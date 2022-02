Brodos und Digital SIM gehen Partnerschaft ein

Multi-Netz SIM-Karten werden Deutschlandweit von Brodos vermarktet

BAIERSDORF, 1. November 2021 – Brodos und der unabhängige IoT Service Provider Digital SIM kooperieren ab sofort mit der Zielsetzung, mobile Vernetzung einer breiten Kundengruppe zugänglich zu machen. Das Internet der Dinge (IoT) gewinnt als Treiber der Digitalisierung in immer mehr Wirtschaftsbereichen an Bedeutung. Diese Entwicklung haben Brodos, der Distributor aus Baiersdorf, und Digital SIM erkannt. Gemeinsam bieten sie jetzt flexible Mobilfunktarife für das Internet der Dinge und die Maschinenkommunikation an.

„Mit Brodos und Ihren Vertriebspartnern haben wir eine besondere Chance, die Möglichkeiten von IoT und Multi-Netz SIM Karten einer breiten Masse von Unternehmen zugänglich zu machen.“ Sagt Roland Becker, Mitgründer von Digital SIM.

„Durch die Partnerschaft mit Digital SIM sind wir in der Lage, die steigende Nachfrage nach IoT-Verträgen mit erstklassigen Produkten zu bedienen.“ So Peter Schwinn, Direktor Netzvermarktung für Geschäftskunden. Brodos ist somit die erste Distribution, deren Vertriebspartner die innovativen Produkte der Digital SIM anbieten.

Mit den ab sofort bestellbaren SIM-Karten lassen sich zum einen jede Art von Maschinen und Geräten lokal oder weltweit vernetzen. Die Features „Multi-Netz“ und das Datenpooling können aber auch in Tablets oder Laptops sowie als kostengünstige Absicherung von Festnetzleitungen gegen Ausfall, genutzt werden.

Eine M2M-Vernetzung über eine Digital SIM kann sowohl für einzelne Geräte oder Gateways als auch für Projekte und Anlagen, die im großen Stil ausgerollt werden, genutzt werden.

Der Mittelstandspartner für M2M und IoT: kompetent, persönlich, unabhängig.

