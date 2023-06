Brokermovie stellt Statistiken zur Wirksamkeit personalisierter Videos in der Marketingbranche vor

Brokermovie, ein führendes Unternehmen im Bereich personalisierter Videos, hat Statistiken zusammengetragen, die die beeindruckende Wirksamkeit personalisierter Videos in der Marketingbranche belegen.

Personalisierte Videos erhöhen die Öffnungs- und Klickrate.

Die Zahlen zeigen deutlich, dass personalisierte Videos eine effektive Methode sind, um das Engagement der Zielgruppe zu steigern und den Erfolg von Marketingkampagnen zu verbessern.

Laut den von Brokermovie gesammelten Daten steigt die durchschnittliche Öffnungsrate personalisierter Videos im Vergleich zu herkömmlichen Videos um erstaunliche 42 Prozent.

Darüber hinaus verzeichnen personalisierte Videos eine um 37 Prozent höhere Klickrate und eine um 24 Prozent höhere Conversion-Rate. Diese Ergebnisse verdeutlichen die überlegene Wirkung personalisierter Videos gegenüber herkömmlichen Marketingmethoden.

Kundenbindung mit personalisierten Videos steigern.

Personalisierte Videos bieten Unternehmen die Möglichkeit, eine individuelle Verbindung zu ihren Kunden herzustellen. Durch die Integration von Kundendaten in die Videos können Unternehmen maßgeschneiderte Inhalte erstellen, die auf die Bedürfnisse und Vorlieben jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind.

Dies schafft eine persönlichere und emotionalere Erfahrung, die das Interesse und die Bindung der Kunden verstärkt.

Der Artikel von Brokermovie zeigt auch, dass personalisierte Videos einen großen Einfluss auf den Kaufentscheidungsprozess haben. Über 65 Prozent der Befragten gaben an, dass personalisierte Videos ihre Kaufentscheidung positiv beeinflusst haben. Dies verdeutlicht die Bedeutung von personalisierten Videos als wirksames Instrument, um potenzielle Kunden zu überzeugen und den Absatz zu steigern.

Hier können Sie den gesamten Artikel lesen:

https://www.brokermovie.com/personalisierte-videos-statistik/

Brokermovie empfiehlt den Einsatz personalisierter Videos.

„Die Ergebnisse der Statistiken bestätigen eindeutig, dass personalisierte Videos eine effektive Marketingstrategie sind“, sagt Frank Wilstermann, Europa-CEO von Brokermovie. „Wir sind stolz darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, eine personalisierte Kommunikation mit ihren Kunden aufzubauen und dadurch ihre Marketingziele zu erreichen.“

Brokermovie bietet eine umfassende Plattform für die Erstellung und Bereitstellung personalisierter Videos. Mit ihrer intuitiven Benutzeroberfläche können Unternehmen einfach und effizient personalisierte Videos erstellen, die auf die individuellen Merkmale und Vorlieben ihrer Kunden abgestimmt sind. Die Plattform von Brokermovie bietet zudem umfangreiche Analysetools, mit denen Unternehmen den Erfolg ihrer personalisierten Videoinhalte messen und optimieren können.

Der Artikel mit den gesammelten Statistiken unterstreicht das Engagement von Brokermovie, die Möglichkeiten personalisierter Videos im Marketingbereich voranzutreiben. Das Unternehmen bleibt bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die Unternehmen dabei unterstützen, sich von der Konkurrenz abzuheben und eine tiefere Verbindung zu ihren Kunden herzustellen.

Für weitere Informationen zu Brokermovie und ihren personalisierten Videolösungen besuchen Sie bitte die Website unter www.Brokermovie.com

Brokermovie is an innovative software producer for all-in-one-solutions in performance marketing. The company is based in Singapore, even though specialized employees operate from all over the world for the customers success.

No matter if you are working in e-commerce, finance or consulting, Brokermovie will deliver a solution that suits you perfectly. From a single video to a full scale whitelabel videostudio – everything you ask for, will be ready for you in a short time.

If you are operating in the EU Frank Wilstermann is our head manager and will be glad to answer all of your questions. Feel free to contact him to get a unique solution for your business.

