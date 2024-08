BRSNW eröffnet am 28.08.2024 die Para Sport Lounge NRW in Düsseldorf

Am 28. August 2024 öffnet die Para Sport Lounge NRW des in den Schadow Arkaden in Düsseldorf ihre Türen.

Am 28. August 2024 öffnet die Para Sport Lounge NRW des in den Schadow Arkaden in Düsseldorf ihre Türen. Der Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen e.V.(BRSNW) ist während des Paralympics Zeitraum bis zum 07. September 2024 Gastgeber der Lounge in der Landeshauptstadt. Auf über 200 Quadratmetern erwartet die Besucher*innen ein vielfältiges Programm aus informativen und sportlich-aktiven Angeboten sowie Thementagen und Vorträgen.

Am Freitag, den 30. August 2024, dreht sich Vormittags alles um das Thema „Inklusion in Unternehmen“. Workshops und Paneltalks zu Vor- und Nachteilen inklusiver Teams und Infos zu barrierefreien Webseiten bringen alle Unternehmen nach vorne. Dabei werden Begriffe definiert, Ängste abgebaut und erklärt, warum ein Büro mit Treppen ein hervorragender, barrierefreier Arbeitsplatz sein kann.

Nachmittags haben Sie die exklusive Gelegenheit, einen inspirierenden Motivationsvortrag von David Behre zu erleben.

Am Samstag, den 31. August 2024 und Sonntag, den 01.September 2024, laden wir zum „Open Day“ der Para Sport Lounge ein. An diesen Tagen stehen acht inklusive Sportstationen, umfangreiche Informationen rund um die Paralympics sowie samstags zwei Workshops „10 Gebärden für den Alltag“ auf dem Programm.

Zum Thementag „Inklusion am Arbeitsplatz“ am Freitag, den 6. September 2024, bieten wir eine Plattform für Informationen, Austausch und neue Perspektiven. Mit dabei sind die „Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA)“, der Integrationsfachdienst Düsseldorf (IFD) und der Landschaftsverband Rheinland (LVR).

Wir bieten eine inspirierende und nachhaltig wirkende Zeit in der Lounge, begleitet von echter Wettkampfatmosphäre, wenn die Athlet*innen aus NRW für das Team D Paralympics um

Medaillen kämpfen.

www.parasportlounge.de – Die neue Website zur Lounge

Besuchen Sie unsere neue Website www.parasportlounge.de um sich über das vielfältige Programm zu informieren und sich kostenfreie Tickets für einzelne Programmtage zu sichern. Wenn Sie Interesse an einem exklusiven Partnerprogramm haben, kontaktieren Sie uns gerne unter routeparis@brsnw.de

Unser Team NRW:

38 NRW-Athlet*innen gehören zum Team Deutschland Paralympics vom 28. August bis zum

8. September an. Damit stellt NRW das größte Aufgebot innerhalb der deutschen Mannschaft.

14 Athlet*innen gehen in der Para Leichtathletik an den Start, sieben im Sitzvolleyball,

jeweils drei in den SportartenmPara Dressur, Para Rudern, Para Schwimmen, Para Tischtennis und Rollstuhlbasketball. Jeweils eine Athletin vertreten NRW in den Sportarten Para Judo und Para Radsport. Lernen Sie unser Team NRW auf der neuen Website kennen.

Wegbegleiter:

Unterstützt und ermöglicht wird die Para Sport Lounge NRW von zahlreichen Wegbegleitern. Alle eint der Wunsch, die Begriffe Inklusion und Vielfalt mit Leben zu füllen und stärker in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die BGHW, die Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik, ist der größte Partner des Projekts.

„Sport spielt als Teil der Rehabilitation nach Unfallverletzungen und Berufserkrankungen eine wichtige Rolle. Er fördert die Bewegungsfähigkeit und Mobilität der Betroffenen. Sport bewegt aber nicht nur die Menschen, er ist vieles mehr: Soziale Interaktionen stärken die psychische Gesundheit und fördern die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Genau hierin liegt unser gesetzlicher Auftrag und deswegen freuen wir uns, die Para Sport Lounge zu unterstützen“, erklärt Marita Klinkert, Mitglied der Geschäftsführung der BGHW.

Über 220.000 Menschen nehmen in rund 1.300 Vereinen Nordrhein-Westfalens die Bewegungs, Spiel- und Sportangebote des Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen e.V. (BRSNW) im Rehabilitations-, Präventions-, Breiten- und Leistungssport wahr. Die Vereinsangebote berücksichtigen die verschiedenen Behinderungsformen (körperliche-, sinnes-, intellektuelle oder psychische Behinderung) und sind in der Regel für alle Menschen offen. Der BRSNW ist sowohl in das Verbundsystem des Sports in NRW als auch in die Strukturen des organsierten Sports von Menschen mit Behinderung in Deutschland fest eingebunden.

Kontakt

BRSNW.eV.

Anke Nellen

Friedrich-Alfred-Allee 10

47055 Duisburg

02037174171



http://www.brsnw.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.