransport und -verarbeitung.

Die Brockmann Limousinenservice GmbH wurde 2014 von Timo Brockmann gegründet, um sich mit einem weiteren Geschäftsbereich der Personenbeförderung zu etablieren und sich parallel auf die exklusive Mobilitätslösung zu konzentrieren. Die Fahrzeugflotte (Personenbeförderung) ist mit einem Durchschnittsalter von weniger (!) als einem Jahr die jüngste Generation Berlins. Wie bereits in beiden bestehenden Unternehmensbereichen vertrauen und schätzen wir einzig und allein die Sicherheit und den Komfort von Mercedes Benz und Audi. Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn, der uns jederzeit motiviert Sie bestmöglich zu betreuen, Ihre Wünsche individuell umzusetzen und Sie sicher an Ihre Ziele zu chauffieren.

Kontakt

Brockmann Limousinenservice GmbH

Timo Brockmann

Schottmüllerstr. 99

14167 Berlin

(030) 91906427

–

info@myviplimo.de

http://myviplimo.de