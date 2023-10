Brokermovie – Personalisiertes Weihnachtsvideo: In 5 Minuten zum perfekten Kundenerlebnis

Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und Unternehmen suchen nach innovativen Wegen, um in dieser umsatzstärksten Zeit des Jahres hervorzustechen. In einer Zeit, in der die Konkurrenz intensiver ist als je zuvor, präsentiert Brokermovie eine Lösun

Jahresendgeschäft ermöglicht enorme Umsatzsteigerungen

Die Wochen vor Weihnachten sind für Unternehmen in allen Branchen von entscheidender Bedeutung, um einen beträchtlichen Teil ihres Jahresumsatzes zu erzielen.

Im Einzelhandel machen beispielsweise knapp 20% aller Umsätze das Weihnachtsgeschäft aus. Dieser Stellenwert gilt nicht nur für den Warenhandel, sondern auch für Dienstleister, Coaches und Berater.

Vom Kleinunternehmer bis hin zum Marktführer – für jedes Business bietet das Weihnachtsgeschäft die Chance, aus einem durchschnittlichen Jahr ein erfolgreiches oder aus einem guten Jahr das beste der Unternehmensgeschichte zu machen.

Die Herausforderung besteht darin, sich in diesem umkämpften Marktumfeld, insbesondere als kleines oder mittelständisches Unternehmen, zu behaupten. Die Investition in Marketing und Vertrieb ist unumgänglich, um größere Gewinne zu erzielen.

Doch selbstverständlich sollte das Geld klug investiert werden und nicht planlos eine Erhöhung des Marketingbudgets erfolgen.

Personalisierte Weihnachtsvideos: Die Lösung, um die Konkurrenz zu übertrumpfen

Eine besonders elegante Lösung ist der Einsatz personalisierter Weihnachtsvideos. Unternehmer, die sich auf dieses Thema einlassen, profitieren davon, dass Videos das mit Abstand beliebteste Medium sind und punkten dadurch gleich im ersten Augenblick eines Kontakts.

Doch auch für die optimierte Kundenbindung sind personalisierte Videos ein echter Gamechanger, wie Frank Wilstermann, Europa CEO der Videoplattform Brokermovie, weiß: „Die persönliche Ansprache ist das wirkungsvollste Mittel, das wir im Vertrieb nutzen können. Die Digitalisierung bietet dazu bislang kaum für möglich gehaltene Chancen.“.

Und das gilt nicht nur für große Unternehmen, sondern für jeden, der ein Business betreibt. Frank Wilstermann erklärt:

„Durch Softwarelösungen, wie wir sie bei Brokermovie anbieten, kann jeder eigene Weihnachtsvideos personalisieren und sie lassen sich von individuell und extrem aufwändig gestalteten Videos nicht mehr unterscheiden.“.

Konkret bedeutet das: Es gibt keine Ausreden mehr, um nicht auf das wirkungsvollste Marketingtool zu setzen, das aktuell zur Verfügung steht.

Wer heute mit personalisierten Videos neue Kontakte für sich gewinnen oder die Kundenbindung stärken muss, benötigt weder ein großes Budget noch technisches Wissen.

Brokermovie erklärt in diesem Artikel, wie Sie das Weihnachtsgeschäft als einzigartige Chance wahrnehmen können:

https://www.brokermovie.com/marketing-personalisiertes-weihnachtsvideo

Das Team von Brokermovie steht bereit, um Unternehmen bei der Umsetzung personalisierter Weihnachtsvideos zu unterstützen und so den Weg für ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft zu ebnen.

Brokermovie is an innovative software producer for all-in-one-solutions in performance marketing. The company is based in Singapore, even though specialized employees operate from all over the world for the customers success.

No matter if you are working in e-commerce, finance or consulting, Brokermovie will deliver a solution that suits you perfectly. From a single video to a full scale whitelabel videostudio – everything you ask for, will be ready for you in a short time.

If you are operating in the EU Frank Wilstermann is our head manager and will be glad to answer all of your questions. Feel free to contact him to get a unique solution for your business.

