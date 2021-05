Brunel wählt SD-WAN von Orange Business Services

Neue Lösung beschleunigt Netzwerk für die Cloud-Einführung und unterstützt zukünftiges Wachstum

– Weltweit schnellere Markteinführung für neue Büros von Brunel

– Vorteile auf einen Blick: höhere Bandbreite, Kosteneffizienz und agile Leistung auf globaler Ebene

Brunel, ein niederländisches internationales, auf Personalberatung spezialisiertes Unternehmen, hat sich für Orange Business Services entschieden, um ein Co-Managed SD-WAN auf Basis von Cisco Meraki zu implementieren. Dadurch erhält das Unternehmen eine einfach zu verwaltende globale Netzwerklösung zur Unterstützung des Geschäftswachstums. Diese ist sicher, cloud-zentriert und jederzeit und überall verfügbar.

Brunel unterhält bereits eine langfristige strategische Partnerschaft mit Orange. Nun wollte das Unternehmen sein WAN-Netzwerk konsolidieren und standardisieren. Dies war in erster Linie erforderlich, damit die Mitarbeiter ortsunabhängig den Modern Workplace von Microsoft nutzen können, der ihnen die Tools für gemeinsames und produktives Arbeiten bereitstellt. Gleichzeitig war es das Ziel, die Verwaltung des Netzwerks zu vereinfachen, die Kosteneffizienz zu verbessern und die Möglichkeit zu erhalten, neue Büros schneller einzurichten.

Netzwerkzugang – überall und jederzeit

Orange Business Services stellt für Brunel eine globale Meraki SD-WAN-Lösung bereit, die gemanagte Internetverbindungen nutzt und in die Microsoft Azure Public Cloud integriert ist. Der Service wird gemeinsam von Brunel und Orange verwaltet. Tägliche operative Änderungen können von Brunel-Mitarbeitern lokal über ein Dashboard vorgenommen werden, was die Verwaltung und Skalierbarkeit für das kleine IT-Kernteam vereinfacht.

“Wir haben eine bewährte und vertrauensvolle Beziehung zu Orange. Sie haben uns eine moderne Lösung zur Verfügung gestellt, die uns die Kontinuität, Flexibilität und Skalierbarkeit bietet, die unser Geschäft erfordert. Gleichzeitig ist es uns gelungen, durch den Ersatz von MPLS mit SD-WAN Kosteneinsparungen von rund 30 Prozent zu erzielen, während wir unseren Mitarbeitern jederzeit und überall einen robusten Zugang bieten und unser Netzwerk zukunftssicher machen”, so Stefan de Boer, Chief Information Officer bei Brunel.

“Diese SD-WAN-Transformation verschafft Brunel eine einfachere, schnellere und intelligentere Infrastruktur, die Always-on-Mobilgeräte über eine einzige zentrale Managementplattform unterstützt. Das Ergebnis ist ein sicheres, kosteneffizientes Netzwerk, das die Wachstumsziele voll unterstützt”, sagt Nemo Verbist, Senior Vice President, Europe, Orange Business Services.

Über Orange Business Services

Orange Business Services ist Netzbetreiber, Integrator digitaler Services und die globale B2B-Sparte der Orange Gruppe. Das Unternehmen verbindet, schützt und entwickelt Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt, um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Orange Business Services nutzt seine Konnektivitäts- und Systemintegrationsexpertise in der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Damit ist Orange Business Services bestens aufgestellt, um globale Unternehmen in Bereichen wie Software Defined Networks, Multi-Cloud-Dienste, Daten und KI, Smart-Mobility-Dienste und Cybersecurity zu unterstützen. Orange Business Services begleitet Unternehmen sicher durch alle Phasen des Datenlebenszyklus, von der Erfassung, dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung bis hin zur Analyse und gemeinsamen Nutzung.

Da Unternehmen von Innovationen profitieren, stellt Orange Business Services seine Kunden in den Mittelpunkt eines offenen, kollaborativen Ökosystems. Dazu gehören die 28.500 Mitarbeiter, die Vermögenswerte und das Know-how der Orange Gruppe, seine Technologie- und Geschäftspartner sowie ein Pool von sorgfältig ausgewählten Start-ups. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business Services.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 42,3 Milliarden Euro im Jahr 2020 und 259 Millionen Kunden weltweit (Stand 31. Dezember 2020). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Im Dezember 2019 stellte Orange seinen neuen Strategieplan “Engage 2025” vor, der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert. Das Unternehmen setzt auf Wachstumsbereiche wie B2B-Dienstleistungen und die Platzierung von Daten und KI im Zentrum von Innovation. Dabei ist die gesamte Orange Gruppe ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

