Brückenbaustahl nach DBS 918002-02

Unterschiedliche Güten bei Grobblechservice Stünkel

Das am häufigsten verwendete Material im Bereich Brückenbau ist Stahl. Das gilt auf Autobahnen ebenso wie im Bahnverkehr oder auf Schifffahrtsstraßen. Dies lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass die Zug- und Druckkräfte, die bei Brücken herrschen, von Stahl optimal aufgefangen werden können. So entstehen Bauwerke, bei denen eine Lebensdauer von teilweise mehr als 100 Jahren zu erwarten ist. Stahl, der für diesen Zweck genutzt wird, kommt in der Regel in Form von Blechen, Profilen oder Seilen daher. Immer häufiger wird auch auf Teile gesetzt, die aus Stahlguss gefertigt wurden. Dabei wird das Material oftmals auf bestimmte Weise beschichtet, wodurch ein höherer Korrosionsschutz erzielt werden soll. Die Kunden der Grobblechservice Stünkel GmbH finden bei dem Unternehmen ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Stahlsorten vor, welches zu großen Teilen auch im Brückenbau zur Anwendung kommt.

Stahl für den Brückenbau: diverse Güten verfügbar

Zu den Güten im Lagerprogramm der Grobblechservice Stünkel GmbH, die für den Brückenbau geeignet sind, zählen beispielsweise S355K2+N sowie S355J2+N. Dabei handelt es sich um die Hauptgüten, die das Unternehmen in seinem Angebot führt. Das “+N” in ihrer Bezeichnung gibt dabei an, dass sie normalisiert sind und mit allen gängigen Schweißverfahren bearbeitet werden können. Darüber hinaus gibt es S355NL, ein normalgeglühter Feinkornbaustahl, der bei solchen Konstruktionen Anwendung findet, die hinsichtlich ihrer Kerbschlagzähigkeit oder niedrigen Temperaturen besonders hohe Ansprüche stellen. Die Güte S460NL rundet das Angebot des Stahlhandelsunternehmens im Bereich Brückenstahl ab.

Weitere Informationen auf der Website des Unternehmens

Interessenten haben auf der Website der Grobblechservice Stünkel GmbH die Möglichkeit, sich in aller Ausführlichkeit über das Unternehmen aus Isernhagen bei Hannover zu informieren und sich ein Bild von den Verfügbarkeiten sowie den erhältlichen Abmessungen der verschiedenen Stahlsorten zu machen. Dort finden potenzielle Abnehmer auch verschiedene Optionen, um direkt mit den Mitarbeitern der Firma in Kontakt zu treten.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei Grobblechservice Stünkel GmbH, Isernhagen, Telefon: (+49) 5 11 / 72 68 2 – 0, https://www.grobblechservice.de

Der Stahlhandel Grobblechservice Stünkel GmbH ist spezialisiert auf Grobbleche für verschiedene Anwendungsfelder, wie z. B. den Bahn-, Brücken- und Waggonbau, Stahl- und Maschinenbau sowie den Behälter- und Kranbau und die Rohrproduktion. Als qualifizierter L1/Q1-Lieferant der Deutschen Bahn bietet das Unternehmen auch Grobbleche nach dem Standard DBS 918002.

