Brotbox aus 100% Zuckerrohr

Kunststoffspritzgusstechnologie aus nachwachsenden, biologischen Materialien von Ministerpräsident Kretschmann ausgezeichnet

Wir freuen uns sehr, dass unser Kunde, die Firma 4e Solution für Ihre Marke ajaa! mit dem VR-Innovationspreis 2020, der Volksbank Filder eG ausgezeichnet wurde und wir dabei mit unserem Knowhow als Kunststoffspritzgussunternehmen auch in diesem innovativen Bereich biologischer, nachwachsender Materialien einen Beitrag hierzu leisten konnten.

Maier + Partner gehört, seitdem die Marke ajaa! 2012 gegründet wurde, zu den Partnern der ersten Stunde, auf die Geschäftsführer Raphael Stäbler von 4e Solution gebaut hat. Alles begann mit Babylöffeln aus einem Material, das zu 100% aus Zuckerrohr und damit einem nachwachsenden Rohstoff besteht. Nach und nach kamen weitere Haushaltsartikel wie Vorratsdosen, Brotboxen, Kindergeschirr hinzu und “wir haben noch eine ganze Menge weiterer Ideen für innovative, zukunftsträchtige Projekte im Köcher”, wie Raphael Schäfer, Geschäftsführer bei ajaa! versichert.

Am 02. September 2020 erhielt unser Kunde den VR Innovationspreis 2020, in Anwesenheit von Ministerpräsident Kretschmann, der in seiner Grußbotschaft sehr lobende Worte für das jungen Unternehmen fand: “Es ist eine geniale Idee, Lebensmittel in umweltfreundliche, aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellte Haushaltswaren zu verpacken”.

Ministerpräsident Kretschmann ließ sich auf der Veranstaltung vom Vertriebs- und Marketingleiter der Maier + Partner Kunststofftechnik, Walther Schullerus, den Herstellungsprozess vom Material aus nachwachsendem Zuckerrohr bis zum fertig verpackten Produkt genau beschreiben. Dabei betont dieser auch die Philosophie des Unternehmens, als kundenorientierter Dienstleister und Lösungsanbieter: “Wir sind eines dieser mittelständischen Unternehmen, die neugierig und offen für Neues sind und verstehen uns als lösungsorientierter Anbieter, gerade auch dann wenn unsere Kunden mit ungewöhnlichen Ideen und Wünschen an uns herantreten”, Und Neven Zelic, Geschäftsführer Technik und Vertrieb bei Maier + Partner Kunststofftechnik, beschreibt ergänzend den langen Weg zum Spezialisten in dieser vergleichsweise neuen Technologie mit den Worten: “Wir haben uns in den letzten Jahren ein profundes Knowhow in der Verarbeitung nachwachsender Rohstoffen auf Kunststoffspritzgussmaschinen mit den entsprechenden Werkzeugen erarbeitet und viel Erfahrung in dieser Herstellungstechnik gesammelt, so dass wir heute ein gefragter Anbieter in diesem neuen Markt sind”

Wir gratulieren ajaa! und Herrn Stäbler ganz herzlich zu dem Erfolg und wünschen auch weiterhin gutes Gelingen mit seinen nachhaltigen Produkten!

Maier + Partner Kunststofftechnik

Ihr Spezialist für Spritzgußprodukte in den Bereichen Life Science, Medizintechnik und FMCG-Verpackungen.

Ein erfahrenes und hochmotiviertes Team ist spezialisiert auf die Produktion von dünnwandigen Produkten aus thermoplastischen Kunststoffen in Reinraumfertigung und Pionier im Bereich Kunststoffspritzguss aus biologischen, nachwachsenden Materialien.

